MADBro exhibition 狂弟展(きょうだいてん) Elighting SENDAI & OF HOTEL
名古屋発の海外意匠照明を中心としたインテリアショップ、Elightingは昨年9月に仙台ショールームをオープンしました。海外意匠照明やインテリアのみならず、アートやサブカルチャーなどからもインスパイアを受けて様々なライフスタイルを提案しています。
ローカルの魅力を共創するライフスタイルホテル OF HOTELでは、「東北との新しい出会いの場」として、さまざまなジャンルのプロジェクトを展開しています。
今回は2会場を舞台に、MADBro(PO × mo)の2人が、新たな展覧会「狂弟展(きょうだいてん)」を開催いたします。
本展では兄弟として歩んできた創作の原点と、そのプロセスの中で立ち上がるエネルギーや衝動をテーマに絵画作 品を中心とした展示構成を行います。
愛知・三重での展示を経て深化した表現を、Elighting SENDAI と OF HOTEL という異なる二つの空間性に合わせて再構築します。
それぞれの会場が持つ光・空気・質感に呼応するように作品を配置し、MADBroの世界観を五感で体験していただけます。
展示期間
2026.2.5(木) - 2026.3.10(火)
会場（２ヶ所同時開催）・観覧時間
２ヶ所で同時開催いたします ※両施設の移動時間は徒歩約5分です
両施設の順路はこちら(https://maps.app.goo.gl/CBvayRA5bvH9fwv89)
■ Elighting SENDAI (イーライティング センダイ)
980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1丁目5-28(https://maps.app.goo.gl/n1gxkGJa1WddFB9c7)
観覧時間：月・木・金 13:00-19:00（土日のみ20:00まで）
定休日 : 毎週火・水曜日
https://www.e-lighting.jp/
Elighting SENDAI Instagram(https://www.instagram.com/elighting_sendai/)
JR仙台駅 駅前通を北に徒歩約5分
■ OF HOTEL （オブホテル）
980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目4-14(https://maps.app.goo.gl/cFum4i2NJGeJuXbBA)
https://of-hotel.com/
観覧時間：7:00-18:00（水のみ7:00-10:00まで）＊カフェ営業時間内
定休日 :年中無休
JR仙台駅より徒歩約8分 / タクシーで約5分
ホテルには併設の駐車場がございません。 近隣駐車場をご利用ください。
＊カフェご利用のお客様がいらっしゃる場合やイベント日は鑑賞にご不便をおかけする場合もございます。
＊予告なく営業日や営業時間が変わる場合がございます。2階カフェDARESTORE COFFEE ROASTERYのInstagram（＠darestore_coffeeroastery）などで事前にご確認ください。
会場構成
■Elighting SENDAI(https://www.e-lighting.jp/pages/sendai_showroom?srsltid=AfmBOop_INNPcvvaH8anBxaHaCPokjXgFStBUxvC-VhTLBV8ZOGLE4fd)
海外意匠照明を中心としたインテリアショップです。
静かで洗練された光の空間の中で、兄弟の共同作品および小作品を展示します。
作品そのものの質感とエネルギーに、より近い距離で向き合っていただける構成です。
■OF HOTEL(https://of-hotel.com/)
大型作品を中心に構成し、さらに兄弟の制作現場を再構築した「NOMAD STUDIO」スペースを設置します。
制作の空気・温度・リズムをそのまま空間に落とし込む試みとして、MADBroの創作の“現在地”を体験できる展示です。
展示・販売内容
・絵画作品(大型~小作品)
・立体、映像作品
・兄弟共同制作作品
・個人作品
・「NOMAD STUDIO」制作現場再構築スペース
作品販売(Elighting ONLINE STORE)
展示作品は Elighting公式ECサイトにて販売いたします。
会場にもQRコードを設置し、その場でご購入いただけます。
ONLINE STOREはこちら(https://www.e-lighting.jp/collections/all/)
作家・略歴
MADBro(PO × mo)
三重県出身
兄弟による表現者。
絵画・立体・音・映像・デザインなど多領域で活動し、空間演出も本人たちが手がける。
兄と弟それぞれが異なる感性を持ち、そのコントラストから生まれる一体感は唯一無二の存在感を放つ。
【展示歴】
・2025.4 MADBro NAGOYA / Elighting presents
・2025.11 MADBro ISE / NOMAD STUDIO
SNS / 最新情報 展示の最新情報や制作の様子は、SNSにて発信いたします。
▶ PO Instagram @po_art_2020(https://www.instagram.com/po_art_2020?igsh=dXZ5Ym1hdGZvMjAw)
▶ mo Instagram @undermade2020(https://www.instagram.com/undermade2020?igsh=aGh2djU2eXlmOWdw&utm_source=qr)
共催・お問い合わせ
Elighting SENDAI｜OF HOTEL
展示やイベントに関するお問い合わせ先は下記の通り各会場により異なります
■ Elighting： shop@e-lighting.jp
■ OF HOTEL：お問い合わせフォーム(https://of-hotel.com/contact/)
設営協力
TURNAROUND