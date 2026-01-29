【都リゾート 志摩 ベイサイドテラス】『記念日フォトプラン』販売開始

写真拡大 (全4枚)

株式会社近鉄・都ホテルズ

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス（所在地：三重県志摩市阿児町鵜方3618-33）は、プロのフォトグラファーによる館内撮影をお楽しみいただける、宿泊者限定のオプショナルプラン『記念日フォトプラン』の販売を開始しました。



イメージ

本プランは、ご宿泊に追加できるオプションとして、ホテル内のフォトジェニックな空間を自由に撮影スタジオとしてご利用いただける特別なプランです。異国情緒あふれる建築やガーデン、海を望むロケーションなど、当館ならではの美しい空間で、大切な瞬間をプロの手によって写真に残します。成人式や七五三、卒業旅行、ご家族での記念撮影はもちろん、愛犬と一緒の思い出づくりなど、さまざまな記念日にご利用いただけます。


都リゾート 志摩 ベイサイドテラスでは、今後も季節やロケーションの魅力を活かした宿泊プランの企画を通じて、多様化するお客様のニーズにお応えしてまいります。


■プラン概要


１．プラン名：　都リゾート 志摩 ベイサイドテラス『記念日フォトプラン』


２．対　　象：　宿泊者限定のオプショナルプラン


３．内　　容：　本プランに含まれるもの


撮影（60分）/フォトグラファー出張費/フォトレタッチ/フォトデータ/施設利用料/レイトチェックアウト（12：00）


※ご宿泊は別途料金となります。


４．料　　金：　38,000円（税・サービス料込）


５．特　　典：　レストラン『マレナSHIMA』をご利用時に、乾杯ドリンクを1杯プレゼント。


６．ご予約：　電話（0599-43-7216）またはメール（bayside-t@miyakohotels.ne.jp）にて。


■都リゾート 志摩 ベイサイドテラス



ホテル全景


宿泊棟：ガーデンウィング


宿泊棟：オーシャンウィング

1992年、名門リゾートゴルフコース<近鉄賢島カンツリークラブ>に隣接する高級会員制ホテルとして誕生した『プライムリゾート賢島』。以来、優雅な大人の休日を演出するフルサービス型リゾートホテルとして、多くのゲストをお迎えしてきました。2019年のブランド再編により『都リゾート 志摩 ベイサイドテラス』に改名し、現在に至ります。


英虞湾の海に面した全室テラス付の南ヨーロッパ風の建物は、まるで異国のリゾートに訪れたかのような開放感にあふれています。館内には和食とフレンチの2つのレストランを備え、伊勢海老や鮑、松阪牛はじめ、伊勢志摩の恵まれた食材をそれぞれの料理長の感性で仕立てるフルコース料理をご堪能いただけます。


都リゾート 志摩 ベイサイドテラスは、目でも舌でも楽しめる、絶景の“海辺のオーベルジュ”です。



※写真はすべてイメージです。


■お問い合わせ先


都リゾート 志摩 ベイサイドテラス　TEL：0599-43-7211（受付：平日9：30～17：30）


URL： https://www.miyakohotels.ne.jp/bayside-terrace/