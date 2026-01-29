現場データで即比較！写真測量×レーザーの“使いどころ”が一目でわかる測量実演セミナー｜2月19日（木）栃木・滋賀〔参加無料・事前申込制〕

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之、以下「セキド」）は、東洋エンジニア（本社：滋賀県大津市、代表取締役：荒川昇）、株式会社NSi真岡（本社：栃木県芳賀郡茂木町、代表者：水沼和幸）と共催し、2026年2月19日（木）に、栃木・滋賀の2会場で、DJI産業用ドローンを用いた測量機器のデモおよび機体説明会（実演セミナー）を開催します。

本イベントでは、産業用フラッグシップドローン Matrice 400 と最新LiDARシステム Zenmuse L3 を軸に、写真測量とレーザー測量の「取得データの違い」と「現場で成立する運用設計の考え方」を、実演とデータ確認を通じて整理します。導入・更新で迷いやすい判断軸（精度／工数／運用条件）を短時間で持ち帰れる構成です。

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／定員に達し次第締切）▼

滋賀会場：https://sekido-rc.com/?pid=190204574

栃木会場：https://sekido-rc.com/?pid=189407765

実機デモで比較｜写真測量×LiDARの“使いどころ”を短時間で整理

「写真測量は運用しているが、レーザー測量も取り入れたい」「更新先で機体・センサー構成に迷っている」「点群データを点検・災害対応・3D活用につなげたい」--そうした現場の悩みに対し、スタッフが実務目線でポイントを解説し、個別相談にも対応します。

※Matrice 400／Zenmuse L3、実演会イメージ（画像）

測量現場を想定したデモと実データ確認を通じて、写真測量／レーザー測量の使い分けと運用設計の要点を整理します。あわせて、取得データをDJI Terraで解析する流れまで解説します。

こんな方におすすめ

・最新ドローンを導入し、測量業務の効率化を図りたい方

・写真測量に加えて、レーザー測量にも取り組みたい方

・ドローン測量はこれからで、基礎から整理したい方

・どの機体・センサーを選べばよいか迷っている方

・点群データの活用（点検／防災／3D化等）に興味のある方

当日体験できること（予定）

・DJI産業用ドローンを使用した測量機器のデモ／機体説明

・Matrice 400／Zenmuse L3／DJI Terra ほかの展示・紹介

・（ご希望者向け）機体選定・運用設計・導入ステップの個別相談

【無料】DJI Matrice 400 & Zenmuse L3 性能紹介実演セミナー 概要

［滋賀］

開催日： 2026年2月19日（木）

時間 ： 10時00分～12時00分（受付：9時45分～）

会場 ： ピエリ守山 フットサルコート

〒524-0101 滋賀県守山市今浜町2620-5

定員 ： 先着30名（定員に達し次第締切）

［栃木］

開催日： 2026年2月19日（木）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時15分～）

会場 ： NSi真岡飛行場

〒321-3535 栃木県芳賀郡茂木町鮎田2020

定員 ： 先着18名（定員に達し次第締切）

［以下共通］

参加費： 無料

対象者（このような方におすすめ）：

・測量・土木・建設の現場で業務効率化を図りたい方

・空中写真測量やレーザー測量の導入を検討中の方

・補助金を活用して機器導入を進めたい事業者様

・官公庁・自治体の担当者、または導入提案を検討中の方

・既にドローンを保有し、最新機種の比較を行いたい方

・その他、測量関連のDXを前向きに検討しているすべての方

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制／定員に達し次第締切）▼

滋賀会場：https://sekido-rc.com/?pid=190204574

栃木会場：https://sekido-rc.com/?pid=189407765

※定員制（先着順）で毎回早期に満席となるため、ご希望の方はお早めにお申し込みください。

【報道・メディア関係者の皆様へ】

当日はセミナーの撮影や、導入企業・講師へのインタビューが可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望内容・インタビュー希望内容をお申し込みフォームよりお気軽にご連絡ください。

実演／紹介対象製品

・DJI MATRICE 400（産業用フラッグシップドローン）

高精度な測量やインフラ点検、災害対応に活用できる次世代産業用フラッグシップドローンです。最大59分の飛行時間と6kgのペイロードに対応し、Zenmuse L3・H30Tなどの高性能センサーを搭載可能。O4 Enterprise Enhanced伝送や全天候型設計により、安定した運用を実現。自動化や遠隔操作にも対応し、現場の省力化と安全性を大幅に向上させます。

https://sekido-rc.com/?pid=186940565

・DJI ZENMUSE L3（新型ハイスペックLiDARシステム）

反射率10％の対象物に対しても最大950mの測距が可能な長距離LiDARを搭載し、デュアル100MP RGBマッピングカメラと高精度POSシステムにより、データ取得時間を大幅に短縮できます。

https://sekido-rc.com/?pid=189239755

・DJI ZENMUSE H30T（全天候型マルチセンサーカメラ）※栃木のみ

広角カメラ・ズームカメラ・レーザー距離計・赤外線サーマルカメラ・近赤外線（NIR）補助ライトを搭載し、最先端のインテリジェントアルゴリズムによって昼夜を問わず鮮明なデータを取得します。公共安全、エネルギー検査、水源保護、林業など、さまざまな業務を効率化します。

https://sekido-rc.com/?pid=183259198

・DJI MATRICE 4E（写真測量向け小型ドローン）※栃木のみ

Matrice 4Eは、測量やマッピング、土木建設、採掘などの空間計測用途向けに設計されています。4/3 CMOSとメカニカルシャッターを備えた広角カメラに加えて、中望遠／望遠カメラとレーザー距離計を搭載し、高効率かつ精密なドローン測量を実現します。

https://sekido-rc.com/?pid=184313004

・DJI MATRICE 4T（インフラ点検・災害対応小型ドローン）※栃木のみ

広角／中望遠／望遠カメラとレーザー距離計、赤外線サーマルカメラ、近赤外線（NIR）補助ライトを搭載しています。電力・救命救助・公共安全・森林保全など、幅広い業界で、業務効率を改善し新たなドローン活用を進めます。

https://sekido-rc.com/?pid=186907999

・DJI D-RTK 3（高精度測位システム）※栃木のみ

ベースステーションとして複数のドローンを同時にcmレベルで配置したり、リレーステーションとしてドローンの飛行範囲を拡張したりできます。ローバーステーションモードとDJI Enterpriseアプリ、またDJI Terraを組み合わせて、高精度航空測量アプリケーションの包括的なソリューションを実現し、安全で正確な操作が可能です。

https://sekido-rc.com/?pid=184344691

・DJI TERRA（写真解析ソフト）※栃木のみ

周辺環境のデータを取り込んで分析し、可視化できる簡単操作のマッピングソフトウェアです。これにより、産業分野の専門家は業務現場の事例をデジタル資産へ変換できます。

https://sekido-rc.com/?pid=141980744

▶参加無料｜事前申込制 最短60秒で登録完了

滋賀会場：https://sekido-rc.com/?pid=190204574

栃木会場：https://sekido-rc.com/?pid=189407765

セキドではこれまでに累計1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドでは、より多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において 45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社の株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：月～金 10:00～17:30



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11:00～17:00