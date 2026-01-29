徳島県の新たな首都圏向け観光プロモーション『徳島で休んでく？』始動

徳島県

徳島県は、常に何かに追われ少し頑張りすぎな首都圏の人々へ、徳島の豊かな自然の中でゆったりと流れる時間に身を委ねたり、豊かな食文化に触れたり、徳島に住む人々の優しさに出会ってほしい。そんな想いから、新たな首都圏向けプロモーション『徳島で休んでく？』を始動いたします。つきましては、本プロモーションの開始に合わせ、2025年より阿波とくしま観光大使に就任した俳優の犬飼貴丈（いぬかい あつひろ）さんと、俳優やモデルとして活躍する瀬戸璃子（せと りこ）さんを起用した新CM『徳島で休んでく？』を、2026年2月2日（月）より首都圏エリア（放映地域：東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木)にて放映開始いたします。また、首都圏の主要駅等にて同コンセプトのキービジュアルの掲出を順次開始いたします。

現代社会において、多くの人々が効率やスピードを求められ、知らず知らずのうちに疲労を感じていると言われています。タイパ（タイムパフォーマンス）社会の中で、「余白の喪失」は私たちにとって身近な課題となっています。 そこで徳島県は、慌ただしい日々を送る方々やゆったりとした休みがほしいといった方々に向け、単なる休息ではなく、雄大な自然や食、文化に五感で触れることで明日への活力を養う「積極的な休息」を提案。「ずっと居りたい」「いつも帰りたい」「みんな行きたい」場所として、本プロモーションを通じ徳島県が「心と体をほどく場所」であることを伝えてまいります。

CM情報

タイトル・尺数：

「徳島で休んでく？」牟岐線篇（犬飼貴丈）、「徳島で休んでく？」かずら橋篇（瀬戸璃子）、

「徳島で休んでく？」藍染め篇（瀬戸璃子）、「徳島で休んでく？」阿波尾鶏篇（犬飼貴丈）、

「徳島で休んでく？」古民家篇（瀬戸璃子）、「徳島で休んでく？」祖谷温泉篇（瀬戸璃子）、

「徳島で休んでく？」サーフィン篇（犬飼貴丈）、「徳島で休んでく？」鳴門渦潮篇（瀬戸璃子）、

「徳島で休んでく？」うだつの町並み篇（瀬戸璃子）各6 秒,15 秒,30 秒

放送開始日 ：2026 年1 月29 日（木）

放送エリア ：首都圏エリア（放映地域：東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬・茨城・栃木)

YouTube ：

「徳島で休んでく？」ダイジェスト篇２.（犬飼貴丈・瀬戸璃子）15秒 https://youtu.be/272W8QuCAik(https://youtu.be/272W8QuCAik)

