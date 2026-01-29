【そごう大宮店】好みで選べる、2026年の恵方巻
今年の恵方巻は、伝統の味わいを守る“正統派”から、華やかな素材を合わせた“個性派”まで多彩にラインアップ。食卓を彩る一本を、こだわりの美味しさとともにお選びいただけます。
また、家族でシェアしたい方にも、ひとりで少しだけ楽しみたい方にもぴったりの“ハーフサイズ”もご用意。ライフスタイルに合わせて選べます。
ぜひ、あなたの“推しの一本”を見つけてください。
販売日：2月3日（火）
地下1階＝食品館「エブリディ」各対象売場
事前ご予約：1月30日（金）まで
迷ったらコレ！正統派の一本
【古市庵】
海老、穴子など12種類の具材を巻いた一口ごとに違う味が楽しめる極太巻です。
■節分 うず潮巻
1本（長さ約18cm）・・・1,599円
【ちよだ鮨】
本まぐろとろ、かに、いくら、数の子などご馳走具材入りの豪華な恵方巻です。
■海鮮福巻 宝寿
1本（長さ約18cm）・・・1,934円
【なだ万厨房】
海老、蟹風味蒲鉾、厚焼玉子、かんぴょう、椎茸、きゅうり、赤でんぶを使ったなだ万厨房のベストセラーです。
■こうふく恵方巻
1本（長さ約19cm）・・・1,944円
ハーフ（長さ約9.5cm）・・・972円
肉や海老も！“好き”が詰まった個性派の一本
【柿安ダイニング】
黒毛和牛の希少部位「カイノミ」のステーキを九条葱のソテー、金平ごぼうなどと巻きました。
■黒毛和牛 ステーキ巻
1本（長さ約18cm）・・・3,294円
ハーフ（長さ約9ｃｍ）・・・1,836円
【うなぎのひら山】
■国産うなぎ入り恵方巻
1本（長さ約18cm）・・・1,620円
【柿安ダイニング】
大人気商品「大海老マヨ」をまるごと巻いた、食べ応えのある一品。
■大海老マヨ 恵方巻
1本（長さ約18cm）・・・1,696円
ハーフ（長さ9cm）・・・972円
【RF1】
■トルティーヤのサラダ恵方巻き
1本（長さ約23cm）・・・990円
ハーフ（長さ約11cm）・・・510円
【いとはん】
■ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き
1本（長さ約20cm）・・・1,980円
ハーフ（長さ約10cm）・・・1,030円
節分を盛り上げるスイーツも
【銀座ブールミッシュ】
ブラックココアを使用したジェノワーズ生地にフルーツとカスタードクリームをクレームシャンティーイでサンドしました。
■恵方巻ロールケーキ
1本（長さ約15cm）・・・918円
※2月1日（日）～3（火）の販売
【アンテノール】
丸ごとの紅ほっぺ苺を、ソフトなチョコスポンジで巻きチョコレートでコーティングしました。
■紅ほっぺ苺のショコラロール
1本（長さ約16cm）・・・2,052円