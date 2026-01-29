【日英共同研究】プラントベーススイーツの「Vee Sweets」、英国バイオスタートアップ「Kyomei」と共同研究に向けた基本合意を締結

株式会社TORIKAI CAFE







プラントベース（植物由来）、かつアレルギー対応のスイーツOEM事業「Vee Sweets」を展開する株式会社TORIKAI CAFE（本社：福岡県福岡市、代表取締役：島原 創）は、作物残渣を食品原料に転換する農業技術を有する英国のバイオテック・スタートアップ Kyomei Ltd.（本社：英国、CEO：Meir Wachs、以下「Kyomei」）と、植物由来タンパク質を活用した次世代食品の共同研究開発に向けた基本合意書を締結いたしました。





本合意により、Kyomeiが有する世界最先端の植物性タンパク質素材「Rubisco（ルビスコ）」と、TORIKAI CAFEが取り組んできた「米粉や麹等、国産原材料を用いた植物由来スイーツの製造加工技術」を掛け合わせ、味と機能性を両立させた革新的な次世代食品の創出に貢献する研究開発を目指します。■ 基本合意の背景と目的近年、食物アレルギーへの対応やヴィーガン需要に加え、健康のために肉や乳製品を控えるフレキシタリアン層の急増を背景に、プラントベースフード市場は世界的に拡大しています。また、世界的な人口増加に伴うタンパク質供給の課題（プロテインクライシス）を見据え、持続可能な植物由来タンパク質資源の確保が世界的な急務となっています。しかし、従来の植物性代替食品（卵や乳製品の代替）の多くは、動物性の食感を再現するために化学的な結着剤や合成添加物を多用せざるを得ず、「植物性ではあるが、健康的とは言い難い（超加工食品である）」という新たな矛盾に直面しています。本来の「自然で健康的」な価値と、求められる「機能性・美味しさ」の両立が、業界全体の大きな壁となっていました。

TORIKAI CAFEはこれまで、国産の米粉や麹を用いてアレルゲンフリーかつ高品質な「100%植物性・冷凍ホイップクリーム」の研究開発(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000154797.html)に取り組み、プラントベーススイーツ市場において独自の製造ノウハウを蓄積してまいりました。



一方、Kyomeiは、作物残渣を資源化する技術を有する英国のバイオテック・スタートアップ企業であり、卵白に匹敵する機能性を持つ植物タンパク質「Rubisco」の抽出・生産技術を有しています。



今回、両社の技術を融合させることで、従来の課題を解決し、「日本発の加工技術 × 英国発の最先端素材」によるグローバルスタンダードな次世代食品創出が可能になると判断し、共同研究への取り組みに合意いたしました。

■ 共同研究の概要



両社は以下の領域において、技術および製品応用の可能性を検討してまいります。

- Kyomei製「Rubisco」の食品応用特性の評価Kyomeiが提供する植物由来タンパク質が持つゲル化・起泡性などの特性を、実際のスイーツや食品加工において最大限に活かすための研究・検証を行います。- 次世代プラントベース食品の試作・開発Vee Sweetsのプラントベース＆グルテンフリー専用製造ラインおよび冷凍技術を活用し、卵や乳製品を一切使用せず、美味しさと栄養価を併せ持つ新商品の開発を目指してまいります。■ 代表者・主任研究員コメント

Kyomei Ltd. Meir Wachs, CEO



Kyomeiは、未利用資源（サイドストリーム）を活用したルビスコタンパク質の開発を急速に進めており、先日はケンブリッジシャーにある80,000平方フィート（約7,400平方メートル ）のキャンパスへと拠点を拡大しました。 私たちは過去3年間で、英国、欧州、アジアにおいて総額700万ドル（約10億円）を超える規模の商業提携プロジェクトを展開しています。

島原代表率いる『Vee Sweets』を展開するTORIKAI CAFEは、真に革新的な製品を共創するパートナーとして、まさに私たちが求めていた理想的な企業です。この提携を通じて、次世代の世界基準となるフローズンデザートを共に開発できることを大変楽しみにしています。

