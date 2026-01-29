クリスチャン ルブタン、ジェイアール名古屋タカシマヤのブティックをリフレッシュオープン

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

先行販売アイテム「カッシアスティチーナ」

クリスチャン ルブタンは、ジェイアール名古屋タカシマヤのブティックを2026年1月31日（土）にリフレッシュオープンいたしました。約50平方メートルの店内は、パリ中心部にあるクリスチャン・ルブタンのプライベートアパルトマンにオマージュを捧げた空間としてデザインされ、ウィメンズのシューズ、バッグ、アクセサリーを幅広く展開しています。

デザイナー自身の住まい―彼にとって非常に大切な場所―からインスピレーションを得たこのブティックは、女性が「自分を愛し、よく理解してくれる友人の家にいるように」感じられる、親密な空間としてデザインされています。温かく居心地のよい雰囲気の中、床にはメゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドカーペットが敷かれています。

この鮮やかな空間にホワイトとゴールドの家具がアクセントとして配され、メゾンのアイデンティティをエレガントに引き立てます。アーチ型のディスプレイシェルフにはウィメンズの象徴的なクリエイションが並び、中央に配置されたテーブルは、友人のリビングルームのような佇まいでゲストをコレクション探索へと誘います。まるで個人的な宝物を見つけるかのような体験をお楽しみいただけます。

ブティックの奥には、印象的な壁面の本棚が視線を引きつけます。パリにあるデザイナー自身のベッドルームに着想を得たこの本棚は、木製ストリップのディテールを取り入れることでオリジナルを再解釈し、メゾンのデザインをプライベートライブラリーに並ぶ大切なオブジェのように演出します。さらに、フランスの歴史あるファブリックメゾン〈ル・マナック〉による特別なテキスタイルで張られたオーダーメイドソファが、伝統と洗練が融合した空間を完成させます。

そして、ブティックには、クリスチャン・ルブタンにとって永続的なインスピレーション源であるパフォーミングアーツのきらびやかな世界を表現した、2026年春夏コレクションが展開されます。カラフルなシルエット、軽やかな動き、そしてさりげないハーレクインモチーフが、メゾンのDNAに宿る遊び心あふれる華やかさと感情的な高揚感を表現しています。

またリニューアルオープンを祝し、2026年春夏シーズンの新作〈カッシア スティチーナ〉から、ラミネート加工のシルバー ナッパレザーを纏ったバレリーナ フラットを特別に先行発売いたします。バレエシューズを思わせる繊細なフォルムと華やかな輝きが、舞台に吸い込まれるような高揚感を足元に宿します。

なお、リニューアルオープンを記念し、1月31日（土）および2月1日（日）の2日間、ささやかなドリンクとスウィーツをご用意し、皆さまをお迎えいたします。

ぜひ、この機会にメゾンのクリエイティビティが息づく空間で、心高まるひとときをお楽しみください。

クリスチャン ルブタン最新コレクション :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/spring-collection/

【店舗情報】

クリスチャン ルブタン ジェイアール名古屋タカシマヤ

リニューアルオープン日：2026年1月31日（土）

営業時間：10：00～20：00

住所： 愛知県名古屋市中村区名駅１丁目１－４ ジェイアール名古屋タカシマヤ 4階

TEL： 052-462-8996

【先行販売アイテム】

カッシアスティチーナ

税込価格：144,100円

発売日：2026年1月31日（土）～

クリスチャン ルブタンについて

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

