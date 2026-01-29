【PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士】Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2026/3/7〉

株式会社JUNO

韓国ピラティス界を代表する教育界のカリスマ、Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。

2026年3月7日（土）


Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生


PMA-ITTAP国際ピラティスインストラクター教育承認機関


PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士


・ザ・ピラティス リハビリ教育協会 代表（60支店）


・亀尾大学 理学療法学科 教授


・亀尾大学校 リハビリテーション学科 教授


・慶南道立大学 スポーツリハビリ運動管理科 教授


・大邱保健大学 スポーツリハビリ科 特任教授


・ホサン大学 理学療法学科 教授


・嶺南理工大学 理学療法学科 特別講師


Master Presenter


Tower Pulley / Baro Spine / NABOSO / Spine Fitter /


Well-Tech Incline Reformer 他



Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生によるワークショップ

マシンピラティス指導において、「同じエクササイズをしているのに、結果が出る人と出ない人がいる」そんな違和感を感じたことはありませんか？


2026年3月7日（土）、リフォーマーを用いたケース別アプローチを徹底的に学ぶ専門家向けセミナー


を開催いたします。


本セミナーでは、過度に柔軟な身体に起こりやすい関節安定性の低下、タイトまたは筋力優位な身体に見られる機能的関節不安定性など、安定性（Stability）と可動性（Mobility）のバランスが崩れた身体ケースを分析し、個々に最適化されたリフォーマーエクササイズの選択と指導戦略を学びます。


ワークショップの目的

　12:00～17:00（5時間）


テーマ：「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」


～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～



本講義は、リフォーマーを用いて身体タイプ・機能特性・疾患・運動可能レベルに応じた


「個別化されたソリューションを設計する能力」を養うことを目的としています。


すべての人に同じエクササイズ、同じキューイングを与える指導の限界を超え、


「なぜこのエクササイズが必要なのか」


「どのように適用すべきか」


「その後、どの方向へ発展させるのか」


を論理的に説明し、実践できる指導者を育成します。


講義で学ぶ主な内容

１.ケースを見極める分析力


・柔軟性過多タイプとタイト・筋力過多タイプにおける安定性パターンの違い


・体型的要因、機能的制限、疾患、運動可能状態の評価視点



２.リフォーマーエクササイズ選択の基準


・同じリフォーマーでも「治療」にも「リスク」にもなり得る理由


・関節センタリング、安定性要求レベル、可動性許容範囲の考え方



３.キューイングの個別化戦略


・すべての人に同じキューイングが通用しない理由


・身体タイプ別の言語・タッチ・タイミングの使い分け


・安定性構築と可動性回復、それぞれに必要なキューイングの違い



４.「オーダーメイドの服を仕立てる」プログラム設計思考


・単一エクササイズに依存しないプログラム構築ロジック


・選択理由から発展方向までを一貫して設計する思考法



５.安定性 × 可動性を導く指導者像


・「鍛える」から「コントロールできるようにする」指導へ


・“THE POWERHOUSE”を単なるコア概念ではなく


　コントロールシステム（Control System）として理解・活用する



このワークショップではすべての人に同じ動きを教える指導者ではなく、


「その人に最も必要な動きを選択できる指導者」になるための


評価力・選択力・説明力を身につけることができます。


【開催概要】

「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」


～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～



・日時：2026年3月７日（土）


　　　 　12:00～17:00（5時間）


・定員： 14名


・参加費： 33,000円（税込）



・会場：〒556-0022　　


　　　大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26


　　　JUNO PILATES　3階ショールームにて



・申込方法：下記ボタンBASE予約専用ページより





Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。世界各地で44回以上のワークショップを開催し、各国の指導者を育成。

ご予約はこちらから(BASE) :
https://junopilates.base.shop/items/133469875

「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。


業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。


アクセス


〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号
１F 倉庫　２F オフィス　３F ショールーム