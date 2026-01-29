AI・IoT需要が牽引、CAGR6.6%で2031年4.72億ドルへ――高速多チャンネルデータロガーの市場拡張
高速多チャンネルデータロガーは複数のセンサーからの信号を同時に高速で収集記録する計測装置である。基本的な機能は物理量化学量などの多種類のデータを時間的に同期させて保存し現象解析や異常検知の基盤データを提供することにあり短時間で変化する現象を詳細に把握するために使用される。
構造上の特異性は多数の入力チャンネルと高速 A/D コンバータを集積した点にある。各チャンネルの信号を独立に処理するとともに共通のクロックにより時間軸を統一することでデータの時間的一致性を確保する。材料技術との関係が深く信号処理回路の基板材料は高周波特性に優れた素材が使用されコネクタ部分の接触材料は長期使用による酸化を防止する。
現在注目される理由は産業機器の高性能化に伴う詳細計測需求と AI による異常検知へのデータ供給需求にある。精密機械の動作解析ではマイクロ秒単位の現象把握が必要となる中高速記録能力が不可欠となる一方製造現場の IoT 化により大量のリアルタイムデータを収集する需求が高まるからである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界高速多チャンネルデータロガー市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/58594/high-speed-multi-channel-data-logger）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.6%で、2031年までにグローバル高速多チャンネルデータロガー市場規模は4.72億米ドルに達すると予測されている。
図. 高速多チャンネルデータロガー世界総市場規模
図. 世界の高速多チャンネルデータロガー市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、高速多チャンネルデータロガーの世界的な主要製造業者には、Dewesoft、AstroNova、Graphtec、L3Harris、Dewetron、Yokogawa、HBK、Hioki、Curtiss-Wright、Honeywellなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約48.0%の市場シェアを持っていた。
高速多チャンネルデータロガーは自動車産業の走行試験、電子機器産業の製品耐久性試験、航空宇宙産業の機体構造試験、エネルギー産業の発電設備監視、学術研究機関の実験計測などで利用される。特に新製品開発段階の性能評価と量産ラインの品質管理で重要な役割を持つ。
業界構造の変化として開発段階での計測から生産現場での常時監視への用途拡大が進んでいる。従来は主に開発実験室で使用されていたが製造工程のデジタル化に伴い生産ラインに常設されるケースが増加している。技術動向としてはチャンネル数の拡張とデータ転送速度の高速化が顕著である。クラウドとのリアルタイム連携により遠隔からのデータ監視が可能となるとともに大容量ストレージの内蔵により長時間の連続記録が実現する。クロスインダストリーの視点からは医療分野の生体信号計測技術や通信分野のデータ圧縮技術がチャンネル拡張と記録効率向上に応用される。
高速多チャンネルデータロガーの競争優位性を決める要素はサンプリング速度とチャンネル数のバランス、データ記録の信頼性、複数機器との同期精度、操作ソフトウェアの使いやすさにある。特に航空宇宙分野では極限環境でのデータ保全能力が競合の分かれ目となり自動車試験分野では多機種への接続適応性が重視される。
