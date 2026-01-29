業界でも異例の「永久保証」を備える『リベティ多機能スーツケース』フロントポケットから本体収納へ直接アクセスできる新構造で2026年1月リニューアル展開

株式会社リベティ

株式会社リベティ（本社：大阪府、代表取締役社長：塚本 崚太郎）は、多数の既存の機能に加え、フロントオープンポケットから本体収納へ直接アクセスできる新構造を採用した「リベティ多機能スーツケース」をリニューアル展開いたします。

荷物の出し入れのロスを解消し、ドリンクホルダー、USBポート、キャスターロックとあわせ、移動体験をアップデートします。

さらに当社では、業界でも異例の「永久保証」を従来より付帯しており、使うほど安心と快適が積み上がる“ 一生の相棒 ”としての価値を提案します。

商品詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/libetee/suitcase01/

背景：旅のストレスは「移動そのもの」より“移動の合間”に溜まる

空港の保安検査、駅のホーム、改札前、バスや電車内。

旅や出張で疲れるのは、長距離移動だけでなく、「PCの出し入れ」「飲み物で手が塞がる」「荷物が転がる」といった細かな不便が積み重なる瞬間です。

リベティは、【移動中のストレスを忘れ、楽しい瞬間だけが増えていく】をコンセプトに、

日常のリアルなシーン起点で設計を磨き込み、機能統合したスーツケースを企画しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BPFPOhOZj1g ]

商品詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/libetee/suitcase01/

◼️特長

1) 前面ポケットがワンタッチで開閉。”動きを止めずに取り出す”

前面ポケットがワンタッチで開き、パスポートやPC、ガジェット類の出し入れがスムーズ。

さらに今回のリニューアルにより、前面フロント本体収納へアクセスできる新構造を採用。スーツケースを全開にせず整理・取り出しが可能になりました。

キャスターロック

2）電車・バス移動で光る "手元でキャスターロック"

キャスターには日本製ヒノモト静音キャスターを採用。

車内や坂道で動きやすいスーツケースを「キャスターロック」でその場に固定できます。ロック操作は持ち手付近のボタンを上下させるだけで完了。タイヤに触れたり、しゃがむ必要はなく、片手でスムーズに操作できます。

レビューでも「電車内やバス、子どもとの移動で助かった」というお声を多数いただいております。

3）移動中の小さな所作を快適にする “外側機能”

ドリンクホルダー／スマホスタンド／USB・Type-C充電ポート／荷物フックを搭載。

ドリンクホルダーはボタンひとつで展開・収納が片手で完了するワンタッチ式です。

「待ち時間に動画鑑賞」「買い物袋の置き場がない」など、「あったらいいな」を積み重ね、移動中の困りごとをスマートに解決する一台に仕上げました。

４) 子どもも大人も安心の "オートリターンハンドル”

持ち手は手を離すとゆっくり戻るオートリターン仕様。

意外と盲点になりやすい「持ち手が勢いよく倒れて指を挟む」「手をぶつける」といった小さなリスクにも配慮した、使う人の安全を第一に考えた設計です。

５)品質を裏付ける “権利取得・第三者試験合格”

リベティの多機能スーツケースの独自デザインはEUIPOにて意匠登録されており、見た目だけでなく機能性を含めた独自設計を形にしました。

また「耐落下衝撃」「最大耐荷重」「キャスター耐久・走行」テスト等の実使用を想定した過酷なボーケン品質評価機構の試験に合格しております。

こうした外部評価に基づき、長く安心して使える品質を保証します。

商品詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/libetee/suitcase01/

◼️永久保証

本商品には永久保証が付いています。

初期不良、または修理が不可能な破損が確認された場合は、新品交換にて対応いたします。

また、修理可能な部位については無償で修理を行い、修理後に返送いたします。

「一生モノの相棒スーツケース」を掲げる当社だからこそ、購入後も安心して使い続けていただけるよう、自信の証として『永久保証』とサポート体制を整えています。

◼️利便性・走行性・耐久性：［長く使える基本性能]

▶︎標準機能

・角の衝撃に備えるアルミニウムパッド

・小分けに便利な複数のポケット、液体用ポケット

・ダブルロック（TSAロック）

▶︎独自機能

・PC樹脂100%採用（軽量・耐衝撃）【ドイツのCovestro製】

・日本製（HINOMOTO）静音ダブルキャスター／360°回転／キャスターロック機能

※特許技術組み込み

・オートリターンハンドル

・キャリーバー(15段階調整)

・ワンタッチ式ドリンクホルダー

【販売ページ】

楽天 https://item.rakuten.co.jp/libetee/suitcase01/

Amazon https://amzn.asia/d/3qGgjkz

公式サイト(Sサイズ)https://www.libetee.net/product/多機能スーツケース%E3%80%80sサイズ/(https://www.libetee.net/product/%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80s%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/)

公式サイト(Mサイズ)https://www.libetee.net/product/多機能スーツケース%E3%80%80lサイズ/(https://www.libetee.net/product/%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80l%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/)

公式サイト(Lサイズ)https://www.libetee.net/product/多機能スーツケース%E3%80%80mサイズ/(https://www.libetee.net/product/%E5%A4%9A%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%80m%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%BA/)

【商品概要】

カラー：９カラー

マットブラック/ エナメルシルバー/ マットホワイト/ エナメルスカイブルー/ マットシルバー

マットグレー/ エナメルカーキ/ エナメルピンク/ エナメルホワイト

マットブラック

エナメルシルバー

マットホワイト

エナメルスカイブルー

マットシルバー

マットグレー

エナメルカーキ

エナメルピンク

エナメルホワイト

Sサイズ（機内持ち込み可）

サイズ：約36×24×55cm

容量：約40L

重量：約4.5kg

目安：2～4泊

Mサイズ

サイズ：約42×26.5×64cm

容量：約65L

重量：約5kg

目安：3～7泊

Lサイズ

サイズ：約48.5×28.5×74.5cm

容量：約84L

重量：約7kg

目安：7～10泊

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：黒葛原

TEL：06-7777-2443

E-mail：libetee@libetee.co.jp



【会社概要】

会社名：株式会社リベティ (Libetee)

住所：〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場４丁目4-3 心斎橋東急ビル5F

代表者：代表取締役社長 塚本 崚太郎

創立年月日：2021年7月12日

資本金：2000万円

URL：https://www.libetee.net