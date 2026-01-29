うまいもので春支度 久世福商店「春の市 2026」開催

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町）が展開する「久世福商店」は、2026年2月3日（火）～3月1日（日）まで、「うまいもので春支度 春の市 2026」と題して、食卓に春の訪れを運ぶ、お得なフェアを開催します。

春の市トピックス

◎2月3日発売「春の福袋」

◎桜香る春限定商品発売！

◎2月16日～嬉しいプレゼント企画

◎2月20日～ポイント5倍、気になっていた商品を買うなら今！

春の福袋2026 家族で楽しめるお得セット

春のお楽しみ福袋 1,617 円 相当 ⇒1,400 円（税込）【店舗限定】

炊きたてごはんにぴったりのごはんのお供や、食感がやみつきになるお菓子など、久世福商店の人気商品を贅沢に詰め込んだ福袋をご用意しました。

店舗限定春のお楽しみ福袋

【価格】1,617 円 相当 ⇒1,400 円（税込）

【発売日】2月3日（火）発売開始予定 各店舗の開店時間より

【オンライン限定】春の福袋

オンラインショップ限定の福袋も発売。食卓がぱっと華やかになる7商品を厳選しました。

オンラインショップ限定春の福袋

【価格】販売価格は2月中旬ごろ公開予定

【発売日】2月27日（金）19時より

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

2月3日より発売！桜香る 春限定商品

風味豊かな万能だし さくら 5包入り：630 円（税込）桜あんバター 570 円（税込）

久世福商店を代表する人気商品、「風味豊かな万能だし」と「あんバター」から、春だけの限定品が2月3日（火）から登場。桜がふわりと香る、上品でやさしい春の味わいをお楽しみください。※在庫が無くなり次第終了となります。

【店舗限定プレゼント企画】人気商品のお試しミニサイズをプレゼント

期間中、税込3,000円以上お買い上げの方に、「北海道小豆のあんバター」または「おかず味噌 国産九条ねぎ」のお試しサイズをプレゼント。「気になっていたけれど、まだ試したことがなかった」という方にぴったりです。

店舗限定プレゼント企画概要

【期間】2月16日（月）～2月23日（月）

【条件】上記期間中、店舗にて税込3,000円以上お買い上げの方

【内容】「北海道小豆のあんバター」or「おかず味噌 国産九条ねぎ」のミニサイズをプレゼント

久世福商店でのお買い物で使えるアプリポイントが5倍に

期間中、公式オンラインショップ・店舗にてお買い物いただくと、通常の5倍のアプリポイントをプレゼント。お得な5日間をぜひお見逃しなく。

アプリポイント5倍企画概要

【期間】2月20日（金）～2月24日（火）

【内容】上記期間でお買い物いただいた方には通常の5倍アプリポイントを付与します。久世福商店のお買い物でポイントがたまる久世福商店公式アプリ。貯まったポイントは1ポイント1円から、久世福商店店舗や公式オンラインショップでお買い物に使うことができます。

久世福商店

日本のうまいものセレクトショップ「久世福商店」は、だしや調味料、ごはんのお供、お菓子などを販売するブランドです。久世福商店のバイヤーが全国をめぐり、そこで出会った誇り高き作り手たちと、うまいもの。その一つ一つに私たちが新たな価値を加えた唯一無二のうまいものを取り揃えます。私たちは作り手とお客様の懸け橋となり、みなさまの食卓に”うまい”をお届けします。

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

Instagram（旅する久世福e商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku_arcade/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/

Facebook（旅する久世福e商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku.arcade/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest