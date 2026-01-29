自民236議席中道119議席で自民単独過半数？ホリエモンAI選挙2026衆議院選AI予想の仕組みを公開

ホリエモンAI学校株式会社

ホリエモンAI学校株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：荒木 賢二郎、以下「ホリエモンAI学校」）は、2026年に実施予定の衆議院議員総選挙に向け公開した『ホリエモンAI選挙』の仕組みを公開いたしました。

ホリエモンAI選挙 予測の仕組み

https://vote.horiemon.ai/how-it-works

最終更新: 2026/01/29 12:40ホリエモンAI選挙

1) コンセプト：透明性の担保（プロンプト公開）

本サイトは複数のAIを組み合わせて選挙情勢を予測し、予測に用いるAIへの指示内容（プロンプト）を公開することで透明性を担保しています。

選挙予測は本質的に不確実である前提に立ち、AIを「ひとつの参考視点」として提示する設計です。

2) 3ステップの生成プロセス（収集→統合→可視化）

STEP 1：情報収集

ニュース・世論調査などを検索・分析するAI

SNS（X）の反応を分析するAI

STEP 2：情報統合

2つの結果を統合し、矛盾がある場合も両方を踏まえて整理するAI

STEP 3：表示・可視化

地図・グラフ等で直感的に理解できる形で予測結果を可視化

3) 更新頻度：1日3回の自動更新（APIで定期反映）

予測は1日3回、多数のAPI呼び出しを用いた処理フローで最新情報を反映して更新されます。

4) “入力データの固定”でハルシネーション抑制

289小選挙区・11比例ブロックなどの区割り情報、候補者名・政党・経歴といった基礎データを事前に用意してAIに渡すことで、事実誤認（ハルシネーション）リスクを抑えています。

5) 3つのAIの役割分担（得意領域を分けて偏りを低減）

ニュース/世論調査の収集・分析（例：Perplexity）

X（旧Twitter）上の反応分析（例：Grok。SNSが母集団を代表しない旨を指示してバランス）

2系統の結果の統合・構造化（例：Gemini）

メディア関係者さまへ、参照元表記でご自由にご利用いただけます

「予測の仕組み（プロンプト公開）：https://vote.horiemon.ai/how-it-works」

「ホリエモンAI選挙（トップ）：https://vote.horiemon.ai/」

※引用元：ホリエモンAI選挙、と記載いただけましたらテレビ・新聞・YouTube・Web記事・SNSなどで自由に予想結果をご利用いただけます

■本リリースに関するお問い合わせ

電話取材、追加コメント、その他情報提供可能です。お気軽にご連絡ください。

ホリエモンAI学校株式会社

東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿B棟3F

03-4400-3424

E-Mail：ux@telewor.com