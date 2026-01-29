【ぴよりん×こぐまくん】名古屋生まれの人気者が夢の共演！スイーツとぬいぐるみで初コラボ！
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 岩下賢一）のオリジナルスイーツ「ぴよりん」と、名鉄グループ・名鉄NX運輸のキャラクター「こぐまくん」がついにコラボレーション！2026年2月5日（木）から、スイーツのセット商品とコラボぬいぐるみを販売します。
東海エリアの鉄道会社グループから生まれ、これまで交わることのなかった「ぴよりん」と「こぐまくん」ですが、お菓子やグッズを通じて地域の皆さまに親しまれてきたことや、“勝負おやつ”として話題を集めたことなど、多くの共通点があります。地元に笑顔と元気を届けたいという想いが重なり、今回のコラボが実現しました。
ぴよりん誕生15周年を記念し、新たなワクワクをお届けする特別な企画を展開します。
◆ぴよりん×こぐまくんケーキ 限定セット
「ぴよりん」と、こぐまくんの代表作「こぐまくんケーキ」。 これまでそれぞれに親しまれてきた2つをセットにして、名古屋駅のぴよりんshopと名鉄商店で限定販売します。
商品を購入いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼント！
2つの名古屋ご当地スイーツを一度に楽しめる貴重なチャンスをお見逃しなく。
左：定番ぴよりん、右：こぐまくんケーキ
ぴよりん
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
定番ぴよりん断面
こぐまくんケーキ
名鉄グランドホテルのパティシエが手がける「こぐまくん」をモチーフにしたケーキ。
ココアスポンジの中にたっぷりのいちごムースが入っています。
こぐまくんケーキ断面
購入者限定オリジナルステッカー
＜商品概要＞
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/146_1_06a87cb9228e0c3de01bbe5494b422d3.jpg?v=202601290251 ]
【販売店舗】
ぴよりんshop
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/146_2_0d52eaafda8885fd04ff4fb50f27dbde.jpg?v=202601290251 ]
※名鉄商店での販売に関する詳細は、名鉄商店公式サイト(https://www.meitetsu-shouten.jp/)でご確認ください。
◆こぐまくんがぴよりんをやさしく運ぶ「だっこぬいぐるみ」
ぴよりんだっこぬいぐるみの第3弾として、ジェイアール東海商事株式会社から「こぐまくん×ぴよりん だっこぬいぐるみ」が発売されます。
こぐまくんがぴよりんをぎゅっと抱っこしている姿は、まるで引っ越しのお荷物を大切に運んでいるようで、とても愛らしいデザインです。
“ぬい活”にもぴったりなサイズですので、ＪＲ東海や名鉄の列車でのお出かけに連れて行ってみてはいかがでしょうか。
本体サイズ：W10cm×D12cm×H18cm、素材：ポリエステル
＜商品概要＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/146_3_596a2876c7353046054698e4568398c9.jpg?v=202601290251 ]
※「ぴよりんshop」での販売はございません。
※販売に関する詳細は各サイトにてご確認ください。
ぴよりん15thアニバーサリー
「ぴよりん」は2026年７月１日に誕生15年を迎えます。
2026年の1年間は、これまでのご愛顧に感謝するとともに、 新たなご縁を広げる、さまざまな記念企画を予定しています。
《15周年特設サイト》
https://piyorin.com/15th-anniversary/
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
こぐまくん
名鉄運輸グループのマスコットキャラクター。
名鉄NX運輸の若手ドライバーとして、今日も大切な荷物と一緒に“笑顔”を届けています。
ちょっぴり照れ屋でやさしい努力家。安全・安心・誠実を大切にする、 みんなの身近な存在です。
※画像は全てイメージです。
※価格は全て税込です。
※販売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。