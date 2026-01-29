「モンスターハンターフェスタ′26」の会場内で楽しめるコンテンツの追加情報を一挙公開！

株式会社カプコン

全国のハンターが集結するモンスターハンターファンのお祭り「モンスターハンターフェスタ'26」。

今回は「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内で楽しめるコンテンツの一部を一挙ご紹介！

モンハンフェスタへのご来場、お待ちしております！

■『モンスターハンター ブリッジ』出張展示コーナー追加情報

大阪・関西万博、大阪ヘルスケアパビリオンの「XD HALL」の前に設置されていた大型造作「Monster Hunter Wall Statue」が、圧倒的な存在感で皆様をお迎えします。

さらに、かわいいポーズで癒しを届けるオトモアイルーたちも勢ぞろい！

迫力と愛らしさ、両方を楽しめる特別展示をぜひ会場でご覧ください。

■物販コーナー情報

物販コーナー「イーカプコン出張所」からは「モンスターハンターフェスタ’26」のパンフレットやメインビジュアルをモチーフにした記念グッズの先行販売をご紹介！ このほか、カプコングッズの新商品、コラボ商品など盛りだくさん！ 皆様のご来店をお待ちしております！

■「モンハン屋台」実施決定！（有料コンテンツ：1回500円）

『モンスターハンターワイルズ』の世界にちなんだお祭り屋台が会場に登場！

モンハン屋台で遊んでオリジナルグッズをゲットしよう！

「モンハン屋台のラインナップ」

・ゲーム中のタルコロチャレンジをイメージした、ミニタルを転がしてピンを倒す「ミニタル タルコロチャレンジ」

・スリンガーのように弾を放ち、モンスターを倒す「スリンガー射的」

・モンハンのアイテムや武器のアイコンを上手に切り抜く「モンハンアイコン型ぬき」

《オリジナルグッズ紹介》

1等賞：『モンスターハンターワイルズ』オリジナルブランケット

2等賞：「モンスターハンターフェスタ'26」オリジナルトートバック

3等賞：『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジ

※全6種の中から1種類ランダムでお渡しします。（モンスターは選べません）

※イラストはイメージです。

●「アイコン型ぬき」のみ、1等賞の場合は『モンスターハンターワイルズ』モンスターアイコンピンバッジを3つ、2等賞の場合は2つ、3等賞の場合は1つお渡しいたします。

■モンハンフェスタ会場内で探そう！ 「モンスタースタンプラリー」

「モンスタースタンプラリーカード(入場時配布)」に記載されたモンスターのスタンプ台を探し、モンスターのアイコンスタンプを集めよう！ モンスターを3頭探し当てれば、『モンスターハンターワイルズ』オリジナルモンスター比較図ステッカーをプレゼント！

※参加特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。

■「モンスターハンター」シリーズの造作がモンハンフェスタの会場に登場！

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』にも登場する「ガルク」の等身大造作や、「ジンオウガ」や「セルレギオス」のバルーンが登場！ 会場でぜひご覧ください。

■『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』やカプコンタイトルの試遊ブース出展決定！

「モンスターハンターフェスタ'26」の会場内では、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』など最新のカプコンタイトルや「モンスターハンター」関連タイトルの試遊ブースをご用意。試遊頂いた方にはノベルティーをプレゼント致します。ぜひ会場でご体験ください。

【試遊出展タイトル】

・『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』 2026年3月13日(金)発売

・『モンスターハンターアウトランダーズ』

・『プラグマタ』 2026年4月24日(金)発売

・『流星のロックマン パーフェクトコレクション』 2026年3月27日(金)発売

・『ストリートファイター6』 ＜好評発売中＞

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

試遊内容：ゲーム冒頭を試遊頂けます。（TGS2025と同内容です）

試遊ノベルティー：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』オリジナルマルチバッグ

さらに、「モンスターハンターフェスタ'26」全体の来場者特典として、

Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』のゲーム内で使用できる追加アクセサリー「結びの飾り」が手に入る特典コードをプレゼントします。

