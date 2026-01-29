¡Ú¤µ¤È¤Õ¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡Û¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë(https://www.satofull.jp/)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§Æ£°æ ¹¨ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÈÇ2025Ç¯¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÌæÊÌ»Ô¤Î¡Ö¥Û¥¿¥Æ¡×¤¬¡¢ÃÏÊýÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¤ò³«»Ï¤·¤¿2022Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¤ªÎéÉÊ¤ÏÁ´¹ñÈÇ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â4°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Û¥¿¥Æ¡×¡Ö¥«¥Ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¡Ö¥µー¥â¥ó¡×¤Ê¤É¡Öµû²ð¡¦³¤»ºÊª¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤ªÎéÉÊ¤¬TOP10¤Î¤¦¤Á9ÉÊ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È³¤¤Î¹¬¡É¤¬°ú¤Â³¤¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆâÍÆÎÌ¤È´óÉÕ¶â³Û¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖÌõ¤¢¤ê¡×¤ªÎéÉÊ¤ä¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡Ö¾®Ê¬¤±¡×¤ªÎéÉÊ¤¬Ê£¿ô¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢²ÈÄí¤Ç¤Î¾ÃÈñ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÁªÂò¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢9°Ì¤Ë¤ÏÊÌ³¤Ä®¤Î¡Ö¥¹¥Æー¥Æù¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ³¤Ä®¤ÏÀ¸Æý¤ÎÀ¸»ºÎÌÁ´¹ñ°ì¤ò¸Ø¤ê¡¢ÍïÇÀ¤¬À¹¤ó¤ÊÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æùµí¤ÎÀ¸»º¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2025Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÂ®ÊóÈÇ¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤ÏTOP10·÷³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤È¤Õ¤ë¤Î¤ªÎéÉÊ³«È¯ÀìÌç¥Áー¥à¤¬¼«¼£ÂÎ¤ä»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´óÉÕ¶â³Û¤ÈÆâÍÆÎÌ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤ÎÆÃ½¸¥Úー¥¸¡ÖÈæ¤Ù¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÆÃÊÌ¤Ê´óÉÕ³Û¤Î¤ªÎéÉÊÆÃ½¸(https://www.satofull.jp/static/special/surprised.php)¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ´óÉÕ¼Ô¤Î´Ø¿´¤òÂ¿¤¯½¸¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ï¡ÖÊÆ¡×¤¬4ÉÊ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ê¢¨3¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤¿´óÉÕ¤Î·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¼È¾´ü¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤ò°Õ¼±¤·¤¿´óÉÕ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Û¥¿¥Æ¡×¡Ö¥«¥Ë¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ìÔÂô´¶¤Î¤¢¤ë¡Öµû²ð¡¦³¤»ºÊª¡×¤¬´óÉÕ·ï¿ô¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¡È¼ÂÍÑÀ¤È¥×¥ÁìÔÂô¤ÎÎ¾Î©¡É¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤È³Ú¤·¤á¤ë¡È¤´Ë«Èþ¥°¥ë¥á¡É¤È¤·¤Æ¡Öµû²ð¡¦³¤»ºÊª¡×¤¬º¬¶¯¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯1·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ë´óÉÕ¿½¹þ¤ß¿ô¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Î¤ªÎéÉÊ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ»»½Ð
¢¨2 ¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÂ®Êó¡Ë(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001198.000025119.html)
¢¨3 ¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001067.000025119.html)
2025Ç¯Á´¹ñÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001239.000025119.html
¡ãËÌ³¤Æ»ÈÇ¡ä2025Ç¯¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¿Íµ¤¤ªÎéÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÎÄê¡Ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1250_1_79429a6cdc6de8ee8fd2a03ab67fbb2b.jpg?v=202601290251 ]
¢¨ °ìÉô¼õÉÕ´ü´Ö³°¡¦¼è¤ê°·¤¤½ªÎ»¤Î¤ªÎéÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨ ¤ªÎéÉÊ¾ðÊó¤Ï2026Ç¯1·î26Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤È¤Õ¤ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕ¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¸µµ¤¤ò¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë¤¹¤ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡È¥Õ¥ë¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë ¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´óÉÕ¼Ô¸þ¤±¤Ë¡Ö¤µ¤È¤Õ¤ë¡×¤Ç´óÉÕÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¤ªÎéÉÊ¤ÎÁªÄê¡¢´óÉÕ¤Î¿½¹þ¤ß¡¢´óÉÕ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Ë¤Ï´óÉÕ¤ÎÊç½¸¤ä¿½¹þ¤ß¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢´óÉÕ¶â¤Î¼ýÇ¼¡¢¤ªÎéÉÊ¤Îºß¸Ë´ÉÍý¤äÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò°ì³çÂå¹Ô¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤³¤Å¤Á(https://www.satofull.jp/koduchi/)¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡ü ¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ü ¤³¤ÎÊóÆ»È¯É½»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¡¢À½ÉÊ¡¢»ÅÍÍ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£