鹿沼南高校の生徒が育てた米と古峯神社の御神水で、日本酒「車窓」純米酒をつくりました！

東武鉄道株式会社

栃木県立鹿沼南高等学校（栃木県鹿沼市）の生徒が育てた米「ゆうだい２１」と、日光開山の祖と呼ばれる「勝道上人」の修行の地であり「天狗の杜」として有名な古峯神社の御神水で、日本酒「車窓」純米酒をつくりました！

低精白、低アルコールならではのドライとキレの良さ、フルーティーさと米由来の旨味が詰まった純米酒です！

東武商事駅ナカショップ「ACCESS」、東武浅草駅店、下今市駅上りホーム店、東武日光駅店、鬼怒川温泉駅店で販売中です。

「車窓 SHA-SŌ」賞品イメージ

１ 商品名「車窓 SHA-SŌ」

鉄道旅らしく「移りゆく車窓の風景と一緒に日本酒を楽しんでいただきたい」という想いを込めてい

ます。また、ラベルには共同企画の証として、栃木県立鹿沼南高等学校の校章をラベルの一部にデザインしております。

２ 商品内容

酒米：栃木県立鹿沼南高等学校の生徒が育てた「※ゆうだい２１」

※「ゆうだい２１」は、国内最大級の米の品評会にて高評価を受けているお米です。

水：古峯神社御神水 酵母：県産酵母 T-ND、T-F

精米歩合：80％程度 アルコール度数：13％（無加水） 常温保存可 冷暗所推奨

※本商品の特徴は、あえて米をあまり削らず、素材の個性や力強さを活かした「低精白酒」とし

て、米本来の旨みやコクを目指して醸造しております。穀物らしい素朴さや香ばしさがあり、優

しい風味や、飲みごたえのある太い味わいの純米酒仕込みで、香味や旨味をしっかりと感じられ

る味わいに仕上げております。

３ 製造量 300 ㎖ 400 本、720 ㎖ 130 本（発売数量に達し次第、販売を終了いたします。）

４ 発売日 2026 年 1 月 20 日（火）

５ 販売価格（税込） 300 ㎖（1,350 円） 720 ㎖（2,970 円）

６ 販売場所 東武商事駅ナカショップ「ACCESS」

東武浅草駅店、下今市駅上りホーム店、東武日光駅店、鬼怒川温泉駅店

７ 製造者 小林醸造株式会社（栃木県鹿沼市上粕尾３９３-１）