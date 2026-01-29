【PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士】Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生× JUNO PILATES 大阪セミナー 〈2026/3/7〉
韓国ピラティス界を代表する教育界のカリスマ、Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。
2026年3月7日（土）
Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生
PMA-ITTAP国際ピラティスインストラクター教育承認機関
PMA-NCPT国際公認ピラティス資格士
・ザ・ピラティス リハビリ教育協会 代表（60支店）
・亀尾大学 理学療法学科 教授
・亀尾大学校 リハビリテーション学科 教授
・慶南道立大学 スポーツリハビリ運動管理科 教授
・大邱保健大学 スポーツリハビリ科 特任教授
・ホサン大学 理学療法学科 教授
・嶺南理工大学 理学療法学科 特別講師
Master Presenter
Tower Pulley / Baro Spine / NABOSO / Spine Fitter /
Well-Tech Incline Reformer 他
Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生によるワークショップ
マシンピラティス指導において、「同じエクササイズをしているのに、結果が出る人と出ない人がいる」そんな違和感を感じたことはありませんか？
2026年3月7日（土）、リフォーマーを用いたケース別アプローチを徹底的に学ぶ専門家向けセミナー
を開催いたします。
本セミナーでは、過度に柔軟な身体に起こりやすい関節安定性の低下、タイトまたは筋力優位な身体に見られる機能的関節不安定性など、安定性（Stability）と可動性（Mobility）のバランスが崩れた身体ケースを分析し、個々に最適化されたリフォーマーエクササイズの選択と指導戦略を学びます。
ワークショップの目的
12:00～17:00（5時間）
テーマ：「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」
～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～
本講義は、リフォーマーを用いて身体タイプ・機能特性・疾患・運動可能レベルに応じた
「個別化されたソリューションを設計する能力」を養うことを目的としています。
すべての人に同じエクササイズ、同じキューイングを与える指導の限界を超え、
「なぜこのエクササイズが必要なのか」
「どのように適用すべきか」
「その後、どの方向へ発展させるのか」
を論理的に説明し、実践できる指導者を育成します。
講義で学ぶ主な内容
１.ケースを見極める分析力
・柔軟性過多タイプとタイト・筋力過多タイプにおける安定性パターンの違い
・体型的要因、機能的制限、疾患、運動可能状態の評価視点
２.リフォーマーエクササイズ選択の基準
・同じリフォーマーでも「治療」にも「リスク」にもなり得る理由
・関節センタリング、安定性要求レベル、可動性許容範囲の考え方
３.キューイングの個別化戦略
・すべての人に同じキューイングが通用しない理由
・身体タイプ別の言語・タッチ・タイミングの使い分け
・安定性構築と可動性回復、それぞれに必要なキューイングの違い
４.「オーダーメイドの服を仕立てる」プログラム設計思考
・単一エクササイズに依存しないプログラム構築ロジック
・選択理由から発展方向までを一貫して設計する思考法
５.安定性 × 可動性を導く指導者像
・「鍛える」から「コントロールできるようにする」指導へ
・“THE POWERHOUSE”を単なるコア概念ではなく
コントロールシステム（Control System）として理解・活用する
このワークショップではすべての人に同じ動きを教える指導者ではなく、
「その人に最も必要な動きを選択できる指導者」になるための
評価力・選択力・説明力を身につけることができます。
【開催概要】
「THE POWERHOUSE｜安定性 VS 可動性」
～リフォーマーを用いたケース別の選択とソリューション～
・日時：2026年3月７日（土）
12:00～17:00（5時間）
・定員： 14名
・参加費： 33,000円（税込）
・会場：〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川4 丁目14-26
JUNO PILATES 3階ショールームにて
・申込方法：下記ボタンBASE予約専用ページより
Yun Byung Gwan（ユン・ビョングァン）先生。世界各地で44回以上のワークショップを開催し、各国の指導者を育成。
ご予約はこちらから(BASE) :
https://junopilates.base.shop/items/133469875
「JUNO PILATES」(https://juno-pilates.jp/)は、プロフェッショナルから個人インストラクターまで、幅広い層に信頼されるマシンピラティス専門ブランドです。
業界最大級の取り扱い数を誇るマシンラインナップと、実際に「見て・触れて・試せる」ショールーム展開が特徴。導入から設置、アフターサポートまでを一貫して提供することで、スタジオ運営の「不安ゼロ」を実現しています。
アクセス
〒556-0022
大阪府大阪市浪速区桜川4丁目14番26号
１F 倉庫 ２F オフィス ３F ショールーム