「徳島で休んでく？」牟岐線篇（犬飼貴丈）30秒https://youtu.be/LTGqrhkZBY8

15秒https://youtu.be/P60Ier8iAj4

「徳島で休んでく？」かずら橋篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/s4C-MW8VE0c

15秒https://youtu.be/hOAJ69rovRE

「徳島で休んでく？」藍染め篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/kNMV_7BebWM

15秒https://youtu.be/Frjd72wuAa4

「徳島で休んでく？」阿波尾鶏篇（犬飼貴丈）30秒https://youtu.be/RQAiyQV6J1w

15秒https://youtu.be/GmPNROQ4wng

「徳島で休んでく？」古民家篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/ySZosEv0jn8

15秒https://youtu.be/kTYxoe0Xm5U

「徳島で休んでく？」祖谷温泉篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/2cYp6MyqU1I

15秒https://youtu.be/X1wwDSqt3JA

「徳島で休んでく？」サーフィン篇（犬飼貴丈）30秒https://youtu.be/4C-zarJMJ1Y

15秒https://youtu.be/quufGsUnons

「徳島で休んでく？」鳴門渦潮篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/YAOAnf2xxnQ

15秒https://youtu.be/88B-BLcjLoE

「徳島で休んでく？」うだつの町並み篇（瀬戸璃子）30秒https://youtu.be/QsvNIzik5xQ

15秒https://youtu.be/I4WbWiawIRk

CMストーリー

本CMには、徳島県出身の俳優・犬飼貴丈さんと、モデルの瀬戸璃子さんが出演します。 世界三大潮流の一つ「鳴門の渦潮」や、秘境「祖谷（いや）」の温泉といった自然を満喫する時間や、香ばしい音と香りに包まれながら、すだちを搾った「阿波尾鶏」を豪快に頬張る至福のひととき。さらに、「牟岐線（むぎせん）」に揺られながら文庫本を開く贅沢な時間など、お二人がそれぞれの場所で心と体を解き放つ様子を通じ、徳島の休み方を表現しています。 美しい映像と「徳島で休んでく？」という問いかけが、見る人の肩の力をふっと抜いてくれるような仕上がりとなりました。ぜひ、この空気感を味わいに、徳島へ休みに来てください。

CMカットシーン

【牟岐線（むぎせん）】

犬飼さん「目的地だけが旅じゃない。誰ともつながらない贅沢がある。」

【かずら橋】

瀬戸さん「秘境 かずら橋で、怖い、と、楽しいを行ったり来たり。」

【藍染め】

瀬戸さん「私だけの藍色が、ふわり心を撫でていく。」

【阿波尾鶏】

犬飼さん「すだちじゅわっと阿波尾鶏。音からもう、うまい。」

【古民家】

瀬戸さん「雲の上の古民家で、日常からお暇します。」

【祖谷温泉】

瀬戸さん「秘湯で、大自然の中に溶けていく。」

【サーフィン】

犬飼さん「寒がってたらもったいない。いい波は冬にある。」

【鳴門の渦潮】

瀬戸さん「うずしお船に揺られて、ちっぽけな私の悩みは、渦の中へ。」

【うだつの町並み】

瀬戸さん「ずっと待ってくれていたかのような、うだつの町並みにホッと一息。」

キービジュアル

本プロモーションの世界観を表現したキービジュアルが順次首都圏主要駅にて掲出されます。青く澄んだ徳島の空の下、犬飼貴丈さんと瀬戸璃子さんがそれぞれ見せるリラックスした表情が印象的なグラフィックに注目です。

掲出場所 ：[首都圏主要駅]、[屋外ビジョン]、[WEB広告] ほか

出演者プロフィール

犬飼 貴丈（いぬかい あつひろ）

012 年に開催された第25回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」にて、応募総数13,816 人の中からグランプリを受賞。

その後、歴代最多クラスとなる30社を超える芸能プロダクションからスカウトを受け、株式会社バーニングプロダクションに入社。

2014 年に放送された東海テレビ「蒼の海～LONG SUMMER」でテレビドラマ初出演を果たす。 2017 年、オーディションを勝ち抜き、「仮面ライダービルド」主演・桐生戦兎役を射止める。 放送開始後、人気のバロメーターと言われるライダーベルト玩具が歴代ライダー最高売り上げを記録し、映画初主演を果たした「仮面ライダー 平成ジェネレーションズFINAL」も2013 年以来となる興行収入10億円を突破した。 2018 年にはNTV系「獣になれない私たち」NHK連続テレビ小説「なつぞら」などのドラマ出演を重ねて演技の幅を広げ、2020年には、文字通り裸一貫での体当たり演技を披露した主演映画「ぐらんぶる」が公開。バラエティ番組でもその個性的なキャラクターで話題になり、今後もTV、映画、舞台と様々な場面での活躍に期待が持たれる。

瀬戸 璃子（せと りこ）

2001年6月10日生まれ、24歳。食べることをこよなく愛する俳優、モデル。2023年にボックスコーポレーションに所属。モデルでは「ピンクハウス」や「シープ」のビジュアルを担当、映画「ボウルミーツガール」で主演を務め、MOOSIC LUB2025にてベストアクター賞、札幌国際短編映画祭にて最優秀国内作品賞を受賞。7月は舞台「七つ数えて」@新宿シアタートップスに立ち、8月に公開となった映画「床一面こんな感じ」で主演矢吹ことりを演じ「結局珈琲」に須藤役で出演し、活動を広げている。2月13.14.15日にはMOOSIC LUB2026に登壇予定。