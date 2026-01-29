企業の人材戦略を支える法人向け賃貸社員寮「エルプレイス反町」2026年2月横浜に開業

大和ライフネクスト株式会社

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 栄司）は、東京・大阪を中心に展開する法人向け賃貸社員寮「エルプレイスシリーズ」において、2026 年2 月、神奈川県横浜市神奈川区に「エルプレイス反町」を開業いたします。

「エルプレイスシリーズ」―会社経営は、新入社員・単身赴任者のココロとカラダまでを考える時代へ

「エルプレイス反町」外観

近年、維持管理コスト削減の観点から企業の寮・社宅の自社保有率が低下する一方で、少子高齢化による労働人口の減少や、都市部の住宅費高騰を背景に、新入社員や単身赴任者向けの社員寮・社宅ニーズは依然として高い状況にあります。このような環境において、社員寮は生活コストや通勤負担の軽減、社内コミュニケーションの促進など、多面的な効果をもたらす福利厚生として注目されています。

こうした背景を踏まえ、当社では企業の人材戦略を支えるブランドとして 「エルプレイス（L-Place）シリーズ」を全国で76 棟（開業予定含む）展開しています。独立した水まわりを備えた快適な居室と、自然な交流が生まれる共用スペースを組み合わせることで、働く方々の 暮らしやすさ と つながり の両立を目指しています。 今回の反町・新横浜での開業は、その取り組みをさらに広げるものです。本開業を通じて、企業様の人材確保と従業員満足度の向上に寄与してまいります。

「エルプレイスシリーズ」：https://www.l-place.jp/introduction(https://www.l-place.jp/introduction)

＜リノベーション＞ エルプレイス反町

左上：外観｜右上：ラウンジ｜左下：居室｜右下：エントランス

構造 ： 鉄筋コンクリート造・地上3 階建／総戸数24 戸

立地 ： 東急東横線「反町」駅 徒歩4 分、JR「横浜」駅 徒歩15 分。

渋谷・新宿方面へのアクセスも良好で、都心への通勤や外出もスムーズです。

周辺環境： 駅周辺には生活に便利な店舗が揃い、街には落ち着いた住宅街が広がります。

特徴 ： 共用スペースとして、共用ラウンジや屋上テラス（物干し利用可）を備えています。

共用スペース・居室ともに無料Wi-Fi を完備し、リモートワーク需要にも対応できます。

改修内容： 専有部 クロス張替え、交換（水栓・エアコン）、追加（浴室乾燥機・インターホン）

共用部 クロス張替え・部分塗装。

リノベーションにより、快適性とセキュリティ向上を図りました。

「エルプレイスシリーズ」の特徴

＜法人契約限定＞

入居者は、福利厚生制度として利用される企業の社員様です。

※一つの企業様で1棟をご利用いただく場合と、複数企業の社員様が共同でお住まいいただく場合があります。

＜プライバシーの確保＞

お部屋内にキッチンや浴室はもちろん、独立洗面化粧台、温水洗浄便座、浴室換気乾燥機を装備しています。

※設備は物件により異なります。

＜家具・家電付き＞

ベッド（マットレス付き）・デスク・チェア・カーテンなどの家具のほか、洗濯機・冷蔵庫・エアコンを標準装備しており、新生活のコストを削減します。

＜食事サービス＞

平日の朝夕に食事を提供しています。栄養バランスの取れたメニューで、入居者の健康をサポートします。

※一部対象外の物件もございます。

＜充実した共用スペース＞

食堂やシェアキッチン、フィットネスルーム等を自由に利用できます。

※設備・サービスは物件により異なります。

＜セキュリティ＞

オートロック・エレベーター停止制御システムのほか、死角のないように防犯カメラを設置しています。

＜管理員対応＞

厳しい採用基準をクリアした管理員が勤務しています。

＜緊急センター＞

水漏れなどの緊急時は「ライフネクスト24」のオペレーターが24時間365日対応します。

＜各種サービス＞

衣類のクリーニングの取り次ぎや、備え付け以外の家電の貸し出しを行っています。

※参考：エルプレイスシリーズで働く社員のインタビュー記事「付かず離れずのホスピタリティで実現する、次世代型の社員寮ソリューションとは（talentbook）」 https://www.talent-book.jp/daiwalifenext/stories/52603

お問い合わせ（法人のお客さま向け）

Tel：0120-451-168（ファシリティコンサルティング事業本部 エルプレイス推進部 エルプレイス運営課）

【大和ライフネクスト株式会社について】

分譲マンション・賃貸マンション・ビル・物流施設・商業施設・ホテルなどの建物管理サービス、法人向け賃貸マンション・シェアハウス・カンファレンスホテル・リノベーションホテルの運営、オフィス移転サポートといった法人向けサービスなど、広くお客さまの住生活・不動産に関わる領域でサービスを提供しております。私たちは、”いま、ここから、よりよい未来を切り開いていく”という想いを持つ人の集合体であり続け、一人ひとりの個性、一人ひとりの考え方・価値観・感性を大事にしながら、お客さま、そして社会とともに、より豊かな暮らしを共創し続けることを目指します。

代表者：代表取締役社長 齋藤 栄司

資本金：1億3,010万円

設立：1983年3月8日

所在地：東京都港区赤坂5-1-33

事業内容：分譲マンション、賃貸マンション、ビル・商業施設、ホテルなどの建物管理サービス、寮社宅のサブリース、オフィス移転サポートやコールセンター業務などの法人向けサービス

コーポレートサイトURL： https://www.daiwalifenext.co.jp/