Kyomei Ltd. CSO & 共同創業者 森本恭子 (博士/生物化学)



Kyomeiの日本人共同創業者として、TORIKAI Cafeとの協業を大変楽しみにしています。東京大学で博士号を取得後、オックスフォード大学やSyngentaでの研究経験を経て、英国でスタートアップの共同創業者としてキャリアを築いてきました。日本の食品イノベーションと文化的豊かさ、そして英国のバイオテクノロジーの専門性の双方を深く重視しており、両国の強みを結集して、甘味の新しい生産方法や食品イノベーションを生み出す技術開発に取り組めることを楽しみにしています。

株式会社TORIKAI CAFE 代表取締役 島原 創



当社はこれまで、九州産業大学との共同研究や、独自の製造技術開発を通じて、プラントベーススイーツの可能性を追求してきました。今回、世界的に注目される英国Kyomei社とパートナーシップを組めることを大変光栄に思います。彼らの持つ科学的な素材の力と、我々が現場で培ってきたプラントベース食品製造の技を掛け合わせることで、日本から世界へ、食の新しい選択肢を提案できると確信しています。

株式会社TORIKAI CAFE 研究開発部長 神谷 慎一



今回の共同研究に対して、日本側としては、１.食品物性の大家の先生、２.加工食品の生産技術の経験豊かな先生、３.官能評価の世界的権威の先生とタイプの異なるオーソリティーを巻き込んで進める予定です。

この共同研究プロジェクトは、非常に期待値が高く、今からワクワクしております。最初はフローズンデザートとして成果を発出しますが、加工食品全般に広げていければと考えております。

■ 企業概要【Kyomei Ltd. について】

英国を拠点とするバイオテクノロジー・スタートアップ。オックスフォード大学やケンブリッジ大学出身の科学者チームによって設立され、植物の光合成能力を活用して有用タンパク質を生産する「分子農業（Molecular Farming）」技術に強みを持つ。



特に、植物由来でありながら高い機能性を持つタンパク質「Rubisco」の商業化において世界をリードしており、『Beyond Meat』や『Impossible Foods』の初期投資家であるCPT Capitalや、世界的なディープテックVCであるSOSVに加え、オイスターソースで世界的に有名な老舗食品企業Lee Kum Kee Group が設立したグローバル・ベンチャーキャピタル Happiness Capital など、著名なグローバル投資家や学術機関からの支援を受けています。

- 社 名：Kyomei Ltd. （キョウメイ）- 代表者：CEO & Co-Founder Meir Wachs／CSO & Co-Founder Dr. Kyoko Morimoto- 設 立：2021年1月- 所在地：27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX- 事業内容：植物分子農業（Molecular Farming）技術を用いた機能性タンパク質の研究・開発・製造および次世代食品原料（RuBisCO等）の提供およびソリューション開発- 企業URL：https://kyomei.co.uk/

【株式会社TORIKAI CAFE について】



「植物性でも、妥協のない美味しさを」を掲げ、プラントベーススイーツブランド『Vee Sweets』の商品開発・製造・販売およびOEM事業を展開。独自技術により開発した「100%植物性ホイップクリーム」は、アレルギー対応やヴィーガン需要に応える製品として食品業界で高く評価されています。現在は、植物由来の原材料を用いた冷凍スイーツの開発・製造技術を活かし、国内外への販路拡大およびフードテック領域への事業拡張を進めています。

- 社名：株式会社TORIKAI CAFE- 代表者：代表取締役 島原 創- 設立：2018年4月- 所在地：（本社・福岡工房）福岡県福岡市早良区原5-14-8-101- 事業内容：プラントベーススイーツおよびプラントベースフードの開発・製造・卸売販売、OEM事業、フランチャイズ事業(https://www.vee-sweets.com/franchise)- URL：https://www.vee-sweets.com/

【報道関係からのお問い合わせ】

株式会社TORIKAI CAFE

広報担当：市原（いちはら）

Email：info@torikai.cafe