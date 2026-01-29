新セキュリティブランド「TRIGATE（トライゲート）」を発表 ～物理と情報を統合し、企業の安心を全方位で守る～／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也／本社：愛知県名古屋市）は、2026年1月29日、新たな防犯カメラの製品ブランド「TRIGATE（トライゲート）」を発表しました。
近年、企業のリスクは、侵入・盗難などの犯罪だけでなく、サイバー攻撃や情報漏えいにも広がっています。
トリニティーはこうした状況を踏まえ、物理と情報の両面から企業の安全を支える新ブランド「TRIGATE」を立ち上げました。
「TRIGATE」は、防犯対策と情報セキュリティを統合し、企業のリスク管理を幅広く支援するセキュリティブランドです。
https://www.office-trinity.com/news/release20260129.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260129
■ 新ブランド「TRIGATE」のコンセプト
新ブランド「TRIGATE」は、物理的な侵入対策などの防犯（リアル）と、サイバー攻撃・情報漏えい対策（バーチャル）を統合し、企業の安全対策を支援するブランドです。
さらに、感染症対策や熱中症対策といった現場の安全管理にも対応し、企業と従業員を幅広いリスクから守る仕組みを提供します。
■ 展開予定のソリューション
(1)バーチャルセキュリティ（情報資産の保護）
ローカル環境の情報管理やマルウェア対策、不正アクセス防止などを通じて、企業のデジタル資産を守ります。
(2)リアルセキュリティ（現場の防犯・監視体制）
AIカメラや各種センサーを活用し、侵入抑止・監視・記録といった物理的な防犯を支援します。
入退室管理やクラウド連携により、複数拠点にも対応できる監視体制を構築します。
(3)環境・健康管理サポート（現場の安全稼働）
サーマルカメラによる感染症対策や、温湿度モニタリングによる熱中症予防など、現場で働く人の安全管理を支える機能を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340310/images/bodyimage1】
■キービジュアル（製品イメージ）
本リリースでは、TRIGATEのイメージが伝わる写真として、レコーダーの外観写真を掲載します。
TRIGATEは、企業の安全対策における“入口（ゲート）”として、現場と情報をつなぐ役割を担うことを目指しています。
■今後の展望
トリニティーは「TRIGATE」を通じて、物理と情報を一体で支えるセキュリティ体制を提供し、企業の事業継続と社会の安心に貢献してまいります。
■このリリースに関するお問合せ先
株式会社トリニティー（日本防犯カメラセンター）
本社所在地：愛知県名古屋市中区錦2-14-21 円山ニッセイビル1F
公式サイト：https://www.office-trinity.com/?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260129
お電話でのお問い合わせ： 052-684-7110
（月～金 9:00～18:00 土日祝・夏季休業日・年末年始等除く）
－事業内容－
・法人・個人向け防犯カメラの製造・販売・設置・メンテナンス
・AIカメラ・IoTサービスの開発
・その他各種防犯システムの販売・設置・メンテナンス
支社・支店・営業所：横浜・埼玉・千葉・大阪・静岡・浜松・岐阜・三重・広島
配信元企業：株式会社トリニティー
▼詳細はこちら
