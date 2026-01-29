【界 奥飛騨】豊かな木工文化と大自然の恵みを活かしたスリープツーリズムプラン「飛騨MOKU良眠滞在」提供開始

星野リゾート木の香りに満ちた心地よい空間（界 奥飛騨）

岐阜県・奥飛騨温泉郷に位置する「界 奥飛騨」は、2026年5月7日より、豊かな木工文化と大自然の恵みを活かしたスリープツーリズムプラン「飛騨MOKU良眠滞在」を提供します。本プランでは、奥飛騨エリアの恵まれた自然の中で、五感を研ぎ澄まし、心身の調和を図ることで、旅をしながら上質な眠りへ誘います。

背景

森林が9割を占める高山市の奥飛騨温泉郷。この地には1300年前から、木と深く関わる「飛騨の匠」の文化が受け継がれてきました。自然と共に生きる人々の暮らしは、心と体を調える健やかなリズムを生み出す大切なヒントの宝庫。界 奥飛騨は、この環境と暮らしの中に、質の良い眠りを取り戻す鍵があると考え、本プランを企画しました。飛騨の木々が持つ香りや温もりに五感で触れ、本来の自分らしい調子を取り戻し、よりよい眠りに近づく滞在プランを提案します。

特徴１ 檜の香りに包まれる、カンナ体験と湯浴みのひととき客室露天風呂と削りたての檜

本プランでは、宿泊者自身がカンナを使って「飛騨檜（ひだひのき）」で入浴用の薄皮を刷り出す「カンナ体験」を用意しました。体験後、削りたての新鮮な檜をお風呂に浮かべることで、温泉の泉質と檜の爽やかな香りが互いを引き立て合い、心身を深く解きほぐします。湯上がりには、当プラン限定のドリンク「草木炭酸FOREST SODA」を提供します。飛騨産を含む国産の天然香木5種を蒸留・加工したこの飲料は、まるで雨上がりの森を散策したかのような、しっとりとした木の香りが特徴です。香りで満たされる特別なひとときが、全身を癒します。

特徴２ ご当地部屋「飛騨MOKUの間」を木のエッセンシャルオイルで満たすご当地部屋「飛騨MOKUの間」と良眠滞在セット4種のエッセンシャルオイルとディフューザー

就寝前は、飛騨の木工文化が息づくご当地部屋「飛騨MOKUの間」で、温もりある飛騨家具に囲まれてリラックスできます。また、飛驒産業が手掛けた4種のエッセンシャルオイルの香りを聞き比べ、気に入った香りをディフューザーに垂らして、心地よい眠りの空間を整えます。

特徴３ 心身のリズムを調える「山岳ネイチャーウォーキング」山岳ネイチャーウォーキングイメージ

日中には、界 奥飛騨のスタッフと共に、飛騨の森を往復約1時間のコースを散策します。心地よい疲労感がある適度な運動（*）は、その日のぐっすりとした眠りにつながります。道中では、飛騨の三大名瀑のひとつである壮大な「平湯大滝」の絶景を眺めたり、木漏れ日の中、飛騨の人々と森の繋がりや植生について学んだりすることで、心身ともにリフレッシュできます。

＊参考資料：「厚生労働省」健康づくりのための睡眠ガイド2023(https://www.mhlw.go.jp/content/001305530.pdf)

飛騨MOKU良眠滞在 概要

期間：2026年5月7日～10月31日

時間：13:30集合、チェックアウトは11:00

料金：45,000円～（2名1室時の1名料金、税・サービス料込）

含まれるもの：夕朝食、飛騨檜カンナ体験セット、湯上がりドリンク、エッセンシャルオイル、ディフューザー、山岳ネイチャーウォーキング

定員：1日 1室限定（1部屋3名まで)

予約：要事前予約（4日前まで）

URL：https://hoshinoresorts.com/plans/JA/0000000134/0000000065

持ち物：ウォーキングに適した靴、動きやすい服装

備考：樹木系のアレルギーをお持ちの方は、プランの中に該当する体験があるため、事前にご連絡ください。悪天候の場合は、内容を一部変更、中止する可能性があります。

モデルスケジュール

＜1日目＞

13:30 集合、山岳ネイチャーウォーキング

15:00 界 奥飛騨にチェックイン

16:10 温泉いろは体験で奥飛騨温泉郷の泉質、湯量、文化を知る

16:30 カンナ体験

17:00 ご当地楽「飛騨の匠体験」

17:30 夕食

20:00 客室露天で檜風呂、湯上がりドリンク

22:00 木のエッセンシャルオイルでリラックスして就寝

＜2日目＞

6:00 起床

6:45 足湯

7:10 現代湯治体操「奥飛騨やまびこ体操」

8:00 朝食

9:30 入浴等

11:00 チェックアウト

界 奥飛騨

北アルプスの名峰に囲まれ、溢れんばかりの湯量が魅力的な界 奥飛騨。コンセプトを「山岳温泉にめざめ、飛騨デザインに寛ぐ宿」とし、山あいの温泉の良さに気づくきっかけや、飛騨の匠の技を随所に感じる、モダンでアーティスティックな宿です。

所在地 ：〒506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯138

電話 ：050-3134-8092（界予約センター）

客室数 ：49室（露天風呂付き客室 28室）

料金 ：1泊31,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、夕朝食付）

アクセス：平湯バスターミナルより徒歩約4分、中部縦貫自動車道・平湯ICより車で約3分

界とは

「界」は星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランドです。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求しています。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴です。2026年には「界 草津」（群馬県・草津温泉）、「界 宮島」（広島県・宮島口温泉）、「界 蔵王」（山形県・蔵王温泉）の3施設の開業、「界 松本」（長野県・浅間温泉）のリニューアルオープンを予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/