2026年1月30日（金）大阪・西天満にドライヘッドスパ専門サロン「GAJU」プレオープン
GAJU株式会社（所在地：大阪市北区西天満、代表取締役：河野 豊）は、「都会に森をつくる」をコンセプトにしたドライヘッドスパ専門サロン「GAJU 森のリトリートSPA」を、2026年1月30（金）にオープンいたします。GAJUは、忙しい日常を送る現代人が、短時間でも心身をリセットできる場所として、頭部を中心としたドライヘッドスパを通じ、深いリラクゼーションの時間を提供します。
サロン開業の背景・目的
情報過多な環境や長時間のデスクワーク、スマートフォンの常用などにより、「休んでいるはずなのに疲れが取れない」「頭が常に緊張している」と感じる人が増えています。GAJUでは、そうした現代特有の疲労感に着目し、水やオイルを使用せず、服を着たまま受けられるドライヘッドスパを通じて、日常の中で無理なく取り入れられる“整える時間”の提供を目指し、開業に至りました。
店舗の特徴・サービス内容
GAJUの特徴
1．「都会に森をつくる」を体現した空間
店内にはガジュマルをはじめとする植物を配置し、自然素材を取り入れた内装によって、都会の中心にありながらも静けさと落ち着きを感じられる空間を演出しています。
2．頭部を中心としたドライヘッドスパ
頭部・首・肩まわりを中心に、ゆったりとしたリズムで施術を行い、深いリラクゼーション状態へ導くことを目的としています。※本施術は医療行為・治療を目的としたものではありません。
3．完全予約制によるプライベートな時間
完全予約制を採用し、周囲を気にせず過ごせる環境を整えています。
自分自身と向き合うための時間として、落ち着いて利用いただけます。
今後の展開
GAJUでは今後、
・季節やライフスタイルに合わせた施術メニューの提案
・ビジネスパーソンや経営層に向けたリラクゼーションの可能性検討
・ウェルネスやセルフケアに関する情報発信
を通じて、「整える時間の価値」を社会に伝えていくことを目指してまいります。
■ LINE公式アカウント（予約受付）
ご予約は、LINE公式アカウントより承っております。
トーク画面内の案内に沿って予約サイトへ進むことで、施術日時の選択・予約が可能です。
▶︎ LINE公式アカウントから予約可能
■ Instagram（公式）
サロンの空間や施術イメージ、コンセプトをビジュアルで発信しています。
▶︎ @gaju_morinoretreat_spa
担当者コメント
[本件に関するお問い合わせ]
GAJU株式会社
担当：寺尾
電話：080-3106-8985
メール：info@gajuspa.com