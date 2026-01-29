【そごう大宮店】好みで選べる、2026年の恵方巻

写真拡大 (全12枚)

株式会社そごう・西武





今年の恵方巻は、伝統の味わいを守る“正統派”から、華やかな素材を合わせた“個性派”まで多彩にラインアップ。食卓を彩る一本を、こだわりの美味しさとともにお選びいただけます。


また、家族でシェアしたい方にも、ひとりで少しだけ楽しみたい方にもぴったりの“ハーフサイズ”もご用意。ライフスタイルに合わせて選べます。
ぜひ、あなたの“推しの一本”を見つけてください。


販売日：2月3日（火）


地下1階＝食品館「エブリディ」各対象売場


事前ご予約：1月30日（金）まで



迷ったらコレ！正統派の一本


【古市庵】


海老、穴子など12種類の具材を巻いた一口ごとに違う味が楽しめる極太巻です。


■節分 うず潮巻　


1本（長さ約18cm）・・・1,599円






【ちよだ鮨】


本まぐろとろ、かに、いくら、数の子などご馳走具材入りの豪華な恵方巻です。


■海鮮福巻 宝寿


1本（長さ約18cm）・・・1,934円






【なだ万厨房】


海老、蟹風味蒲鉾、厚焼玉子、かんぴょう、椎茸、きゅうり、赤でんぶを使ったなだ万厨房のベストセラーです。


■こうふく恵方巻


1本（長さ約19cm）・・・1,944円


ハーフ（長さ約9.5cm）・・・972円





肉や海老も！“好き”が詰まった個性派の一本


【柿安ダイニング】


黒毛和牛の希少部位「カイノミ」のステーキを九条葱のソテー、金平ごぼうなどと巻きました。


■黒毛和牛 ステーキ巻


1本（長さ約18cm）・・・3,294円


ハーフ（長さ約9ｃｍ）・・・1,836円






【うなぎのひら山】


■国産うなぎ入り恵方巻


1本（長さ約18cm）・・・1,620円






【柿安ダイニング】


大人気商品「大海老マヨ」をまるごと巻いた、食べ応えのある一品。


■大海老マヨ 恵方巻


1本（長さ約18cm）・・・1,696円


ハーフ（長さ9cm）・・・972円






【RF1】


■トルティーヤのサラダ恵方巻き


1本（長さ約23cm）・・・990円


ハーフ（長さ約11cm）・・・510円






【いとはん】


■ローストビーフと菜の花のいなり恵方巻き


1本（長さ約20cm）・・・1,980円


ハーフ（長さ約10cm）・・・1,030円





節分を盛り上げるスイーツも


【銀座ブールミッシュ】


ブラックココアを使用したジェノワーズ生地にフルーツとカスタードクリームをクレームシャンティーイでサンドしました。


■恵方巻ロールケーキ


1本（長さ約15cm）・・・918円


※2月1日（日）～3（火）の販売






【アンテノール】


丸ごとの紅ほっぺ苺を、ソフトなチョコスポンジで巻きチョコレートでコーティングしました。


■紅ほっぺ苺のショコラロール


1本（長さ約16cm）・・・2,052円