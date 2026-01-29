豊富な保湿アイテムの魅力を体感できる「ボディトリートメントキャンペーン」を実施。スペシャルギフトも。

株式会社 SABON Japan

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、人気のボディケアアイテムを購入するとスペシャルギフトを楽しめる「ボディトリートメント キャンペーン」を、2026年2月2日（月）より期間限定で実施いたします。

SABON「リペアボディクリーム」 200mL 5,060円（税込）肌と心を潤し感性を満たす、ホリスティックなビューティーリチュアル

伝統的なレシピにインスパイアされたSABONのボディケアには、ミネラル豊富な死海の塩やボタニカルオイルなど、ナチュラルな原料を贅沢に配合しています。

心地よい香りとテクスチャーで肌と心を潤し、何気ない日常にささやかな喜びと驚きをもたらします。

美しい肌のために欠かせないモイスチャライザーは、テクスチャーや香り、肌タイプや仕上がりのお好みによって、豊富な種類から自由にセレクトできます。

輝かしい一年のはじまりを、透明感あふれる美しい肌とともに。

毎日の習慣を至福のひとときへと変える、SABONならではの特別なボディケアをご体感ください。

SABON「ボディモイスチャライザー」

「ボディトリートメント キャンペーン」では、対象のボディモイスチャライザーをお求めの方にスペシャルなギフトをご用意いたします。

人気アイテムのスペシャルギフトをプレゼント

キャンペーン期間中、対象製品を含む8,000円（税込）以上ご購入のお客様へ、スペシャルギフト「シャワーオイル デリケート・ジャスミン」（100mL）を差し上げます。

SABON「シャワーオイル デリケート・ジャスミン」（100mL）

【対象製品】

「ボディローション」（200mL）、「シルキーボディミルク」（200mL）、「リペアボディクリーム」（200mL）、「ビューティーオイル」（100mL）、「クリーム トゥ オイル デッドシー」（200mL）、「CICAクリーム オリーブ・ブリス」（200mL）、「ボディジュレ」（200mL）

※お一人様1点限り、数量限定につきなくなり次第終了。

※上記を含むキット製品も対象となります。

SABON「ボディローション」 200mL 4,620円（税込）潤いあふれるつややかな肌へ導く「ボディローション」

7種のボタニカルオイル* をバランスよくブレンドしたボディローション。

なめらかなテクスチャーで肌にすっとなじみ、みずみずしく深い潤いと心地よさをもたらします。

豊富な種類の香りから、その日の気分やシーンに合わせて自由に選べます。

* ヒマシ油、アボカド油、ルリジサ種子油、カラパグアイアネンシス種子油、マカデミア種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油（すべて保湿）

SABON「シルキーボディミルク」 200mL 5,060円（税込）シルクのように上質な潤いをまとい、やわらかくしなやかな肌に導く「シルキーボディミルク」

保湿効果の高いオーガニックオーツミルク*1 やアーモンドオイル*2 を配合。

濃密でなめらかなテクスチャーのミルクが肌に溶け込むようになじみ、潤いを与えます 。

さらりとした仕上がりで、日中も心地よく使用できます。

*1 加水分解カラスムギ（整肌） *2 アーモンド油（保湿）

SABON「リペアボディクリーム」 200mL 5,060円（税込）潤いバリアを巡らせて、乾燥ダメージを集中ケアする濃密クリーム

ジェリコローズ*1 とシアバター*2 配合で、肌に深い潤いを与えます。

こっくりとした上質なテクスチャーで肌に密着してしっとりと潤し、乾燥から守ります。

*1 アンザンシュエキス（保湿） *2 シア脂（エモリエント）

SABON「ビューティーオイル」 100mL 5,060円（税込）肌と髪に輝きとしなやかさを与える、香り豊かなブレンドオイル

ボディとヘアに使用できる香り豊かなマルチブレンドオイル。厳選した3種のオーガニックボタニカルオイル*1 を配合し、肌と髪に潤いとつやを与えます。

肌なじみが良いオイルでありながらも軽やかなテクスチャーでべたつかず、心地よい仕上がりです。

お風呂上がりやおやすみ前にはもちろん、朝のスタイリングや日中の保湿にも使用できます。

*1 アルガニアスピノサ核油、ホホバ種子油、アーモンド油(すべて保湿)

SABON「クリーム トゥ オイル デッドシー」 200mL 6,160円（税込）潤いバリアを巡らせ、濃密な心地よさで包みこむ濃密ボディモイスチャライザー

シアバター*1 を贅沢に配合し、ベルベットのように上質な潤いで肌を包み、気品あふれる、やわらかでしなやかな極上の肌に導きます。

濃厚なクリームを、マッサージするように肌になじませると、体温でとろけてなめらかなオイルに変化します。

肌に心地よく溶け込むようになじみ、乾燥によるダメージから肌を守ります。

神秘的で虜になるようなソルティ アロマティック グリーンの香りを楽しめます。

*1 シア脂（保湿）

SABON「CICAクリーム オリーブ・ブリス」 200mL 5,060円（税込）オリーブ*1*2 とCICA*3 で乾燥に負けないヘルシー肌へ導くボディクリーム

オリーブオイル*1 、オリーブ葉エキス*2 配合で、肌に濃密な潤いを与え、乾燥によるかさつきや肌荒れから守ります。

さらに、ツボクサエキス*3 、アロエエキス*4 を配合し、肌を乾燥から守りキメを整えます。

バターのように濃密なクリームが肌に密着し、なめらかにのびて、潤いのヴェイルで肌を包みます。

やさしく包み込まれるような「オリーブ・ブリス」の香りを楽しめます。

*1 オリーブ果実油（保湿） *2 オリーブ葉エキス（保湿） *3 ツボクサ葉エキス（整肌） *4 アロエベラ葉汁（整肌）

SABON「ボディジュレ」 200mL 4,620円（税込）とろけるジュレでみずみずしい肌に導くボディ用保湿ジェル

みずみずしくとろけるようなジュレが肌を軽やかに潤し、心地よい香りで包み込みます。

アロエベラエキス*1 とアボカドオイル*2 配合で、べたつかずさらりとした潤いを届けます。

*1 アロエベラ液汁（保湿） *2 アボカド油（保湿）

SABON ボディトリートメントキャンペーン スペシャルページ

https://www.sabon.co.jp/special_contents/MoisturizerCP

SABON 公式オンラインストア

https://www.sabon.co.jp/

