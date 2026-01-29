【PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士】Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2026/3/7〉

株式会社JUNO韓国ピラティス界を代表する教育界のカリスマ、Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。

2026年3月7日（土）

Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生

PMA-ITTAP国際ピラティスインストラクター教育承認機関

PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士

・ザ・ピラティス リハビリ教育協会 代表（60支店）

・亀尾大学 理学療法学科 教授

・亀尾大学校 リハビリテーション学科 教授

・慶南道立大学 スポーツリハビリ運動管理科 教授

・大邱保健大学 スポーツリハビリ科 特任教授

・ホサン大学 理学療法学科 教授

・嶺南理工大学 理学療法学科 特別講師

Master Presenter

Tower Pulley / Baro Spine / NABOSO / Spine Fitter /

Well-Tech Incline Reformer 他

Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生によるワークショップ

マシンピラティス指導において、「同じエクササイズをしているのに、結果が出る人と出ない人がいる」そんな違和感を感じたことはありませんか？

2026年3月7日（土）、リフォーマーを用いたケース別アプローチを徹底的に学ぶ専門家向けセミナー

を開催いたします。

本セミナーでは、過度に柔軟な身体に起こりやすい関節安定性の低下、タイトまたは筋力優位な身体に見られる機能的関節不安定性など、安定性（Stability）と可動性（Mobility）のバランスが崩れた身体ケースを分析し、個々に最適化されたリフォーマーエクササイズの選択と指導戦略を学びます。

ワークショップの目的

12:00～17:00（5時間）

テーマ：「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」

～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～

本講義は、リフォーマーを用いて身体タイプ・機能特性・疾患・運動可能レベルに応じた

「個別化されたソリューションを設計する能力」を養うことを目的としています。

すべての人に同じエクササイズ、同じキューイングを与える指導の限界を超え、

「なぜこのエクササイズが必要なのか」

「どのように適用すべきか」

「その後、どの方向へ発展させるのか」

を論理的に説明し、実践できる指導者を育成します。

講義で学ぶ主な内容

１.ケースを見極める分析力

・柔軟性過多タイプとタイト・筋力過多タイプにおける安定性パターンの違い

・体型的要因、機能的制限、疾患、運動可能状態の評価視点

２.リフォーマーエクササイズ選択の基準

・同じリフォーマーでも「治療」にも「リスク」にもなり得る理由

・関節センタリング、安定性要求レベル、可動性許容範囲の考え方

３.キューイングの個別化戦略

・すべての人に同じキューイングが通用しない理由

・身体タイプ別の言語・タッチ・タイミングの使い分け

・安定性構築と可動性回復、それぞれに必要なキューイングの違い

４.「オーダーメイドの服を仕立てる」プログラム設計思考

・単一エクササイズに依存しないプログラム構築ロジック

・選択理由から発展方向までを一貫して設計する思考法

５.安定性 × 可動性を導く指導者像

・「鍛える」から「コントロールできるようにする」指導へ

・“THE POWERHOUSE”を単なるコア概念ではなく

コントロールシステム（Control System）として理解・活用する

このワークショップではすべての人に同じ動きを教える指導者ではなく、

「その人に最も必要な動きを選択できる指導者」になるための

評価力・選択力・説明力を身につけることができます。

【開催概要】

「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」

～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～

・日時：2026年3月７日（土）

12:00～17:00（5時間）

・定員： 14名

・参加費： 33,000円（税込）

・会場：〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26

JUNO PILATES 3階ショールームにて

・申込方法：下記ボタンBASE予約専用ページより

Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。世界各地で44回以上のワークショップを開催し、各国の指導者を育成。ご予約はこちらから(BASE) :https://junopilates.base.shop/items/133469875

「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。

業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。

アクセス

〒556-0022

大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号

１F 倉庫 ２F オフィス ３F ショールーム