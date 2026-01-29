＜ヴィス＞「ワークプレイス改革EXPO」に出展｜ポートメッセなごやにて2/25-2/27開催

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩）は、2026年2月25日～27日にポートメッセなごや（名古屋市港区）で開催される「ワークプレイス改革EXPO」に出展します。

開催期間中は、昨今、多様化する働き方やオフィス環境についてのご相談はもちろん、ワークプレイスの現状を可視化する『WORK DESIGN PLATFORM』のご紹介などを行います。

「ワークプレイス改革EXPO」は、RX Japan株式会社が主催する専門展示会で、働きやすい環境づくりに役立つ製品・サービスが一堂に集結します。「ワークプレイス構築」「オフィスソリューション」「リモートオフィス」など、快適な職場環境の実現に取り組む方々を対象とした展示会で、経営層・経理・人事・総務などの意思決定者が多数来場。サービスの比較検討から導入相談、デモ体験、商談まで幅広く行われます。



当社ブースでは『ワークデザイン』を実現する各ソリューションを展示・紹介します。

ワークプレイスのデータを可視化し、企業ごとの最適な働き方を導き出すDXツール『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介をはじめオフィスデザインや働き方、移転やリニューアルなどのご相談、オフィスでのICT活用、社員の皆さまのエンゲージメント向上につながる施策についても提案します。

■出展概要

・展示会名：総務・人事・経理Week「ワークプレイス改革EXPO」

・開催日時：2026年2月25日(水)-27日(金)10:00-17:00

・会場：ポートメッセなごや 第３展示館

・主催：RX Japan株式会社

・小間番号：4-70

・主な展示内容：

『ワークデザイン』を実現するサービスやツールの紹介

ワークプレイスのデータを可視化するDXツール『WORK DESIGN PLATFORM』の紹介とデモ体験

オフィス移転やリニューアルのポイント

社員のエンゲージメント向上施策

ご来場の際は、ぜひこちら(https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?cat=visitor&?ct=U2FsdGVkX1++eQIqvaFKAr35IyuxHlkVWodTmnaGaDw=&co=web-about-wp-hub1)から事前にご登録ください。

■「ワークプレイス改革EXPO」

詳細はこちら(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/wp.html)から

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ワークデザインとは

ブランド、データ、プレイスの観点から企業ごとの最適なワークプレイスを導き出し、働く人々のエンゲージメントを高めながら、企業価値をさらに向上させる環境をデザインしていきます。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com