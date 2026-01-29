インターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」 企業のインターンを求める現役大学生の登録が15万人を突破！
株式会社futurelaboが運営するインターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」（https://internshipguide.jp/ ）は、企業のインターンシップを積極的に求める登録現役学生数が2026年1月15日に15万人を突破したことをお知らせいたします。
株式会社futurelabo（本社：東京都渋谷区 代表取締役：金山晴紀）が運営するインターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」（https://internshipguide.jp/ ）は、企業インターンシップを希望する登録学生数が2026年1月15日に15万人を突破したことをお知らせいたします。
インターンシップガイドは、全国47都道府県、大学1年生から就職活動中の大学3年生も利用できるインターンシップ総合サイトです。1年を通じて、短期/長期のインターンシップを掲載している他、インターン締切カレンダーやWebテスト対策問題集など、就職活動に役立つコンテンツも数多く提供しております。
学生・企業ともに利用は無料となっており、インターンシップ情報の掲載にも費用がかかりません。加えて、新卒採用支援まで一貫して行っていることから、国内を代表する大手企業をはじめ、ベンチャー企業や中小企業まで多様な企業にご利用いただいております。
私たちは、業界最多の企業掲載数を目指し、より多くの企業と学生が出会える機会を創出しています。弊社はこれからも学生が多様な仕事や企業に触れられる環境を整え、仕事に対するイメージのギャップを解消するとともに、新卒者の早期離職の減少に貢献していきます。
インターンシップガイド登録学生の傾向(2027年卒のみ)
インターンシップガイドは、現時点の2027年卒の難関大学である東京大学・一橋大学・東京科学大学層などの学生の3人に1人は利用頂いており、就職活動に対する意識の高い学生が多く登録しています。
登録学生の文理別構成は、文系が約6割、理系が約3割です。
文部科学省の「学校基本調査」*による大学入学者の文理比率（文系：理系＝6：3）と比較しても大きな乖離はなく、実際の学生分布に即した形で傾向が見られます。
*出典：文部科学省 令和7年度学校基本調査（令和7年12月26日）
都道府県別では東京都が25％で最多、次いで神奈川県、大阪府が続きます。地方別に見ると関東が56％、近畿が22％を占め、約8割が関東・近畿エリア在住の学生となっており、都市部を中心とした学生層に強いリーチを持っています。
就職に関する志望動向(2027年卒のみ)
■ 志望業界
志望業界では、「IT・インターネット・モバイル・通信」が38％で最多となり、デジタル分野への関心の高さがうかがえます。次いで「テレビ・マスコミ・広告・出版・芸能」が続き、その後は「金融・証券・保険・クレジット・リース」「商社」など、業界理解や専門性が求められる分野が並びます。さらに、「コンサル・シンクタンク」「旅行代理店・航空・ホテル」「食品・水産・農林」も同程度の割合となっており、志望業界が特定分野に偏らず、幅広く分散している点が特徴です。
■ 志望職種
志望職種の内訳を見ると「企画系」が約54％で最も多く、次いで「営業系」が約37％、「販売・サービス系」が約24％となりました。将来的なキャリア形成を見据え、裁量や成長機会のある職種を志望する傾向が見られます。
