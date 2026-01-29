性自認及び性的指向に関する企業研修のオンライン開催について（令和７年度第3回目）

東京都性自認及び性的指向に関する企業研修事務局

東京都では、性自認及び性的指向に関する理解を社会により一層浸透させていくため、「採

用・職場環境の視点から考えるＳＯＧＩとＬＧＢＴＱ＋の理解と実践 ～誰もが安心して働ける企

業文化づくりのために～」をテーマとして、企業等を対象にオンライン研修を実施しますので、ぜ

ひご視聴ください。

□事業概要・目的

性自認及び性的指向に関する理解を社会により一層浸透させていくため、企業等の職員向けに性

自認及び性的指向に関する研修をオンラインで実施し、企業等の主体的な取組を促進

□配信期間

令和８年２月３日（火曜日）９時00 分から令和８年３月19 日（木曜日）23 時59 分まで

□対象

都内に住所を有する又は、都内で活動する企業等の職員

□研修内容

採用・職場環境の視点から考えるＳＯＧＩとＬＧＢＴＱ+の理解と実践

～誰もが安心して働ける企業文化づくりのために～

※事前に収録した動画（約60 分）をYouTube の限定公開形式で配信します。

□講師

特定非営利活動法人 プライドハウス東京代表理事 五十嵐 ゆり氏

□申込方法

本研修は、事前申込みによるYouTube の限定公開形式で配信を行います。視聴は無料です。

視聴を希望される方は、以下HP よりお申し込みください。詳細は別紙チラシをご覧ください。

【URL】https://r7-lgbtq-kensyu.metro.tokyo.lg.jp/company3/（外部サイトへリンク）

□申込期間

令和８年１月30 日（金曜日）14 時00 分から令和８年３月19 日（木曜日）17 時00 分まで

【お問合せ先】

東京都性自認及び性的指向に関する企業等研修事務局

(東京都受託業者：株式会社ディーワークス)

TEL：03-5835-0388（平日9:00から18:00）

E-MAIL：office@r7-lgbtq-kensyu.metro.tokyo.lg.jp

〒135-0052 東京都台東区柳橋 1-5-8 DKK柳橋ビル３F