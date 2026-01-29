インターンシップ総合サイト「インターンシップガイド」 企業のインターンを求める現役大学生の登録が15万人を突破！

【名城大学】開学100周年記念プロジェクト！大学SNSの挑戦！「名城大学の思い出」を縦型ショートドラマ化し、TikTokで発信 〜2026年1月、名城大学公式TikTokアカウント開設！ 在学生の日常や感動エピソードをショート動画で配信〜