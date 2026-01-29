【阪急うめだ本店】全国初登場「DAIWA(ダイワ)」デイリーライフを提案するアパレルの常設店が2月18日(水)オープン。そのほか人気ブランドも続々オープン！

株式会社阪急阪神百貨店

全国初！「DAIWA(ダイワ)」がデイリーライフを提案するアパレルラインの常設店が8階『GREEN AGE』に2月18日(水)オープン

“人と自然の共生”をコンセプトとする『GREEN AGE』の世界観と調和し、「DAIWA」のライフスタイル提案を体現した、木調を基調とするシックなショップ※画像はイメージ

「Deliver Weather-Ready Wear for better 24/7」をコンセプトに、フィッシングで培った海という過酷な自然環境の過酷さを知り尽くした「DAIWA」が、酷暑や寒風など激しい気象気候変動変化の中でもデイリーライフをより快適に過ごす全天候型ウェアを提案。オープンを記念して、「POTR×DAIWA」コラボレーションアイテムの限定販売や、スペシャルノベルティもご用意します。

「POTR × DAIWA」デイパック 57,200円、トートバッグ 53,900円、ショルダーバッグ 42,900円 ※カラーは全モデルDESERT BEIGE/INK BLACKの2色展開。

〇「POTR×DAIWA」とのコラボレーションアイテムを限定販売

第3弾となる今回のコラボレーションでは、普段使いからアウトドアまで活躍するデイパックとトートバッグ、さらにショルダーバッグを展開。コットンライクな撥水加工した帆布を使用し、ルアーケース対応ポケットやデイジーチェーンなど高い機能性を備えた実用的なデザインに注目です。

〇「DAIWA」のテクノロジー「コンビアップシステム」を採用したシリーズに注目

フロントに配置されたファスナーでジャケットとベストを一体化することができる「コンビアップシステム」。双方を着用した際にジャケットとベストの間に生じるずれを大幅に軽減できます。またベストにモバイルポーチやショルダーバッグを取り付けることで、使用するシーンに応じて収納量を調整可能。※全て別売り。

DR-3126JEX PERTEX COMBI UP SHELL JACKET 35,750円DV-3326JEX COMBI-UP VEST 27,500円DB-3026EX EXPANSION MOBLE POUCH 7,700円DB-3126EX EXPANSION LARGE POCKET 9,350円

税込40,000円以上お買い上げのお客様に非売品のフィッシュクッションを数量限定でプレゼントします。

そのほか、8階『GREEN AGE』で人気のブランドも続々オープン！

NEW「ReD(レッド)」

左)Uネックインナー半袖【女性用】3,960円、右)スリープ プルオーバー長袖【男女兼用】7,700円、スリープ ジョガーパンツ【男女兼用】7,700円

◎2月1日(日)

“血行から毎日を元気にするリカバリーウェア”のブランド「ReD (レッド)」が、関西初登場！オープンを記念して、先行発売アイテムのハラマキや特別なノベルティをご用意。

ハラマキ 2,860円【阪急うめだ本店先行発売】税込15,000円以上のお買い上げいただいた方に、より大切に「ReD」を着ていただくためのオリジナルランドリーメッシュポーチをプレゼント! ※限定200個 ※無くなり次第終了

RENEWAL「TENTIAL(テンシャル)」

左)BAKUNE ソフトニット上下各16,940円、右)アイマスク4,950円

◎2月1日(日)

人気リカバリーウェア“BAKUNE”をはじめとするコンディショニング製品を展開する「テンシャル」。ソフトニットやロングカーディガンなど、一部展開アイテムも拡大してパワーアップします。リニューアルオープンを記念して、税込30,000円以上ご購入のお客様先着50名様にブランドオリジナルロングタオルのノベルティを1点プレゼント。

概要

場所：阪急うめだ本店 8階 『GREEN AGE』

■NEW OPEN

「DAIWA(ダイワ)」2月18日(水)(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12686813_2067.html)

「ReD(レッド)」2月1日(日)(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12684830_2067.html)

■RENEWAL OPEN

「TENTIAL(テンシャル)」2月1日(日)(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12685423_2067.html)

詳しくはこちら(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12684605_2067.html)からご確認ください。

ABOUT GREEN AGE

自然と共に暮らすコミュニティ。「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」。都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかに。家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気に。「GREEN AGE」は、自然との新たな関わり方を提案し、生活者やブランド、地域と、持続可能で豊かな未来を共創していきます。

Address：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 8階

Instagram：https://www.instagram.com/hankyu_greenage/

Official website：https://www.instagram.com/hankyu_greenage/