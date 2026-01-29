梅と桜を同時に感じる初春限定梅酒「桜ほの香」リリース

商品情報

マンズワイン株式会社公式ECサイトにて販売中

商品名：桜ほの香 万上桜葉梅酒

内容量：500ml

アルコール分：10％

タイプ：リキュール

味わい：甘口

梅酒に最適といわれる群馬県産「白加賀」梅でつくった梅原酒に、伊豆・松崎町のオオシマザクラの葉で、桜餅のような桜葉の香りを溶け込ませた梅酒です。

また、国産梅使用の梅ワインをわずかにブレンドすることで複雑さを持ち、膨らみのある味わいに仕上げました。

ストレート、ロック、ソーダ割りなど飲み方も多様。食前酒にはもちろん、デザート感覚でもお楽しみいただけます

会社概要

公式ECサイト :https://mannswine-shop.com/shop/g/gA13944/

会社名：マンズワイン株式会社

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1

設立：1962年

代表者：代表取締役社長 島崎 大

Webサイト： https://mannswines.com/

■本件に関するお問い合わせ先

マンズワイン株式会社勝沼ワイナリー

TEL：0553-44-2285（9:30～16:30）