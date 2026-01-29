国内トップ選手が愛知県に集結！ 「全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」が開幕 ～ＪＡ全農が「ニッポンの食」で応援～

ＪＡ全農は、１月２９日（木）から愛知県豊田市のスカイホール豊田で開催中の「全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）」に特別協賛し、出場選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援しています。

今大会には国内トップクラスの卓球選手ら約５１０名が出場し、全３種目（男女ダブルス・混合ダブルス）で日本一を懸けて戦います。

昨年度の女子ダブルスの優勝ペア

麻生麗名選手・笹尾明日香選手（日本生命）ペア

優勝選手を「ニッポンの食」で激励！

今大会では優勝選手へ国産黒毛和牛を合計３０ｋｇ（各ペア１０ｋｇ）と、全農直営・みのりみのるブランドの飲食店舗でご使用いただけるお食事券を副賞として贈呈します。

「全農ブース」で、石川佳純さんの卓球教室に関するパネル展示を実施！

全農は、大会期間中の会場内に「全農ブース」を展開します。１月２９日（木）と３０日（金）は、全農所属の石川佳純さんの卓球教室「石川佳純４７都道府県サンクスツアー」（以下、サンクスツアー）の完走を記念したパネル展示を実施します。本展示は全農主催のサンクスツアーでの取り組みや各地での石川さんの思い出コメントが記載されています。

１月３１日（土）と２月１日（日）には、国産農畜産物の魅力を知ることができる「全農 知っトク！抽選会」を開催するなど、来場者の皆さんに「ニッポンの食」を楽しんでもらえる企画を実施予定です。

「サンクスツアー」のパネル展示

石川佳純さんの思い出コメント

Ｘで大会応援キャンペーンを実施！

全農広報部 公式Ｘ「全農広報部 スポーツ応援」で、優勝選手にも副賞として贈呈する国産黒毛和牛が１名様に当たるプレゼントキャンペーン企画を実施中です。

● 全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部） 応援キャンペーン

・賞 品：国産黒毛和牛600g ×１名様分

・参加方法：①「全農広報部 スポーツ応援」Ｘアカウントをフォロー

②キャンペーン投稿をリポスト

・当選連絡：当選者にはＸのＤＭでご連絡します。

・アカウント：https://x.com/zennoh_sports

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

大会概要

（１）大会名称：全農杯 2026年全日本卓球選手権大会（ダブルスの部）

（２）日 程：2026年１月２９日（木）～２月１日（日）

（３）会 場：スカイホール豊田（愛知県豊田市八幡町１丁目２０）

（４）主 催：公益財団法人日本卓球協会

本会は特別協賛社として大会を応援します。