Ê¡½õ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ËÇ§Äê
ÌÀ¼£15Ç¯¡Ê1882Ç¯¡ËÁÏ¶È¤Î¥ì¥Ã¥°¡¦¥¤¥ó¥Êー¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÊ¡½õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜÍ§ºÈ¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò·Ñ¾µ¤·È¯Å¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¹¾Åì¶èÌò½ê¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤òÇ§Äê¤·¤ÆPR¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¡¢¹¾Åì¶è¤ÇÍ¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é·Ñ¾µ¤·¡¢È¯Å¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¡Ö¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊPR³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶èÆâ³°¤Î¿Í¤Ë¹¾Åì¶è¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È¹¾Åì¶è¤¬¤È¤â¤Ë¥¤¥áー¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¹¾Åì¶è¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¹¾Åì¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢ËÜÇ¯¤Ç£µÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¡×¥í¥´¥Þー¥¯¤Î»ÈÍÑ¡¢À½ÉÊ¤äµ»½Ñ¤òPR¤Ç¤¤ë¾ì¤Ø¤Î»²²Ã¡¢Ç§Äê´ë¶ÈPRºý»Ò¤äHP¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊPR³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿´¤È¥«¥é¥À¤Ë¡ØÊ¡¡Ù¤ò¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢º£¸å¤â¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ³§¤µ¤Þ¤Ë¡ØÊ¡¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¡ã¿³ºº¤ÎºÝ¤Î¹ÖÉ¾¡ä
ÂÂÞÀ½Â¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·¤²¼¤ä¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¸½Âå¤ÎÀ½ÉÊ¤Ø¤È±þÍÑÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿ÁÏ¶È100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¤ä¤½¤ÎÌ¾¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥¨¥¢¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤ò´Ó¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ»ö¶È¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡ÖÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤â¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î»×¤¤¤â¡¢Ä©Àï¤ÎÀº¿À¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿³ºº²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¿®Íê¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»ÑÀª¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¾Åì¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§Äê¼°¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê¹¾Åì¶è¸øÇ§¡Ë¸åÎóÃæ±û¡§¡¡Ê¡½õ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºäËÜÍ§ºÈ