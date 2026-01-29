【そごう大宮店】好みで選べる、2026年の恵方巻

株式会社そごう・西武

今年の恵方巻は、伝統の味わいを守る“正統派”から、華やかな素材を合わせた“個性派”まで多彩にラインアップ。食卓を彩る一本を、こだわりの美味しさとともにお選びいただけます。

また、家族でシェアしたい方にも、ひとりで少しだけ楽しみたい方にもぴったりの“ハーフサイズ”もご用意。ライフスタイルに合わせて選べます。

ぜひ、あなたの“推しの一本”を見つけてください。

販売日：2月3日（火）

地下1階＝食品館「エブリディ」各対象売場

事前ご予約：1月30日（金）まで

迷ったらコレ！正統派の一本

【古市庵】

海老、穴子など12種類の具材を巻いた一口ごとに違う味が楽しめる極太巻です。

■節分 うず潮巻

1本（長さ約18cm）・・・1,599円

【ちよだ鮨】

本まぐろとろ、かに、いくら、数の子などご馳走具材入りの豪華な恵方巻です。

■海鮮福巻 宝寿

1本（長さ約18cm）・・・1,934円

【なだ万厨房】

海老、蟹風味蒲鉾、厚焼玉子、かんぴょう、椎茸、きゅうり、赤でんぶを使ったなだ万厨房のベストセラーです。

■こうふく恵方巻

1本（長さ約19cm）・・・1,944円

ハーフ（長さ約9.5cm）・・・972円

肉や海老も！“好き”が詰まった個性派の一本

【柿安ダイニング】

黒毛和牛の希少部位「カイノミ」のステーキを九条葱のソテー、金平ごぼうなどと巻きました。

■黒毛和牛 ステーキ巻

1本（長さ約18cm）・・・3,294円

ハーフ（長さ約9ｃｍ）・・・1,836円

【うなぎのひら山】

■国産うなぎ入り恵方巻

1本（長さ約18cm）・・・1,620円

【柿安ダイニング】

大人気商品「大海老マヨ」をまるごと巻いた、食べ応えのある一品。

■大海老マヨ 恵方巻

1本（長さ約18cm）・・・1,696円

ハーフ（長さ9cm）・・・972円

【RF1】

■トルティーヤのサラダ恵方巻き

1本（長さ約23cm）・・・990円

ハーフ（長さ約11cm）・・・510円

【いとはん】

■ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き

1本（長さ約20cm）・・・1,980円

ハーフ（長さ約10cm）・・・1,030円

節分を盛り上げるスイーツも

【銀座ブールミッシュ】

ブラックココアを使用したジェノワーズ生地にフルーツとカスタードクリームをクレームシャンティーイでサンドしました。

■恵方巻ロールケーキ

1本（長さ約15cm）・・・918円

※2月1日（日）～3（火）の販売

【アンテノール】

丸ごとの紅ほっぺ苺を、ソフトなチョコスポンジで巻きチョコレートでコーティングしました。

■紅ほっぺ苺のショコラロール

1本（長さ約16cm）・・・2,052円