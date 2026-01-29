衆院選の投票に行くと、最大118万円相当のポイントを獲得！予測市場アプリ「ミライマ」が、「選挙をもっと身近に。投票してポイ活」キャンペーンを開催

株式会社Masentic

株式会社Masentic（本社：東京都杉並区、代表取締役：安達慶太、以下 当社）は、2025年1月28日（水）より、予測市場×ポイ活アプリ「ミライマ」内で、衆院選にて投票後、アンケートに答えるだけで最大118万円相当のポイントが当たる「選挙をもっと身近に。投票してポイ活」キャンペーンを開始しました。

本キャンペーンは、参加者全員がハズレなしでポイントを獲得できる企画です。まずは「ポイント」をきっかけに投票所に足を運んでいただき、その後、当社のアプリ「ミライマ」を通じて政治や経済の未来を予測する楽しさに触れていただくことで、若年層の長期的な政治参加を促すことを目的としています。ミライマは、18歳以上の投票を応援します。

ミライマ（無料） アプリダウンロード用URL：

https://apps.apple.com/app/id6748591967

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.thumba.app

特設サイト：https://miraima.app/shugiin2026

参加方法

1.「ミライマ」アプリをダウンロード（無料）

2.衆議院選挙に行き、投票する

期日前投票は1月28日（水）から毎日行われています。投開票日は2月8日（日）です。

※期日前投票の方もご参加いただけます。

3.アプリからアンケートに回答する

アプリ内で「投票に行ったこと」が分かる写真（投票所で受け取れる「投票済証」の写真、もしくは投票所の看板・ポスターの写真）を投稿して、簡単なアンケートに回答してください。

アンケートにはミライマアプリ内の「ミッション」タブから回答いただけます。



4.ポイントを受け取る

アンケート回答後、すぐに抽選が行われ、必ずポイントを受け取れます（抽選で、50円相当～最大118万円相当）

ポイントは、えらべるPayやgiftee Box Selectなど、お買い物に利用できる他社ギフト券に交換できるミライマのポイントを受け取れます。

キャンペーンの企画背景

本企画は、以下の3つの背景（社会的課題・実体験・技術開発）に基づき実施いたします。

1. 社会的背景：若い世代の投票率は上昇中だが、まだ低い

近年、若年層の投票率は徐々に上昇傾向にありますが、全世代の平均と比較すると依然として低い水準に留まっています。一方で、SNSなどを見る限り、若者の政治に対する関心自体は決して低くありません。 課題は「関心がないこと」ではなく、その関心が「実際の投票行動に繋がっていないこと」にあると当社は考えています。 本企画は、「ポイント」という分かりやすいインセンティブを入り口にすることで、投票所へ行くことの物理的・心理的ハードルを下げ、継続的な政治参加へと繋げていくことを目指します。

2. 開発ストーリー：SNS運用業務で変わった「25歳社員」の実体験

本プロジェクトの着想は、当社の開発チームに所属する一人の社員の変化から生まれました。25歳になるその社員は、これまで一度も選挙に行ったことがありませんでした。しかし、本アプリ「ミライマ」の開発や、公式SNSの運用業務を通じて日々政治の情報に触れる中で、自然と「当事者意識」が芽生え、自らの意思で投票所に行く意思が芽生えました。

「人は、接点さえあれば変わる」

まずはアプリやキャンペーンを通じて「接点」を作り、投票所に行ってもらうこと。それが、日本の民主主義を活性化させる第一歩になると信じています。

3. 技術的背景：「予測市場」で民意を可視化する

近年、SNSの普及により、世論の動向をどのように捉えるかが社会的にも大きな関心を集めています。

一方現状では、既存の電話世論調査などにおいて、回答者層の偏りや「建前」による回答バイアスといった構造的な課題が指摘されており、必ずしも実態を正確に反映できていません。



これに対し、当社が開発する「予測市場」は、市場原理（インセンティブ）を活用することで、忖度のないリアルな民意を可視化する技術です。

そして今回、その有効性を検証する場として位置づけているのが、本キャンペーンです。

本キャンペーンでは、アンケート形式による擬似的な出口調査を実施し、ユーザーの皆さまから提供いただく「実際の投票行動データ」と、アプリ内で形成される「予測データ」を照合・分析します。

この両者を比較することで、予測市場アルゴリズムの精度を大きく向上させることが可能になります。

こうした検証を積み重ねることで、当社は日本における透明性が高く、高精度な「次世代の世論調査・メディア」の確立を目指しています。

※収集したデータは、選挙結果の分析および予測市場の研究・開発、統計データの作成にのみ使用し、個人を特定できる情報は取得いたしません。

