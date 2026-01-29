『城とドラゴン』にて2月14日(土)に「城ドラフェスティバル2025-2026」当日イベントを開催！“イイ(11)”周年は、チョコもルビーもあふれる甘さ！城ドラフェス当日限定“イイ”こと！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「“イイ(11)”周年は、チョコもルビーもあふれる甘さ！城ドラフェス当日限定“イイ”こと！」と題したキャンペーンを2026年2月14日(土)に開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340325/images/bodyimage1】
◆城ドラ11周年特設サイト◆
https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/11th/index.html
2026年2月14日(土)、東京国際フォーラムにて「城ドラフェスティバル2025-2026」が開催！当日はバレンタインデーということで、チョコにまつわるイベントも開催します。さらに今回は「ウルトラマンシリーズ」ともコラボし、さまざまなキャンペーンを会場やゲーム内にて開催！ご来場の方はもちろん、全国のプレイヤーが参加できるものもございますので、ぜひ会場で・お家でキャンペーンに参加しましょう！
YouTube「城とドラゴン公式チャンネル」でフェスの模様を生配信予定！↓
https://www.youtube.com/@shirotodoragon
「バレンタインミッション」
2月14日(土)のバレンタインを記念し、「バレンタインミッション」を開催します。「城ドラフェス」に来場してGPSを使用した「城ドラ世界地図」機能で旗を立てると、名所ショップから「本命チョコ」を獲得可能！また、来場していなくてもアプリ内に登場した「バレンタインイベント」の画面などから「義理チョコ」を獲得できます。
イベント画面から、獲得したチョコをフレンドに贈るなどのミッションを達成すると、剣士ひめやビートルガールの激レアお着替えと交換できる「バレンタインガールアバたま交換チケット」をはじめとする貴重なアイテムを獲得できます。なお、フレンドからもらった「チョコ」は「調子上げアイテム」として使用可能です。
■チョコを「調子上げアイテム」として使用した場合の効果
本命チョコ：キャラの調子を超絶好調にしてアゲモードにします
義理チョコ：キャラの調子を3段階上げてアゲモードにします。稀に超絶好調になります
【開催期間】2026年2月14日(土)10:00 ～ 2月16日(月) 23:59
◎『城ドラ』アプリ内に「バレンタインイベント」の画面が登場！フレンドにチョコを贈ろう
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340325/images/bodyimage2】
※フレンドに渡せる「本命チョコ」は、「城ドラフェス」来場者のみ獲得可能です
※GPS機能に関してはゲーム内の注意事項をよくご覧いただいたうえでご利用ください
※お知らせした内容は、予告なく変更される場合がございます
※詳細についてはゲーム内お知らせをご確認ください
※掲載しているアプリ内の「バレンタインイベント」画面は開発中のものです
「城ドラメモリールビープレゼント」
「城ドラメモリー～あなたと過ごした11年間～」の画面から、“「11周年の思い出」ルビープレゼント”として1,000ルビーが獲得できるようになります。さらに、ユーザーごとに以下のルビーを獲得できます。
・城ドラにログインした日数(※)に応じたルビー(1日につき2ルビー)
・ふ化していたキャラ(※)に応じたルビー(1キャラにつき20ルビー)
(※)1月31日(金)メンテナンスまでの記録が対象となります
(※)過去の「城ドラメモリー」で獲得済みの場合、差分相当のルビーを獲得できます
