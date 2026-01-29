築山礁太 個展「S.L.L.S.」をCOPYCENTER GALLERYで開催。観測が行われる過程そのものを空間として立ち上げる

株式会社PHOTOPRI築山礁太 個展「S.L.L.S.」をCOPYCENTER GALLERYで開催。観測が行われる過程そのものを空間として立ち上げる

アートギャラリー「COPYCENTER GALLERY」（東京・板橋）は、2026年1月30日（金）から2月10日（火）まで、築山礁太による個展「S.L.L.S.」を開催します。本展は築山にとって4年ぶりの個展となり、写真を像として提示する以前の段階に着目し、観測のプロセスそのものを空間として提示するインスタレーションを展開します。

■ 像として提示される以前の「観測」のプロセスに着目

築山はこれまで、写真を完成された「像」として提示する以前の段階に着目し、見る行為に付随する「準備」や「調整」を制作の主題としてきました。 本展では、道具、身体の所作、光や匂いといった要素を用いながら、観測が行われる過程そのものが空間として立ち上げられています。

■ 「S.L.L.S.」──使い方の定まらない道具に貼られたラベルのように

像は常に最後に置かれるものであり、まず道具と配置があり、条件が整ったときにのみ、結果として何かが現れます。たとえ像が現れなかったとしても、その手順自体は完了しているのです。

タイトルの「S.L.L.S.（Stop Look Listen Smell）」は、特定の方法や指示を示すものではありません。使い方の定まらない道具に仮に貼られたラベルのように、作品全体の状態を指し示しています。 狙撃と撮影の親和性を背景に、新たな視覚イメージの獲得を試みてきた築山の、現在の取り組みをご覧いただく機会となります。

■開催概要

COPYCENTER GALLERY(https://copycenter.gallery/)は、写真展・美術展品質の印刷サービス「PHOTOPRI」が運営する、都営三田線新板橋駅前のオルタナティブスペースです。かつて印刷所であったテナントを活かし、作品を「カタチにする」ことへの深いこだわりを追求する場として設立されました。

写真表現を軸としながらも、若手を中心としたアーティストが様々な実践を通じてこの境界的な空間を変容させていく、開かれたプラットフォームとなることを目指します。今後の活動にご注目ください。

