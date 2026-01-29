TVアニメ「メダリスト」初となるLINE絵文字がインクルーズより配信開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE」内のスタンプショップにて、TVアニメ「メダリスト」のLINE絵文字を2026年1月29日（木）に配信を開始致しました。
TVアニメ「メダリスト」初となるLINE絵文字が、【株式会社インクルーズの販売アカウント】より配信を開始！挨拶や感情表現、ちょっとしたリアクションなど、さまざまなシーンで使いやすい絵文字となっております。是非、LINE絵文字でもTVアニメ「メダリスト」の世界観をお楽しみください。
■商品概要
【タイトル】TVアニメ「メダリスト」Vol.1
【販売URL】https://line.me/S/emoji/?id=69731c8667adc51ae5c3a0cc
【利用料金】250円(税込)または、100LINEコイン
■TVアニメ「メダリスト』
スケーターとして挫折した?年・明浦路司が出会ったのは、
フィギュアスケートの世界に憧れを抱く少?・結束いのり。
リンクへの執念を秘めたいのりに突き動かされ、司は?らコーチを引き受ける。
才能を開花させていくいのりと、指導者として成?していく司。
タッグを組んだ??は栄光の“メダリスト”を?指す－－－！
【OFFICIAL SITE】https://medalist-pr.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/medalist_PR
(C)つるまいかだ・講談社／メダリスト製作委員会
■株式会社インクルーズ実績
LINE着せかえコンテンツ一覧
https://store.line.me/themeshop/author/93873
LINEスタンプコンテンツ一覧（日本語版のみ掲載）
http://line.me/S/shop/sticker/author/14474
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 河野 文香
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail：press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
