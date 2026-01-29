【浮世絵アートにゆうちゃみ感動】35万人超動員のイマーシブ展覧会「動き出す浮世絵展 OSAKA」ゆうちゃみが美しい浮世絵デジタルアートの世界を体感！
◆「動き出す浮世絵展OSAKA」でゆうちゃみが浮世絵イマーシブ展覧会を体感！
【出演者】ゆうちゃみ
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/onair/detail/oaid=2184957/
【国内外で35万人超を動員！浮世絵イマーシブ展覧会をゆうちゃみが体感！】
葛飾北斎、喜多川歌麿など、時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の数々がダイナミックに躍動するイマーシブ(没入型)展覧会「動き出す浮世絵展OSAKA」がグランフロント大阪・イベントラボで開催中！
大阪出身、モデル・タレントとして活躍中の「ゆうちゃみ」が艶やかな着物姿で、話題の「動き出す浮世絵展」を体感します！浮世絵をテーマにした立体映像空間の中で、ゆうちゃみとデジタルアートの映像が織りなす美しいコラボレーションは必見です！
●会場内は写真・動画撮影OK！ＳＮＳ映え間違いなし！
浮世絵の美しい映像と一緒に「自撮り」を楽しめるのも、この展覧会のポイント。着物姿のゆうちゃみの自撮り写真も必見！
ギャルのカリスマ「ゆうちゃみ」ならではの「エモい」ポイントや実際の浮世絵作品など、展覧会の見どころも紹介します！
【タイトル】ゆうちゃみの「めっちゃええやん！ＵＫＩＹＯＥ！」
【放送日時】(＃１）2026年2月1日(日)夜10:48～放送
※全３回 （＃２）2026年2月2日(月)夜10:58～放送
（＃３）2026年2月7日(土)夜9:54～放送
動き出す浮世絵展 OSAKA
「動き出す浮世絵展 OSAKA」
●会期：開催中～3月14日(土)まで
●会場：グランフロント大阪 北館
ナレッジキャピタル イベントラボ
●開館時間：午前10時～午後8時
※最終入場は午後7時30分
●展覧会公式サイト
https://www.ukiyoeimmersiveart.com/osaka