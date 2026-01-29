「モンスターハンターフェスタ′26」の会場内で楽しめるコンテンツの追加情報を一挙公開！
全国のハンターが集結するモンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」。
今回は「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内で楽しめるコンテンツの一部を一挙ご紹介！
モンハンフェスタへのご来場、お待ちしております！
■『モンスターハンター ブリッジ』出張展示コーナー追加情報
大阪・関西万博、大阪ヘルスケアパビリオンの「XD HALL」の前に設置されていた大型造作「Monster Hunter Wall Statue」が、圧倒的な存在感で皆様をお迎えします。
さらに、かわいいポーズで癒しを届けるオトモアイルーたちも勢ぞろい！
迫力と愛らしさ、両方を楽しめる特別展示をぜひ会場でご覧ください。
■物販コーナー情報
物販コーナー「イーカプコン出張所」からは「モンスターハンターフェスタ’26」のパンフレットやメインビジュアルをモチーフにした記念グッズの先行販売をご紹介！ このほか、カプコングッズの新商品、コラボ商品など盛りだくさん！ 皆様のご来店をお待ちしております！
■「モンハン屋台」実施決定！（有料コンテンツ：1回500円）
『モンスターハンターワイルズ』の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場！
モンハン屋台で遊んでオリジナルグッズをゲットしよう！
「モンハン屋台のラインナップ」
・ゲーム中のタルコロチャレンジをイメージした、ミニタルを転がしてピンを倒す「ミニタル タルコロチャレンジ」
・スリンガーのように弾を放ち、モンスターを倒す「スリンガー射的」
・モンハンのアイテムや武器のアイコンを上手に切り抜く「モンハンアイコン型ぬき」
《オリジナルグッズ紹介》
1等賞：『モンスターハンターワイルズ』オリジナルブランケット
2等賞：「モンスターハンターフェスタ'26」オリジナルトートバック
3等賞：『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジ
※全6種の中から1種類ランダムでお渡しします。（モンスターは選べません）
※イラストはイメージです。
●「アイコン型ぬき」のみ、1等賞の場合は『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジを3つ、2等賞の場合は2つ、3等賞の場合は1つお渡しいたします。
■モンハンフェスタ会場内で探そう！ 「モンスタースタンプラリー」
「モンスタースタンプラリーカード(入場時配布)」に記載されたモンスターのスタンプ台を探し、モンスターのアイコンスタンプを集めよう！ モンスターを3頭探し当てれば、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルモンスター比較図ステッカーをプレゼント！
※参加特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。
■「モンスターハンター」シリーズの造作がモンハンフェスタの会場に登場！
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』にも登場する「ガルク」の等身大造作や、「ジンオウガ」や「セルレギオス」のバルーンが登場！ 会場でぜひご覧ください。
■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』やカプコンタイトルの試遊ブース出展決定！
「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内では、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』など最新のカプコンタイトルや「モンスターハンター」関連タイトルの試遊ブースをご用意。試遊頂いた方にはノベルティーをプレゼント致します。ぜひ会場でご体験ください。
【試遊出展タイトル】
・『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』 2026年3月13日(金)発売
・『モンスターハンターアウトランダーズ』
・『プラグマタ』 2026年4月24日(金)発売
・『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 2026年3月27日(金)発売
・『ストリートファイター6』 ＜好評発売中＞
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
試遊内容：ゲーム冒頭を試遊頂けます。（TGS2025と同内容です）
試遊ノベルティー：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』オリジナルマルチバッグ
さらに、「モンスターハンターフェスタ'26」全体の来場者特典として、
Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のゲーム内で使用できる追加アクセサリー「結びの飾り」が手に入る特典コードをプレゼントします。
※本特典は、後日無料で配信予定です。※お1人様につき、１つお渡しいたします。
※来場者特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。
『モンスターハンターアウトランダーズ』
試遊内容：新エリア「熱砂の平原」を舞台に、選択したキャラクター別に用意されたパーティでの狩猟や、本作ならではの「クラフト」機能を使った探索を試遊していただけます。
試遊ノベルティー：『モンスターハンターアウトランダーズ』アクリルスタンド
※全4種類のうち1種類をお渡しいたします。種類はお選びいただけません。
『プラグマタ』
試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』を試遊頂けます。
試遊ノベルティー：『プラグマタ』オリジナルステッカー
『流星のロックマン パーフェクトコレクション』
試遊内容：『流星のロックマン ペガサス』、『流星のロックマン レオ』、『流星のロックマン ドラゴン』の3作品を冒頭からプレイ可能です。
試遊ノベルティー：『流星のロックマン パーフェクトコレクション』オリジナルクリアファイル
■『ストリートファイター6』
試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」の試遊と、Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』を出展します。
※アレックス試遊の体験版は、各キャラの不具合修正のみ含まれております。
※Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』ではアレックスの試遊体験を行うことはできません。
試遊ノベルティー：『ストリートファイター6』アレックス ステッカー
■『モンスターハンターNow』ブース
スマートフォンでお楽しみいただけるリアルワールドハンティングアクション『モンスターハンターNow』もブース出展！ 会場で身につけられるサンバイザーなどのノベルティー配布や、ハンターになりきれるフォトブースが登場！
ノベルティー１.：センパイサンバイザー
配布対象：『モンスターハンターNow』アプリを起動した画面をご提示いただける方
ノベルティー２.：イベント限定プロモーションコード
ゲーム内のアイテム(ペイントボール × 2・回復薬 × 1)と引き換えられるコードを配布！
配布対象：『モンスターハンターNow』アプリ内ペイントボールリストで1頭以上モンスターがマーキングされている画面をご提示いただける方
※ペイントボールまたはオトモペイントボールでマーキングされたモンスター、トラッカーでオトモが発見したモンスターのいずれか
※配布物は十分な数を用意しておりますが、1日あたりの在庫に限りがあり、なくなり次第配布を終了します。
フォトブース
『モンスターハンターNow』のギルドカードの前でハンターになりきれるフォトブースが登場！
※実物大「レッドウィング」「ブロスヘッド」「肉焼きセット」も展示予定です。
■『バイオハザード レクイエム』フォトスポットが登場！
2026年2月27日（金）発売の「バイオハザード」シリーズ最新作
“プレイヤーの精神を揺さぶる”『バイオハザード レクイエム』のフォトスポットが登場。
「グレース・アッシュクロフト等身大フィギュア」を展示致します。
《イベント開催概要》
■名称：モンスターハンターフェスタ'26
■日程：2026年2月22日(日)
■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）
※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。
■会場：幕張メッセ 2・3ホール
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/
■入場無料・フリー入場制
■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト
https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/
《狩王決定戦 開催概要》
■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」
■日時： 2026年2月22日(日)
■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト
https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/
「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by
株式会社 一蘭
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
(C)ICHIRAN
TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.
『モンスターハンターワイルズ』公式サイト
https://www.monsterhunter.com/wilds/
『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント
https://x.com/MH_Wilds
※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。
※画面は開発中のものです。