※本特典は、後日無料で配信予定です。※お1人様につき、１つお渡しいたします。

※来場者特典は数に限りがございます。先着順の配布となるため、無くなり次第終了となります。

『モンスターハンターアウトランダーズ』

試遊内容：新エリア「熱砂の平原」を舞台に、選択したキャラクター別に用意されたパーティでの狩猟や、本作ならではの「クラフト」機能を使った探索を試遊していただけます。

試遊ノベルティー：『モンスターハンターアウトランダーズ』アクリルスタンド

※全4種類のうち1種類をお渡しいたします。種類はお選びいただけません。

『プラグマタ』

試遊内容：独自の爽快感を楽しむ体験版『プラグマタ スケッチブック』を試遊頂けます。

試遊ノベルティー：『プラグマタ』オリジナルステッカー

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』

試遊内容：『流星のロックマン ペガサス』、『流星のロックマン レオ』、『流星のロックマン ドラゴン』の3作品を冒頭からプレイ可能です。

試遊ノベルティー：『流星のロックマン パーフェクトコレクション』オリジナルクリアファイル

■『ストリートファイター6』

試遊内容：Year 3追加キャラクター第3弾の「アレックス」の試遊と、Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』を出展します。

※アレックス試遊の体験版は、各キャラの不具合修正のみ含まれております。

※Nintendo Switch 2 版『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』ではアレックスの試遊体験を行うことはできません。

試遊ノベルティー：『ストリートファイター6』アレックス ステッカー

■『モンスターハンターNow』ブース

スマートフォンでお楽しみいただけるリアルワールドハンティングアクション『モンスターハンターNow』もブース出展！ 会場で身につけられるサンバイザーなどのノベルティー配布や、ハンターになりきれるフォトブースが登場！

ノベルティー１.：センパイサンバイザー

配布対象：『モンスターハンターNow』アプリを起動した画面をご提示いただける方

ノベルティー２.：イベント限定プロモーションコード

ゲーム内のアイテム(ペイントボール × 2・回復薬 × 1)と引き換えられるコードを配布！

配布対象：『モンスターハンターNow』アプリ内ペイントボールリストで1頭以上モンスターがマーキングされている画面をご提示いただける方

※ペイントボールまたはオトモペイントボールでマーキングされたモンスター、トラッカーでオトモが発見したモンスターのいずれか

※配布物は十分な数を用意しておりますが、1日あたりの在庫に限りがあり、なくなり次第配布を終了します。

フォトブース

『モンスターハンターNow』のギルドカードの前でハンターになりきれるフォトブースが登場！

※実物大「レッドウィング」「ブロスヘッド」「肉焼きセット」も展示予定です。

■『バイオハザード レクイエム』フォトスポットが登場！

2026年2月27日（金）発売の「バイオハザード」シリーズ最新作

“プレイヤーの精神を揺さぶる”『バイオハザード レクイエム』のフォトスポットが登場。

「グレース・アッシュクロフト等身大フィギュア」を展示致します。

===========================================

《イベント開催概要》

■名称：モンスターハンターフェスタ'26

■日程：2026年2月22日(日)

■時間：10：00～18：00 ※最終入場17：00（予定）

※場内の混雑状況により、安全のため入場規制や入場制限をかける場合がございます。

■会場：幕張メッセ 2・3ホール

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

アクセス：https://www.m-messe.co.jp/access/

■入場無料・フリー入場制

■「モンスターハンターフェスタ'26」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/festa/2026/japan/

《狩王決定戦 開催概要》

■名称：「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」

■日時： 2026年2月22日(日)

■「モンスターハンターワイルズ 狩王決定戦 2026」特設サイト

https://www.monsterhunter.com/championship/2026/japan/

「モンスターハンターフェスタ’26」 Supported by

株式会社 一蘭

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

(C)ICHIRAN

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

===========================================

『モンスターハンターワイルズ』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/wilds/

『モンスターハンターワイルズ』公式Xアカウント

https://x.com/MH_Wilds

※本リリースに掲載の内容は、発表時点のもので変更となる場合があります。

※画面は開発中のものです。