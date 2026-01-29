【HARIAS】じわっとあたため、ときほぐす。朝晩2回、毛穴ケアの新習慣「HARIASホットクレンジングジェル」2026年1月29日より発売

株式会社HARIAS

株式会社HARIAS（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：池田みどり）は、「つけている間もスキンケアができる」メイクブランド『HARIAS（ハリアス）』より、人気アイテムであるHARIAS薬用クッションファンデーションも毛穴汚れもすっきりオフする「HARIASホットクレンジングジェル」を2026年1月29日より発売いたします。

【HARIASホットクレンジングジェル】(https://harias.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=hariascleansing_hs&vid=&cat=100200&swrd=) 内容量：120g 価格：\3,800（税込価格）

2022年2月に誕生した、W有効成分※配合、高機能スキンケア設計の「HARIAS薬用クッションファンデーション」。

2025年9月には累計販売数100万個を突破し、たくさんのお客さまにご愛用いただいております。

薬用クッションファンデーションについて多くいただいている嬉しい声が「肌へのやさしさ」と「崩れにくさ」。

崩れにくい薬用クッションファンデーションをすっきりオフしたい…。

でも薬用クッションファンデーションで調子のよくなった肌に、負担のかかる洗浄力の高いクレンジングは使いたくない…。

そのようなご要望を受け、メイクだけではなく毛穴汚れまで、すっきり落とせてやさしく洗い上げるオイルイン処方のジェルクレンジング「HARIASホットクレンジングジェル」が誕生。

夜のメイク落としだけではなく、朝の毛穴ケア洗顔としてもお使いいただける処方です。

じんわりやさしい温感と、ハーバルウッディのアロマに包まれながら、とろんとなめらかなジェルで1分間の摩擦レス洗浄を。

キメ細かいクリア肌へと導く「毛穴ケアの新習慣」をHARIASがご提案します。

※ナイアシンアミド、グリチルリチン酸ジカリウム

やさしくメイクをオフしながら毛穴ケア HARIASホットクレンジングジェル

こだわったのは「肌へのやさしさ」と「メイク落ちの良さ」。

HARIASは3つの視点からオイルイン処方のジェルクレンジングを選択しました。

☑摩擦レス洗浄が叶う

厚みのあるジェルがクッションとなり、毛穴への刺激や肌荒れの原因となる摩擦を抑えます。

☑洗い上がりのみずみずしさ

みずみずしくなめらかな洗い上がりで、崩れにくいファンデーションをすっきりオフします。

☑メイク落ちの良さ

オイルのメイク落ちの良さとジェルの肌への優しさを兼ね備えたハイブリッド処方です。

さらに、メイクオフと同時に気になる毛穴悩みにもフォーカス。

温感とクレンジング成分、毛穴洗浄作用でクリア美肌へと導きます。

4種類の毛穴トラブルに着目 毛穴徹底ケア設計

年齢を問わず気になる毛穴。毛穴が目立つ状態は大きく4つに分けられます。

１の角栓には、適切な洗浄ケアが有効。

２と３は内側からふっくらさせるケア、4は洗浄とブライトニングケアの組み合わせがオススメです。

HARIASの3ステップ毛穴徹底ケア

4つの毛穴トラブルにアプローチする3ステップを採用。

毛穴の隅々までケアします。

１.毛穴ディープクレンジング

※図はイメージです

ショウガエキスとグルコシルヘスペリジンを配合したおだやかで心地よい温感ジェルが、肌を温めてほぐし毛穴の汚れを落としやすい状態へ。

角栓除去成分※1が毛穴詰まりをゆるめてオフし、皮脂吸着成分※2と角質ケア成分※3が、角栓の原因となる過剰な皮脂と古い角質を一掃し、すっきり洗浄します。

※1：水添ファルネセン ※2：ヒドロキシアパタイト ※3：グルコノバクター/ハチミツ発酵液

２.独自コンプレックス成分・毛穴ケアセラム

※図はイメージです ※高濃度フラバンジェノール(R)とは、従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。「フラバンジェノール(R)」は、株式会社東洋新薬の登録商標です。 ※グリシルグリシンとは、ジペプチド-15（保湿成分）のこと。

キメを整え毛穴を内側からふっくらさせる、HARIAS独自の毛穴ケアセラムを配合。

ビタミンCの600倍の美容パワー※1とも言われる独自成分・高濃度フラバンジェノール(R)※2をはじめ、乾燥による大人の毛穴悩みにもアプローチするコンプレックス成分を配合しました。

洗うほどにつるんとなめらかな肌へ。

※1：ミクロソームの脂質の過酸化脂質抑制作用データとの比較。原料比較データであり、効果を保証するものではありません。株式会社東洋新薬調べ

※2：高濃度フラバンジェノール(R)とは、従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。「フラバンジェノール(R)」は、株式会社東洋新薬の登録商標です。

