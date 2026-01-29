約360万人の予約データを分析！価格高騰時代に選ばれた“コスパ最強”ランキング！OZmallアワード2026発表
スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：菊地修一）が運営する「OZmall（オズモール）」（会員数450万人）は、2025年1月1日～12月31日の予約データと口コミ評価をもとにした 「オズモールアワード2026」 を発表致しました。都市部を中心としたレストランやホテル、ビューティサロンなど、質の高い掲載施設の中でも、オズモール会員が1年間で実際に予約し支持を得た、 “本当にいいお店探し”の指標となる毎年大人気のランキング企画です。
◆オズモールアワード2026の記事はこちら >> http://www.ozmall.co.jp/ranking/award/(http://www.ozmall.co.jp/ranking/award/)
※2025/1/1～12/31に「OZのプレミアム予約」の利用者約360万人の予約数と口コミ点数をもとに集計・分析
■ 本件に関しては、レストラン・宿泊・ビューティコンテンツの各編集担当の取材対応可能です。ご相談ください。
オズモールアワードとは
オズモールアワードは、「オズモール」で年間を通じて実際に予約・来店・宿泊したデータを集計し、ユーザーに支持された施設・プランを「予約数」と「口コミ」の２つのランキング形式で発表する企画です。
各部門１位の施設を一挙ご紹介！■レストラン
＜口コミ＞
第1位：メインバー ロイヤルスコッツ（ロイヤルパークホテル）
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/3247/
＜予約数＞
第1位：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/4017/
＜口コミ＞
第1位：VANNO
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/8564/
＜予約数＞
第1位：熟成和牛焼肉 エイジング・ビーフ TOKYO 新宿三丁目店
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/4017/
＜口コミ＞
第1位：銀座で和食むらき／コートヤード・マリオット銀座東武ホテル
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/1785/
＜予約数＞
第1位：アトリウムラウンジ & ジュネヴァ ロビーバー／ANAインターコンチネンタルホテル東京
https://www.ozmall.co.jp/restaurant/454/
ほか、ビュッフェランキング、関西圏ランキング、名古屋ランキングなども発表！https://www.ozmall.co.jp/restaurant/ranking/
■ホテル・温泉
＜口コミ＞
第1位：グランドニッコー東京 台場
https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/2/
＜予約数＞
第1位：ニューオータニイン東京
https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/567/
ほか、温泉・リゾートランキングなども発表！https://www.ozmall.co.jp/travel/stay/feature/37330/
■ヘアサロン
＜口コミ＞
第1位：charites（代々木公園）
https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/0662/
＜予約数＞
第1位：oak（銀座一丁目）
https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/0802/
＜口コミ＞
第1位：木内 雅文／hair salon Ｎ（銀座一丁目）
https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/0388/staff/3116/
＜指名数＞
第1位：平田 信一郎／oak（銀座一丁目）
https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/0802/staff/7673/
ほか、名古屋ヘアサロンランキング、ヘッドスパ満足度ランキング、男性に人気のヘアサロンランキング、なども発表！https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/ranking/
■リラクサロン
＜口コミ＞
第1位：GRAND・INO（六本木）
https://www.ozmall.co.jp/relaxation/0105/
＜予約数＞
パーチェ GINZA（東銀座）
https://www.ozmall.co.jp/relaxation/0235/
ほか、整体ランキング、エステサロンランキング、鍼灸サロンランキングなども発表！ https://www.ozmall.co.jp/relaxation/ranking/
＜OZmallとは？＞1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine」 のWEB版としてスタートし、今年30周年を迎えます。独自の編集力を活かした特集や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“友達”と捉え、会員450万人の支持を獲得しています。
【取材申込・問い合わせ先】
スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp
■PDFはこちら
https://prtimes.jp/a/?f=d607-2100-50784934102c89bab1326d6929cdb079.pdf