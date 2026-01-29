「URBAN Rituelle」APOTHECA コレクションNEW アイテム『オードパフューム』2026 年2 月2 日（月）新発売

有限会社三和トレーディング

三和トレーディングは、豪州シドニー発、ホームケア・ホームフレグランスブランドUrban Rituelle（アーバンリチュエル）のAPOTHECA（アポセカ）コレクションから「オードパフューム（全5 種）」を、2026 年2 月2 日（月）より発売いたします。



Brand Story

Urban Rituelle は、1999 年にシドニーで始動した、ホームケア・ホームフレグランスブランド。人々が気持ちよく日々のリチュエル（習慣）が充実したものになるようにという願いで誕生したブランドです。オーストラリア国内はもちろん、アジア各国で愛され、日本でも 2007 年から18 年問販売されてきました。



How They Met Each Other

1993 年、トルコの地中海海岸でスコットとリアンは出会い、2 年間世界中を旅したのちオーストラリアに帰国。旅で感じた人生の楽しさや経験からインスピレーションを受け、バス、ボディケア、フレグランス、スキンケア商品を創作。地元マーケットでの販売からスタートし、1999 年に会社を設立しました。リアンのビジュアルデザイナーとしてのセンスと、スコットのビジネスセンスでお互いを補完しあって今の大きな会社へと成長してきたのです。







https://www.urbanrituellejapan.jp/



APOTHECA「アポセカ」コレクション

マインドを整えるホームケアフレグランス


古代から伝わる薬局の伝統にインスピレーションを受け、自然豊かなオーストラリアの素材と最高品質の香りで、現地の人たちによって丁寧に作られたホームケアフレグランスコレクションアポセカは、忙しい毎日でざわついた私たちのマインドに入り込み伝統薬のようにじんわりと広がります。


思い通りに行かないことばかりの毎日でささくれたり、とがったり、落ち込んだりする心。オンからオフヘと切り替わる生活空間で、知らないうちに入っていた肩の力をゆるめ、深呼吸して思考を休める。


時間とともに移りゆくアポセカの心地よい複雑な香りがマインドに届き、やさしく整えます。





New Item

2026年2月2日（月）新発売

アーバンリチュエル　アポセカ


オードパフューム／ EAU DE PARFUM


\3,720（税込み）　　内容量：10mL




洗練されたフレグランスノートを丁寧にブレンドした、魅惑的な香りを生みだすパフュームです。


スタイリッシュでコンパクトなサイズは、日常使い、持ち運びにも最適です。







【全5種】



WILD SAGE／ワイルドセージ

さわやかなビターオレンジと新鮮なセージを優しいアンバーが包み込んだ香り



トップ：レモンの皮、ビターオレンジ


ミドル：ラベンダー、ワイルドセージ


ベース：アンバー、シダーウッド、パチュリ







FIG LEAF／フィグリーフ

さわやかなベルガモットと温かみのあるシダーウッドや深みのあるサイプレスをベースにした森林をイメージさせる香り



トップ：ベルガモット、グリーンシトラス


ミドル：イチジクの葉、ココナッツ、クチナシ


ベース：シダーウッド、サイプレス、オークモス







HONEY BLOSSOM／ハニーブロッサム

極上の蜂蜜のような甘さを合わせ持つネクタリンとベルガモットをベースに深みのあるベチバーが合わさった香り



トップ：ネクタリン、ベルガモット


ミドル：カシス、ピーチ


ベース：ベチバー、ハニーブロッサム







VELVET ROSE／ベルベットローズ

甘いベリーとフラワリーなフレグランスが混ざり落ち着いた深みのあるパチュリをアクセントに加えた香り



トップ：シトラスフルーツ、レッドベリー


ミドル：ブルガリアンローズ、ターキッシュローズ


ベース：パチュリ、ゴールデンアンバー







SPICED TONKA／スパイスドトンカ

ほんのり甘いカカオポッドとトンカビーンをベースに上質なローズとサンダルウッドを重ねた、甘さとシャープさが絶妙にブレンドされたエキゾチックな香り



トップ：ピンクペッパー、オレンジ、ブラックローズ


ミドル：バニラ、サンダルウッド、タバコ


ベース：カカオポッド、トンカ、パチュリ







＜URBAN Rituelle＞


【ブランドページ】https://www.urbanrituellejapan.jp/


【公式Instagram】@urbanrituelle_japan




