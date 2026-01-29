「特急 ふたつ星４０４７」佐世保特別運行！発売中

九州旅客鉄道株式会社

JR九州は、長崎県とのタイアップで「特急 ふたつ星４０４７」の佐世保特別運行によるオリジナルツアーを発売中です。ツアーご参加の方に、車内にて通常販売されている「杵の川 特別純米 磨き60 ふたつ星４０４７ オリジナルボトル」（日本酒/20歳以上の方/お一人様1本）をはじめ、長崎県平戸市のスイーツ「月光（つきあかり）」1個と「世知原茶（せちばるちゃ）」290mlボトル（お一人様1セット/幼児除く）1本が付いております。ぜひこの機会に「ふたつ星４０４７」で佐世保の旅に出かけてみませんか？ 皆さまのご参加をお待ちしております。

１ ツアー概要

（１）ツアー名称：「特急 ふたつ星４０４７」佐世保特別運行！

（２）出発日：2026年2月10日（火) 日帰りまたは1泊2日

（３）最少催行人員：(日帰りコース) 30名 (1泊2日コース) 20名

（４）発着駅：長崎駅 ※着地は博多駅もお選びになれます。

（５）旅行代金：大人・こども（小学生）同額

お一人様あたり (日帰りコース) 8,800円 (1泊2日コース) 29,800円

（６）行 程：

【日帰りコース】

【1泊2日コース】

２ 予約方法

インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）

JTB-BÓKUN予約サイト

予約サイトはこちら

https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/product-list/101727?page=1



※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。

３ お問い合わせ

ツアーに関するお問い合わせ先

JR九州トラベルデスク TEL：092-482-1489

営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業

※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。

予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。