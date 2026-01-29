職員採用「パラパラ漫画」動画を制作しました！

神奈川県

県では、人材確保を目的に「パラパラ漫画」という手法を用いて、日々の仕事に取り組む職員の姿勢や想いを伝える職員採用動画を制作しました。行政職、土木職、建築職、電気職の4職種を題材に、県の仕事が地域に根ざしていることを描いています。物語により仕事の意義を伝えることで、神奈川県職員として働くことに関心を持つきっかけとなることを目指します。

１ 動画の概要

(1)制作の背景

将来にわたって公共サービスを持続するためには、人材の確保が重要な課題です。そこで、職員が仕事に向き合う姿勢や想いを伝えることで、県の仕事に興味を持ってもらうことを目的に、本動画を制作しました。

(2)特徴

-パラパラ漫画の手法を用いた、物語として伝える構成

-神奈川県の風景や建物を背景に、地域に根ざした仕事を表現

-未来につながる余韻を残す、静かな演出

(3)掲載サイト

本動画は職員採用ホームページで公開しています。

動画URL https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/9111/mangamovie.html

（県公式YouTubeチャンネル「かなチャンTV」でも公開しています。）

２ 今後の展開

今後は、本動画を活用しながら、県で働く魅力を段階的に発信していく予定です。まずは、採用説明会や関連する情報発信の場面で活用することにより、人材確保につなげていきます。

