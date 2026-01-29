「頑張らない爪切り」足用シルキークリッパー45、目標金額を達成。
CAMPFIRE（キャンプファイヤー）プロジェクト概要
■販売期間：2026年1月28日(水)10時 ～ 2026年2月28日(土)23：59時まで
■価格：2,235円(税込)～ 最大30％OFF
■プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/916534/view?list=watched
頑張らなくても、足の爪が切れる
シルキークリッパー45は、足の爪を切る際の辛い姿勢に着目して開発された足専用の爪切りです。
従来の爪切りでは前かがみになりがちな動作を、45度の角度設計により自然な姿勢へと導き、腰や背中への負担を軽減します。
刃には高品質ステンレス鋼（SUS420J2）を採用し、刃同士が過度に干渉しないオフセット加工を施すことで、鋭い切れ味と耐久性を両立。
少ない力でもスムーズに切ることができ、厚みのある足の爪にも安定感のある切断を実現しました。
また、切った爪が飛び散りにくいスリーブ構造を採用し、使用後の掃除の手間を軽減しています。
付属のガラスヤスリにより、切った後の断面や爪表面までなめらかに整えることができます。
この設計は本物の人間工学に基づいています。
ハンドルと刃の角度を45度に設定することで、手首・肘・腰・背中・首などに負担がかかりにくく、自然な姿勢のまま使えるよう設計しました。
爪が見える角度
45度は視線と爪の間を邪魔しない絶妙な角度。0度では遠く、90度では見えなかった設計です。
極上の切れ味と耐久性
シルキークリッパー45は、硬く分厚い足の爪も、力を入れずに切れる切れ味を追求しました。
独自素材・独自製法で作り上げた刃にオフセット加工を施し、上刃と下刃をわずかにずらすことで、刃同士が過度に当たらない設計を採用しています。これにより、切れ味を保ちながら耐久性も高めました。また、刃間を7mmと広めに設計することで、硬く厚みのある爪もしっかりと切断できます。
楽なのは姿勢だけじゃない。
シルキークリッパー45は掃除や収納の手間まで考えて設計しています。
切った爪が飛び散りにくいスリーブ構造と、スライドするだけで固定できるサイドロックにより、
後片付けや保管もスムーズに行えます。
豪華な付属品 ー 硝子ヤスリ付き
切った後の爪の断面だけでなく表面まで、なめらかに整えられる専用の硝子ヤスリが付属します。
表面にナノブラスト加工を施すことで、金属製ヤスリでは難しかった爪を滑らかに磨き上げるような仕上がりを実現しました。
専用ケースで持ち運びも簡単。
製品概要
製品名：シルキークリッパー45
定価：2,980円（税込）
素材：SUS420J2
重量：34g
サイズ：100mm×15mm×15ｍｍ（収納時）
パッケージサイズ：100mm×70ｍｍ×20ｍｍ
