池田屋ランドセル2027年度最新モデルを販売開始！　池田屋全店舗およびオンラインショップにて1月29日（木）から

株式会社池田屋

株式会社池田屋（本社：静岡市葵区、代表取締役社長：長岡和久 以下「池田屋」）は、1月29日（木）にランドセル2027年度最新モデルを販売開始します。

● 2027年度最新モデル 3つの注目ポイント

- 全87カラー×2デザインの豊富なラインアップ従来のデザイン「BASIC ベーシック」に注目の新デザイン「NEO ネオ」が加わり、ランドセル選びの楽しみが2倍に。さらに各デザイン新色12カラーを追加。

- 創業77周年限定カラー「ミルキーホワイト」本体と小マチをバイカラーにした限定仕様。ふわっとやさしいまろやかなホワイトに、ミルクの小マチがお洒落。デザインは「BASIC ベーシック」と「NEO ネオ」の2種類。- 「きせかえランドセルカバー」で好みのツートンカラーにかわいく、かっこよくしたいお子さまの希望と、ずっと飽きずに使って欲しい親御さまの願い。その両方を叶える、池田屋オリジナルのランドセルカバーが新登場。

販売チャネルは池田屋全店舗と池田屋公式オンラインショップとなります。また、池田屋は店舗がお近くにない地域の方へ向けて、全国展示会やレンタルサービスも行っております。展示会は2026年6月28日（日）まで全国46都道府県81会場で全98回開催いたしますので、是非ご来場ください。

左：「BASIC ベーシック」右：新デザインの「NEO ネオ」池田屋創業77周年限定カラー「ミルキーホワイト」新登場の「きせかえランドセルカバー」で好みのツートンカラーに

●オンラインショップ

https://www.pikachan.com/

●池田屋ランドセル 全国展示会の開催地域などの詳細

https://www.pikachan.com/exhibition/

※ご予約は、開催日の17日前より上記専用ページにて受付けをいたします （web受付のみ）。

予約専用ページは、各会場の詳細ページよりご覧いただけます。

●池田ランドセルが選ばれる理由

- ずっと飽きないシンプルなデザインフォルムと色の美しさ際立つデザインは内装までシンプル。キレイにはがせる専用の刺繍シールや新商品のきせかえランドセルカバーで自由にアレンジできるのは池田屋だけの特長です。- 持った瞬間すぐ分かる驚きの軽さ余計な装飾をせずパーツや素材の細部まで見直し徹底的に軽量化しました。最軽量の「スーパーライト（人工皮革）」は約810g（従来モデルの62％※当社比）、人工皮革は1,050g～1,100g、牛革でも1,250g～1,300gの軽さが魅力です。- 業界最高水準の無料保証範囲壊しても、壊されても、「壊れていたら」すべて無料修理します。往復送料と貸出ランドセルも含めて完全無料で対応します。- 迷わず好みのランドセルを選べる安心感大きさ、強さ、背負いやすさは全モデル同じです。牛革も人工皮革も同じ表面コーティングで、全モデル抜群の防水力と耐久性を実現しました。