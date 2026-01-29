小学生向け体験金融イベント「春のちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」開催

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市 社長 加藤 貞則）では、次世代支援および金融リテラシー教育の一環として、２０２４年度より岡山県内で小学生向け金融イベント「ちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」を開催しています。

今般、広島県内の小学生を対象に「春のちゅうぎん☆キッズドリーミースクール」として広島県内で初めてイベントを開催いたしますので通知します。

本イベントは、地元の企業・団体が提供する体験学習を通じて、地域の持続的成長に貢献する人材の育成、および地元企業や産業に関する理解を深めること、そして「お金」に関する知識を身に付けていただくことを目的としています。

当社では、今後も金融リテラシー向上の支援に取組むとともに、次世代支援に資する活動を積極的に推進してまいります。

イベント開催内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/38_1_a43d7424d0bc2c913ccbeaeb29e450f9.jpg?v=202601290521 ]

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

電話番号：０８６-２２３-３１１０

広報センター 岡嶋（内線２２５５）