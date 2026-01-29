【1/29(木)限定！数量限定！肉の日特別販売!!】おいしさ日本一の宮崎牛を特別価格でご用意しました！おいしさもお得も、ぎゅっと詰まったこのチャンスをお見逃しなく！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、1月29日(木)に限り、宮崎牛や宮崎県産豚肉を特別価格でお買い求めいただける”肉の日特別販売”を開催中です！
肉の日 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31
肉の日 販売期間：2026年1月29日(木)23:59まで
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【肉の日限定商品ラインナップ】
満腹焼肉セット2.9kg
通常価格14,110円
＼ネット価格より29％OFF！／
⇒⇒⇒【肉の日限定価格】9,999円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/7690
【畜産農家応援】宮崎牛ブリスケ焼きしゃぶ＆和牛ロース切落しスライス計1kg
通常価格10,000円
＼ネット価格より47％OFF！／
⇒⇒⇒【肉の日限定価格】5,280円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/7681
おかわりもつ鍋セット
【肉の日限定価格】3,680円！(税込)
商品ページ：https://miyachiku.com/products/detail/7677
その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
■会員登録(無料)で肉の日などキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929