【ユーキャン】社会福祉士講座がWEB限定5,000円割引！「早得！スタート応援キャンペーン」を開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2026年1月29日(木)より、WEBからの受講お申込み限定で社会福祉士講座の学費が5,000円割引となる「早得！スタート応援キャンペーン」を開始しました。



次回以降の試験に向けて、お得にスタートできる今が絶好の始めどきです！

このチャンスをお見逃しないよう、ぜひご受講をご検討ください。





■『早得！スタート応援キャンペーン』概要WEBからの受講お申込み限定で、社会福祉士講座の学費を5,000円割引いたします。【学費】一括払い：［正規価格］64,000円 ⇒［キャンペーン価格］：59,000円分割払い：［正規価格］4,980円×13回=64,740円 ⇒［キャンペーン価格］：4,970円×12回=59,640円

■キャンペーン期間

2026年1月29日(木)13:00～2026年2月19日(木)23:59

※ハガキや受講お申込み書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、期日を過ぎてのお申込みは、正規価格での受付となります。



▼社会福祉士講座の詳細はこちら

https://www.u-can.co.jp/nr260129a



※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

◆会社概要

会社名 株式会社ユーキャン

本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38

代表者 代表取締役社長 品川泰一

設立 1954年6月

資本金 9,000万円

事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講

・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売

Webサイト https://www.u-can.co.jp/