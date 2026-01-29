「モンスターハンターフェスタ′26」の会場内で楽しめるコンテンツの追加情報を一挙公開！

写真拡大 (全20枚)

株式会社カプコン


全国のハンターが集結するモンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」。


今回は「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内で楽しめるコンテンツの一部を一挙ご紹介！


モンハンフェスタへのご来場、お待ちしております！　



■『モンスターハンター ブリッジ』出張展示コーナー追加情報


大阪・関西万博、大阪ヘルスケアパビリオンの「XD HALL」の前に設置されていた大型造作「Monster Hunter Wall Statue」が、圧倒的な存在感で皆様をお迎えします。


さらに、かわいいポーズで癒しを届けるオトモアイルーたちも勢ぞろい！


迫力と愛らしさ、両方を楽しめる特別展示をぜひ会場でご覧ください。








■物販コーナー情報




物販コーナー「イーカプコン出張所」からは「モンスターハンターフェスタ’26」のパンフレットやメインビジュアルをモチーフにした記念グッズの先行販売をご紹介！　このほか、カプコングッズの新商品、コラボ商品など盛りだくさん！　皆様のご来店をお待ちしております！　



■「モンハン屋台」実施決定！（有料コンテンツ：1回500円）


『モンスターハンターワイルズ』の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場！　
モンハン屋台で遊んでオリジナルグッズをゲットしよう！　



「モンハン屋台のラインナップ」
・ゲーム中のタルコロチャレンジをイメージした、ミニタルを転がしてピンを倒す「ミニタル タルコロチャレンジ」


・スリンガーのように弾を放ち、モンスターを倒す「スリンガー射的」
・モンハンのアイテムや武器のアイコンを上手に切り抜く「モンハンアイコン型ぬき」



《オリジナルグッズ紹介》
1等賞：『モンスターハンターワイルズ』オリジナルブランケット





2等賞：「モンスターハンターフェスタ'26」オリジナルトートバック




3等賞：『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジ






※全6種の中から1種類ランダムでお渡しします。（モンスターは選べません）


※イラストはイメージです。


●「アイコン型ぬき」のみ、1等賞の場合は『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジを3つ、2等賞の場合は2つ、3等賞の場合は1つお渡しいたします。



■モンハンフェスタ会場内で探そう！　「モンスタースタンプラリー」


「モンスタースタンプラリーカード(入場時配布)」に記載されたモンスターのスタンプ台を探し、モンスターのアイコンスタンプを集めよう！　モンスターを3頭探し当てれば、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルモンスター比較図ステッカーをプレゼント！　





※参加特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。



■「モンスターハンター」シリーズの造作がモンハンフェスタの会場に登場！


『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』にも登場する「ガルク」の等身大造作や、「ジンオウガ」や「セルレギオス」のバルーンが登場！　会場でぜひご覧ください。






■『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』やカプコンタイトルの試遊ブース出展決定！


「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内では、『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』など最新のカプコンタイトルや「モンスターハンター」関連タイトルの試遊ブースをご用意。試遊頂いた方にはノベルティーをプレゼント致します。ぜひ会場でご体験ください。



【試遊出展タイトル】


・『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』 2026年3月13日(金)発売


・『モンスターハンターアウトランダーズ』


・『プラグマタ』 2026年4月24日(金)発売


・『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 2026年3月27日(金)発売


・『ストリートファイター6』 ＜好評発売中＞



『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』




試遊内容：ゲーム冒頭を試遊頂けます。（TGS2025と同内容です）



試遊ノベルティー：『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』オリジナルマルチバッグ





さらに、「モンスターハンターフェスタ'26」全体の来場者特典として、


Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』のゲーム内で使用できる追加アクセサリー「結びの飾り」が手に入る特典コードをプレゼントします。




※本特典は、後日無料で配信予定です。※お1人様につき、１つお渡しいたします。


※来場者特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。



『モンスターハンターアウトランダーズ』




試遊内容：新エリア「熱砂の平原」を舞台に、選択したキャラクター別に用意されたパーティでの狩猟や、本作ならではの「クラフト」機能を使った探索を試遊していただけます。



試遊ノベルティー：『モンスターハンターアウトランダーズ』アクリルスタンド　　


※全4種類のうち1種類をお渡しいたします。種類はお選びいただけません。





『プラグマタ』




試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』を試遊頂けます。



試遊ノベルティー：『プラグマタ』オリジナルステッカー







『流星のロックマン パーフェクトコレクション』




試遊内容：『流星のロックマン ペガサス』、『流星のロックマン レオ』、『流星のロックマン ドラゴン』の3作品を冒頭からプレイ可能です。



試遊ノベルティー：『流星のロックマン パーフェクトコレクション』オリジナルクリアファイル




■『ストリートファイター6』




試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」の試遊と、Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』を出展します。


※アレックス試遊の体験版は、各キャラの不具合修正のみ含まれております。


※Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』ではアレックスの試遊体験を行うことはできません。



試遊ノベルティー：『ストリートファイター6』アレックス ステッカー






■『モンスターハンターNow』ブース





スマートフォンでお楽しみいただけるリアルワールドハンティングアクション『モンスターハンターNow』もブース出展！　会場で身につけられるサンバイザーなどのノベルティー配布や、ハンターになりきれるフォトブースが登場！



ノベルティー１.：センパイサンバイザー




配布対象：『モンスターハンターNow』アプリを起動した画面をご提示いただける方



ノベルティー２.：イベント限定プロモーションコード


ゲーム内のアイテム(ペイントボール × 2・回復薬 × 1)と引き換えられるコードを配布！


配布対象：『モンスターハンターNow』アプリ内ペイントボールリストで1頭以上モンスターがマーキングされている画面をご提示いただける方


※ペイントボールまたはオトモペイントボールでマーキングされたモンスター、トラッカーでオトモが発見したモンスターのいずれか


※配布物は十分な数を用意しておりますが、1日あたりの在庫に限りがあり、なくなり次第配布を終了します。



フォトブース




『モンスターハンターNow』のギルドカードの前でハンターになりきれるフォトブースが登場！


※実物大「レッドウィング」「ブロスヘッド」「肉焼きセット」も展示予定です。



■『バイオハザード レクイエム』フォトスポットが登場！




2026年2月27日（金）発売の「バイオハザード」シリーズ最新作


“プレイヤーの精神を揺さぶる”『バイオハザード レクイエム』のフォトスポットが登場。


「グレース・アッシュクロフト等身大フィギュア」を展示致します。



===========================================


《イベント開催概要》


■名称：モンスターハンターフェスタ'26


■日程：2026年2月22日(日)


■時間：10：00～18：00　※最終入場17：00（予定）


※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。


■会場：幕張メッセ 2・3ホール


　 〒261-8550　千葉市美浜区中瀬2-1　


アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/


■入場無料・フリー入場制


■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト


https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/



《狩王決定戦 開催概要》
■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」
■日時： 2026年2月22日(日)
■「モンスターハンターワイルズ　狩王決定戦 2026」特設サイト


https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/




「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by


株式会社 一蘭


ユニバーサル・スタジオ・ジャパン



(C)ICHIRAN


TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.


===========================================



『モンスターハンターワイルズ』公式サイト


https://www.monsterhunter.com/wilds/


『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント


https://x.com/MH_Wilds



※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。


※画面は開発中のものです。