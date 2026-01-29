【無料イベント】2月27日（金）・28日（土）福岡・博多にて国内最大級マタニティ＆ファミリーイベント「リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb」開催

株式会社エンファム

国内最大規模の親子フェスタを開催する株式会社エンファム.（東京本社：東京都港区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 光太郎）は、2026年2月27日（金）・28日（土）の2日間、マリンメッセ福岡Ｂ館にて【リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb】を開催いたします。「週末、子どもとどこ行こう？」そんなママ・パパ達の声にお応えする親子で安心して楽しめる親子イベントです。マタニティの方から子育て中のご家族まで、楽しく学べるコンテンツが満載です。（入場無料・事前予約制）

＜リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb イベント公式サイト＞

イベント公式サイト(チケット予約はこちら)：https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/

リトル・ママフェスタとは

リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb

「リトル・ママフェスタ」は、『ママたちが集まる場所をつくる』という想いを原点に、これから出産を迎える方や、現在子育てをしている方はもちろん、子育てに関わるすべての人に向けた、「出会う」「学ぶ」「遊ぶ」がぎゅっと詰まった国内最大級の親子フェスタです。北海道から沖縄まで全国の主要都市で開催されており、年間65回を超える開催数は、親子フェスタとして日本一の規模（自社調べ）。年間30万人以上のママ・パパが来場しています。キッズレースや撮影会、ステージ企画に加え、企業ブースでは気になる商品を実際に見て・試せる体験型コンテンツも充実。「こんなイベントが欲しかった！」と思える、親子で笑顔になれるひとときを過ごせる場として、多くの支持を集めています。

イベント概要

【入場チケット予約】※参加にはチケット予約（LINE）が必須となります。

- イベント名： リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb(https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)- 開催日時： 2026年2月27日（金） 28日（土）- 会場： マリンメッセ福岡Ｂ館- 対象： 親子（マタニティ～未就学児のいるファミリー）- 参加費： 無料（完全予約制）- 主催： リトル・ママフェスタ福岡実行委員会

https://liff-gateway.lineml.jp/landing?follow=%40712eaxfy&lp=647pBW&liff_id=2007260565-YEnv3goD

【注目の体験型コンテンツやステージイベント】

リトル・ママフェスタLINEチケット予約案内

「リトル・ママフェスタ 福岡2026Feb(https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)」では、思わず笑顔になる親子参加型コンテンツが目白押し！詳細・ご予約はイベント公式ページよりご確認ください。

＜イベントの一部をご紹介＞

■ステージイベント

歌遊び、運動遊びなどをお子さまと一緒に楽しめるスペシャルステージを両日開催！子どもたちの笑顔と歓声に包まれる、福岡フェスタならではのステージをお届けします。



★うまちゃん：27日(金) 11:15～/14:15～ 出演予定

こどもも！大人も！！みんなではじける あそびうたライブ♪

★いちごくらぶ：28日(土) 11:00～/14:00～ 出演予定

歌って踊って遊んで、楽しい時間をお届けするハッピーエンターティナー

うまちゃんいちごくらぶ

■ハイハイ・カタカタレース（事前予約制）

- ハイハイレース：13ヵ月頃までの赤ちゃん（ずりばいでもOK！）- カタカタレース：2才頃までの押し車をおして歩けるお子さまカタカタレースハイハイレース

■おひるねアート/おすわりアート撮影会（事前予約制・有料）

季節を感じるテーマやオリジナルアートで、お子さまの"今"をかわいく残せる、大人気フォト体験です。ひなまつりやピクニックをテーマとしたオリジナルアートなどで撮影ができます。※お日にちよりテーマが異なりますのでサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)をご確認ください

春のピクニックひなまつり

■親子向け講座（当日受付または事前予約）

親子で体験できるベビーマッサージや、ヨガ、リトミックなど楽しめて役に立つ内容を準備してお待ちしております。※マタニティの方も参加可能です。※お日にちより講座内容が異なりますのでサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)をご確認ください

むぎゅっとリトミックベビーマッサージ親子レッスン

■ファミリーマルシェ

ベビー＆キッズ用品やアクセサリーやスイーツなどここでしか買えないハンドメイド作品が勢揃いです。子供の成長を残せるワークショップや体験型の商品もあります。※お日にちより出展内容が異なりますのでサイト(https://event.l-ma.co.jp/festas/kyusyu/fukuoka2026feb/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)をご確認ください

COCO

似顔絵（ナギノユカ＆HIROKA）

atelier CORO

みるく屋

■VIVOミニサーキットパーク

運動神経が良くなる基本動作とプロ採用のコーディネーショントレーニングを組み合わせたサーキット式トレーニングです。遊び感覚で楽しく体を動かしてトレーニングできます。

【対象年齢】3歳~小学生まで ※保護者の方同伴でご参加ください。

VIVOミニサーキットパーク（イメージ）

※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

株式会社エンファム.について

世界中の子どもたちを笑顔にするエンタメディア企業として、子育て世帯を中心にメディア事業を展開。国内最大級子育てイベント「リトル・ママフェスタ(https://event.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)」、世界展開中の「Kawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)」、人生100年時代をテーマにしたバブル世代向けの「bjbコレクション(https://bjbcollection.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)」など多彩なイベントを企画・運営し、年間のイベント開催数は70回を超えています。また、SNS運用代行を中心としたファンマーケティング事業や、子育てをキャリアに変える「リトル・ママビジネススクール(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202601)」の運営をしています。

株式会社エンファム.

代表取締役：森 光太郎

東京本社：〒105-0014 東京都港区芝2-30-6 ファインラック芝2F

福岡本社：〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂3-6-23 エンファム.ビル

大阪オフィス：〒541-0052 大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル506

札幌オフィス：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目13番地 日之出ビル9階

設立：2001年12月25日

https://enfam.jp/

【報道関係者様のお問い合わせ・取材申込み】

株式会社エンファム.広報担当：marketing@l-ma.co.jp

※現地イベントの写真素材提供、オンライン取材も受付中