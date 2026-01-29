【宮城県の総合進学塾あすなろ学院】あすなろ個別指導学院『五橋教室』新規開校！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）が展開する、宮城県の総合進学塾 あすなろ学院は、令和8年2月15日（日）にあすなろ個別指導学院「五橋教室」を新規開校いたします。

あすなろ個別指導学院「五橋教室」

あすなろ学院の成績向上メソッドを、個別指導で一人ひとりに。

◆あすなろ個別指導学院の３つのポイント

１.定期テストの成績アップにこだわる

学校のワークを用いての指導はもちろん、進捗管理も行います。定期試験前には勉強会を実施し、疑問点はその場で解決ができ、理解度の定着を図ります。万全の体制でテストに臨めるよう徹底サポートします。

２.完全１対１または１対２の充実指導！

定員厳守なので「演習ばかりやらされる」「何をしてよいかわからない」時間はゼロ。演習と解説をバランスよく進め、質問時間もしっかり取れます。

３.確認テストで理解度チェック「わかったつもり」を防ぐ

前回の指導内容の確認テストを行い、内容の定着を測ります。学校ワークや塾ワークより、英単語・計算・漢字など、お子様の習熟度に合わせ、担当の先生が選定したオリジナル確認テストです。できないところはアドバイスし、教え直します。

◆２月・３月オープニングイベント開催！

第1弾

第2弾

第3弾

お申し込みはこちら(https://www.asunarogakuin.jp/56643?utm_source=qrcode&utm_medium=flyer&utm_campaign=spring2026)から。

◆あすなろ個別指導学院 五橋教室

開校日：2026年2月15日（日）

対 象：新小１～新高３

教 科：数学（算数）・英語・国語・理科・社会

所在地：〒980-0022 仙台市青葉区五橋1丁目7-15 ピースビル五橋2F

■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10

Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開