３.毛穴を明るく潤す 毛穴印象レタッチ処方

さらにアルブチンやナイアシンアミドなどのブライトニング成分、肌にハリと潤いをもたらすゲットウ葉エキス、スクラワンなどもプラスしました。

肌をふっくら潤しながら、明るくクリアな肌へと導きます。

安らぎの香りで心までめぐる 天然精油100％のアロマブレンド

スキンケアタイムをリラックスタイムへと導く、心安らぐ香りを追求。

精油による清々しいハーバルウッディの香りを完成させました。

思わず深呼吸したくなるような香りに包まれて、気持ちまでめぐる癒しのひとときを。

肌にうれしい6つのフリー処方

お客さまのご要望にお応えするため、すっきり洗浄できる設計、肌にやさしい洗浄成分のセレクト、贅沢な保湿ケア成分を厳選したのがHARIASホットクレンジングジェルです。

肌へのやさしさ、肌負担を最大限抑えるため、6つのフリーも実現。

安心して毎日手に取っていただけるクレンジングを目指しました。

朝も夜もホットクレンジングジェルで「毛穴ケアの新習慣」

HARIASホットクレンジングジェルのパッケージには「メイク落とし・洗顔」と用途を記載しています。

これは「ぜひ朝もお使いいただきたい」というHARIASの想いを込めたもの。

特に冬場は、乾燥や肌負担を気にして、朝洗顔には洗顔料を使わない方もいらっしゃると思います。

しかしながら、朝の肌には就寝中に分泌された汗や過剰な皮脂、ほこりなど汚れが付着しています。

さらに角栓は48時間で再生するといわれており、適切な洗浄は美肌作りに欠かせないポイントの一つです。

そこでHARIASは、朝も夜もホットクレンジングジェルをお使いいただく新習慣をご提案。

朝晩2回、肌にやさしく落としすぎない、洗いすぎない毛穴ケアをぜひお試しください。

「HARIAS」ブランドについて

「今日よりもっと美しく、キレイのその先へ」

毎日のメイクがスキンケアに変わる瞬間を。

HARIASは、あなたの輝きを引き出すために生まれました。

美しさを引き出すだけでなく、その基盤となる素肌をいたわり、未来への美しさを大切にするブランドです。

HARIAS薬用クッションファンデーションの特長

魅力１.W有効成分配合の「薬用」クッションファンデーション

シワ改善、肌荒れ防止、美白※1 効果も期待できるWの有効成分・ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを採用。メイクタイムをスキンケアタイムに変え、肌コンディションを上向きに導く処方が完成しました。

有効成分1 ナイアシンアミド

シワ改善とともに、シミやそばかすも防ぎます。

有効成分2 グリチルリチン酸ジカリウム

優れた抗炎症作用によりニキビや肌荒れを防ぎ、ゆらいだ肌も穏やかに整えます。

魅力２.まるで高機能スキンケア 有効成分との相性を追求した独自処方

肌を土台からケアするスキンケア発想で、独自成分・高濃度フラバンジェノール(R)※２、トリプルビタミンC※3、アルテロモナス発酵エキスなどエイジングケア※4成分を贅沢に配合。100回以上の試作を重ね、95％が美容液成分という、まるでスキンケアコスメのようなオリジナルフォーミュラを完成させました。続けるほどにハリ感のある美肌を育みます。

魅力３.上質なツヤ肌が長続き ロングラスティング処方

スキンケア効果だけではなく、ナチュラルで美しいツヤ感も特長。光を操り、厚塗り感がないのに気になる色ムラや毛穴など肌悩みは自然にカバーして、明るく毛穴レスな肌印象へと導きます。さらにマスクにもつきにくいロングラスティング処方で、美しい仕上がりを24時間キープ※5します。

※1：メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐこと

※2：高濃度フラバンジェノール(R)とは、従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。「フラバンジェノール(R)」は、株式会社東洋新薬の登録商標です。

※3：テトラ２-へキシルデカン酸アスコルビル、Ｌ-アスコルビン酸２-グルコシド、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸

※4：年齢に応じたお手入れ

※5：HARIAS薬用クッションファンデーションの塗布有無で1時間、3時間、6時間、24時間後の左右顔のメイクキープ効果を測定し、比較した結果。株式会社東洋新薬調べ。

＜HARIASホットクレンジングジェル お取り扱いショップ＞

公式オンラインストア（https://harias.jp/）

各ECモール(楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/formalklein/rkt-hcg-01/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCFBW4HN)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/harias)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/formalklein/yah-hcg-01.html?sc_i=shopping-pc-web-category-storeitm-rsltlst-img)、TikTok shop)

HARIAS 会社概要

会社名 ：株式会社HARIAS

所在地 ：東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー8階

代表取締役社長：池田みどり

公式サイト ：https://harias.jp/