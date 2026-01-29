【審査員特別賞を受賞】当社の新規事業みらいらぼ、ソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA 受賞、官民共創で沖縄県社会課題に取り組む

株式会社静岡新聞社

株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社のグループ企業で新規事業開発、投資事業を行うFUJIYAMA BRIDGE LAB（フジヤマブリッジラボ）株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：大石 剛）はソーシャルXアクセラレーション for OKINAWA において、審査員特別賞を受賞したことをお知らせいたします。

1.「ソーシャルXアクセラレーション」とは

ソーシャルXアクセラレーションは、「令和7年度 沖縄型スタートアップ拠点化推進事業（地域課題解決型スタートアップ支援事業）」事務局であるソーシャル・エックスが提供する、官民共創型アクセラレーションプログラムです。ソーシャルXアクセラレーションでは、財務リターンと社会的インパクトの両立支援が大きな特徴となっています。本プログラムは、行政との実証実験を通じて社会的インパクトを可視化する仕組みになっており、プログラムを構成するワークショップやメンタリングを通じて、実証実験の要件を定義します。入賞したスタートアップには、自治体とのPoCと伴走支援、インパクトレポートなどが特典として付与されます。

詳細は 【こちら】(https://govpitch-okinawa.go.jp/)からご覧ください

2．受賞した事業「みらいらぼ」について

発達に不安のある子どもや発達障がいのある子どもが増える中、医療の待機時間や専門家不足が深刻な社会課題となっています。

みらいらぼは、公認心理師・臨床心理士・作業療法士・言語聴覚士・理学療法士の中で、乳幼児の発達領域に特化した専門家のネットワークを構築し、発達に不安を持つご家庭に対し、オンラインで相談・検査・医師意見書発行までを一気通貫で提供します。

これにより、地域による支援格差や専門人材不足を補い、誰もが必要な支援を“待たずに”アクセスできる新たな社会インフラとなることで、地域全体での早期発見・早期支援体制の構築を行い、社会課題の解決を目指します。

詳細は 【こちら】(https://mirai-lb.com/) からご覧ください

3．今後の予定

株式会社ソーシャル・エックスが運営する官民共創新規事業開発プラットフォーム「逆プロポ」を通じて、自治体との実証プロジェクトのマッチングが行われ、沖縄県内自治体との実証実験へと進みます。実証期間中は、ソーシャル・エックスによる伴走支援を受けながら、自治体と連携した事業検証を行っていきます。また、実証プロジェクト終了後は、取り組みによって生み出された変化や成果を可視化するため、インパクト評価の実施を予定しています。

4．FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社について

FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社は、株式会社静岡新聞社と静岡放送株式会社が共同で設立した、地域メディアグループ発の新規事業開発企業です。「情報を届ける」だけでなく、「人と人、課題と支援をつなぎ、社会を動かす」存在として、「社会課題解決のプラットフォーム」への進化を目指しています。

5．会社概要と問い合わせ先

会社名 FUJIYAMA BRIDGE LAB株式会社

代表取締役 大石 剛

設立 2022年4月1日

所在地 静岡市駿河区登呂3－1－1

ホームページ https://fujiyamabl.com/

お問い合わせ先 y-fujinami@fujiyamabl.com