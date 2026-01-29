平歯車式遊星減速機の世界市場2026年、グローバル市場規模（通常精度、高精度）・分析レポートを発表
2026年1月29日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「平歯車式遊星減速機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、平歯車式遊星減速機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の平歯車式遊星減速機市場規模は2024年に約692百万米ドルと評価されています。
産業機械分野を中心とした安定的な需要に支えられ、市場は緩やかな成長を続けています。今後は設備更新需要や新興国市場での導入拡大を背景に、2031年には約797百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率は約2.1%であり、成熟市場ながらも堅調な推移が見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度を含む政策環境と各国の国際的な政策対応を踏まえ、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
平歯車式遊星減速機は、平歯車構造を用いた遊星減速装置であり、複数の歯車のかみ合いによって減速およびトルク増大の機能を実現します。はすば歯車式の遊星減速機と比較すると、歯車かみ合い時の軸方向荷重が小さく、構造が簡素で製造コストを抑えやすい点が特長です。
一方で、運転時の騒音や振動が比較的大きい傾向があるため、高精度や低騒音が強く求められる用途には適さない場合があります。そのため、精度や静粛性よりもコスト効率や耐久性が重視される装置や設備で多く採用されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界の平歯車式遊星減速機市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、競争環境、需給動向、市場需要の変化要因を明確にしています。
市場は継続的に変化しているため、競争状況、供給と需要のバランス、産業構造の変化などについても詳細に検討されています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が示されています。これらの分析は世界全体に加え、地域別および国別にも整理されており、中長期的な市場動向を把握することが可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要構造や重点分野が明確に示されています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、平歯車式遊星減速機市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
主要企業と市場区分
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「平歯車式遊星減速機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、平歯車式遊星減速機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の平歯車式遊星減速機市場規模は2024年に約692百万米ドルと評価されています。
産業機械分野を中心とした安定的な需要に支えられ、市場は緩やかな成長を続けています。今後は設備更新需要や新興国市場での導入拡大を背景に、2031年には約797百万米ドル規模へ拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率は約2.1%であり、成熟市場ながらも堅調な推移が見込まれています。
本レポートでは、米国の関税制度を含む政策環境と各国の国際的な政策対応を踏まえ、競争構造の変化、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性について多角的に分析しています。
________________________________________
製品概要と技術特性
平歯車式遊星減速機は、平歯車構造を用いた遊星減速装置であり、複数の歯車のかみ合いによって減速およびトルク増大の機能を実現します。はすば歯車式の遊星減速機と比較すると、歯車かみ合い時の軸方向荷重が小さく、構造が簡素で製造コストを抑えやすい点が特長です。
一方で、運転時の騒音や振動が比較的大きい傾向があるため、高精度や低騒音が強く求められる用途には適さない場合があります。そのため、精度や静粛性よりもコスト効率や耐久性が重視される装置や設備で多く採用されています。
________________________________________
調査範囲と分析手法
本レポートは、世界の平歯車式遊星減速機市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から包括的に調査しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を細分化し、競争環境、需給動向、市場需要の変化要因を明確にしています。
市場は継続的に変化しているため、競争状況、供給と需要のバランス、産業構造の変化などについても詳細に検討されています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点における一部主要企業の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を基にした市場規模と将来予測が示されています。これらの分析は世界全体に加え、地域別および国別にも整理されており、中長期的な市場動向を把握することが可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても数量と金額の両面から予測が行われており、今後の需要構造や重点分野が明確に示されています。
________________________________________
調査目的と競争環境
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を把握すること、平歯車式遊星減速機市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を分析することです。
競争環境の分析では、販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
主要企業と市場区分