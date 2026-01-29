三重県女性起業家コミュニティ「wiz:」が一般社団法人化

一般社団法人三重県女性起業家コミュニティwiz

三重県内の女性起業家や働く女性をつなぐコミュニティ「wiz:（ウィズ）」は、2025年7月、活動のさらなる発展と持続的な支援体制の構築を目的に一般社団法人三重県女性起業家コミュニティ wiz: (本社：三重県四日市市、代表理事：一尾 香)として法人化いたしました。

一般社団法人三重県女性起業家コミュニティ wiz: （本社：三重県四日市市）

◼️wiz: のあゆみ

wiz:は2019年9月、「三重県内で活躍する女性起業家を“見える化”し、“ちょっと先行く先輩”と出会い、共に成長できる場をつくりたい」という想いから、任意団体としてスタートしました。

起業家に限らず、企業や組織の中で主体的に働きたい女性、これからリーダーを目指す人、副業・複業に挑戦する人など、多様な立場・背景を持つ女性たちが集い、学び合い、経験を共有し、互いに高め合うコミュニティとして活動を続けています。

女性のキャリアは、結婚・出産・子育て・介護・パートナーの転勤など、人生の転機が重なりやすい現実があります。その中で自分らしい選択を重ねていくためには、ロールモデルとの出会いや、一人で抱え込まないための“場”が不可欠です。

wiz:では、「自分の未来は自分でつくる。 “共に”高めあい、実現する。」というミッションのもと、女性のチカラを社会のチカラへとつなげる循環づくりを目指してきました。

■ 一般社団法人化の背景と目的

今回の法人化は、これまで積み重ねてきた活動を一過性のものにせず、より多くの女性が安心して関われる“継続的な基盤”をつくるための選択です。法人格を持つことで、今後は自治体・企業・教育機関との連携強化女性起業支援、キャリア支援事業の受託公的事業への参画や協働を可能にし、三重県における女性支援の影響力と実効性を高めていきます。

また、法人化により、運営の透明性や組織としての信頼性を高めることで、女性起業家が、安心して参加できる場としての役割をより明確にし、会員のための学びや成長の機会をさらに進化させていきます。

■ wiz:には、こんな女性たちが集まっています

wiz:には、次のような目的や想いを持つ女性たちが参加しています。

・起業初期で、学びや情報交換の場を求めている人

・一人で事業を続けてきたが「この先どう広げていくか」に悩み、他者の視点や刺激を求めている人

・業界・職種・キャリアの異なる女性と交流し、視野を広げたい人

・組織や肩書きにとらわれず、自分らしい働き方を模索している人

このように、wiz:の特徴は起業歴も、業種紹介も、さまざまなバリエーションで活動されている女性が集うこと。一歩先ゆく先輩の姿から学びながら、共感し相談し、さまざまな視点を得ることができる環境です。必要なときに学び合い、刺激し合える関係性を大切にしています。

◼️今後の展望

一般社団法人化を機に、wiz:は三重県における女性のキャリア形成・起業支援の基盤として、より実効性のある活動を展開してまいります。女性一人ひとりの選択が尊重され、その力が社会の力として循環していく未来を目指して、これからも「共に」成長する場であり続けます。

2026年1月 新年のご祈祷に椿大神社へ会員同士の交流の様子。何気ない会話が事業のヒントにつながります。

■お問い合わせ

本リリースおよび当社サービスに関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

一般社団法人三重県女性起業家コミュニティ wiz:

公式サイト：https://mie-wiz.jp/

お問い合わせフォーム(https://mie-wiz.jp/contact)よりご連絡ください。

■会社概要

会社名：一般社団法人三重県女性起業家コミュニティ wiz:

代表者：代表理事 代表理事：一尾 香

設立：2019年9月（2025年7月法人化）

所在地：三重県四日市市

入会案内はこちら(https://mie-wiz.jp/register-2)