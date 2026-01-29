法人プリペイドカード「Bizプリカ（R）」、新機能「カードへのオートチャージ」提供開始

共同印刷株式会社Bizプリカの利用イメージ

TOMOWEL Payment Service株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長 小島 昌也 以下：当社）は、当社が提供する法人プリペイドカード「Bizプリカ（R）」において、新機能「カードへのオートチャージ機能」を1月29日より提供開始します。

今回の新機能「オートチャージ機能」は、ユーザーの皆さまからのご要望をもとに開発を行い、実装に至りました。法人プリペイドカードは、カードにチャージした金額が利用上限金額となるため、不要な経費利用を抑制するなどの利点がありますが、事前にカードへのチャージを行う必要があります。Bizプリカにおいても、従来は企業さいふから各カードに対して都度、チャージ操作が必要であったため、特にカードユーザー数が多い企業や高頻度でチャージを行う企業ではチャージ操作に関わる事務負担が生じていました。オートチャージ機能の実装により、カードユーザーごとに指定したタイミングで指定した金額を自動的にチャージすることが可能になります。本機能の追加により、事務工数の削減を実現し、精算業務の効率化に大きく貢献します。

新機能の主な特徴

●カードユーザーごとに、オートチャージの設定有無やオートチャージのタイミング、金額などの設定が可能

●オートチャージのタイミングは、複数の選択肢より設定が可能

例：指定した日や曜日に繰り返しチャージを行う設定

1回限りの日時指定 など

●オートチャージの金額は、複数のチャージ方式より柔軟な設定が可能

例：残高を指定金額に揃える

固定金額をチャージする

機能の詳細についてはこちら :https://bizpreca.jp/news/20251224-2/

【提供開始日】

2026年1月29日（予定）

当社は今後もお客さまのニーズに応え、サービスの品質向上と機能拡充に努めていきます。

法人向けプリペイドカード「Bizプリカ（R）」について

Biz プリカは、累計導入企業数が3,300社を超え、国内外のMastercard（R）加盟店で利用することができる法人向けのプリペイドカードです。

Biz プリカは以下の4つの付加価値をご提供します。

１. 会社で保有する現金（小口現金、仮払金、立替金）および不要口座の削減

２. 業務上必要な従業員へのカード保有の実現

３. 対象者ごとに必要な金額を即時チャージ

４. 各種経費精算システムとの取引データの自動連携

Biz プリカを導入いただくことにより、経費立替の削減による従業員の負担軽減、現金管理業務の削減による経理担当者の業務効率化、費用の流れがデータ化されることによる経営のガバナンス向上の実現を可能にします。

Webサイト：https://bizpreca.jp/

TOMOWEL Payment Service 株式会社について

TOMOWEL Payment Service株式会社は、共同印刷株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長 大橋 輝臣）の社内ベンチャー第1号として2018年に設立。「働く人のお金に関する課題を解決すること」をビジョンとして掲げ、2019年には法人向けプリペイドカード「Biz プリカ（R）」をリリースしました。現在、3,300社以上の企業さまに導入実績があります。2021年からはプリペイドカードプラットフォームをOEM提供するサービス（BaaS）を開始、スタートアップをはじめとした企業さまにご提供しています。

社名 ：TOMOWEL Payment Service 株式会社

所在地 ：東京都文京区小石川４-14-12

設立 ：2018 年 11 月

代表者 ：代表取締役社長 小島 昌也

事業内容：決済ソリューション事業