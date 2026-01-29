背徳の、最高到達点。二郎系オムライス『オムジロウ』2月1日（日）～4月30日（木）期間限定で販売！

GOSSO株式会社

GOSSO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤田建）が運営する「CRAFT CHEESE MARKET」「たまごのきもち。」「ガーデンファーム」「テラス」にて、二郎系が持つ圧倒的な満足感・背徳感・中毒性にリスペクトを込めて再構築した、二郎系インスパイアオムライス『オムジロウ』を

2026年2月1日（日）～4月30日（木）の期間限定で販売いたします。

背徳！二郎系オムライス『オムジロウ』

理性を置き去りにする背徳ゾーン。

濃厚ソースとガーリックの香り、パンチの効いた旨みが押し寄せ、そのすべてをふわっと包み込む卵のやさしさ――王道オムライスが受け止める。

口に運ぶたびに広がるのは、満腹感と高揚感、そして抗えない背徳感の余韻が楽しめます。

重たいはずなのに、なぜか止まらない。「もう十分」と思った次の一口が、いちばん美味しい。

そんな二郎系ならではの“感情の揺さぶり”を、オムライスという誰もが親しみやすい料理でご提供いたします。



溢れ出す濃厚で力強い味わいと、包み込む卵がもたらすやさしさ。

そのギャップこそが、『オムジロウ』最大の魅力です。

食べ進めるほどに広がる旨み、食後に訪れる圧倒的な満足感、そして最後に残る「またやっちゃった…」食べたはずなのに「またすぐに食べたくなる。」という余韻。

『オムジロウ』は

二郎系の世界観をリスペクトしながら、独自の解釈で昇華させた当店オリジナルメニュー。

背徳を楽しむ覚悟ができた方にこそ、体験していただきたい一皿です。ぜひ心ゆくまでご堪能ください。

【商品概要】

■商品名/価格

背徳！二郎系オムライス「オムジロウ」1,980円(税込)

一口で、背徳。濃厚な旨みとパンチ、ふわとろ卵に包まれた優しさが一気に押し寄せる二郎系オムライス。食後に後悔、でもまたすぐに食べたい一皿。

■販売期間

2026年2月1日（日）～4月30日（木）

【提供店舗】

▼CRAFT CHEESE MARKET

渋谷駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_shibuya/(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_shibuya/)

お初天神店：https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_ohatsutenjin/(https://store.gosso.co.jp/detail/ccm_ohatsutenjin/)

▼たまごのきもち。

新宿東口駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_shinjuku/(https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_shinjuku/)

武蔵小杉店：https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_musashikosugi/(https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_musashikosugi/)

横浜駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_yokohama/(https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_yokohama/)

大阪駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_osaka/(https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_osaka/)

名駅店：https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_meieki/(https://store.gosso.co.jp/detail/tamagonokimochi_meieki/)

▼ガーデンファーム

武蔵小杉店：https://store.gosso.co.jp/detail/garden_musashikosugi/(https://store.gosso.co.jp/detail/garden_musashikosugi/)

大阪駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/garden_umeda/(https://store.gosso.co.jp/detail/garden_umeda/)

名駅店：https://store.gosso.co.jp/detail/garden_meieki/(https://store.gosso.co.jp/detail/garden_meieki/)

▼テラス

新宿東口駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_shinjuku/(https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_shinjuku/)

横浜駅前店：https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_yokohama/(https://store.gosso.co.jp/detail/terrace_yokohama/)

※本商品は予告なく終了する場合がございます。ご了承くださいませ。

＼看板メニュー／SNSで大バズリ中！『ぱっかーんオムライス』

看板メニューは卵とソースのコントラストが鮮やかな「デミグラスソースのオムライス」。

贅沢に卵を3個使用し、とろとろ半熟に焼き上げたオムレツは、プルンと音が聞こえてきそうなほどに揺れ美しい曲線を描きます。ナイフを入れた瞬間に溢れるふわとろ卵と、深みとコクのあるデミグラスソースの相性も抜群で、一口食べれば至福のひと時を過ごせること間違いなし！

さらに、ずっしり肉厚な”チーズハンバーグ”をのせた「デミグラスソースのオムライス ～チーズハンバーグのせ」もご用意しております！見た目も味もインパクト大！

また、オムライスに使用しているチーズソースは「日本チーズ・フォンデュ協会監修」のオリジナルチーズフォンデュソースとなっております！

チーズフォンデュのプロが、和の旨味に合うチーズを独自配合し、豆乳で仕上げたクリーミーな味わいをぜひご賞味ください。

まず、プルプルのオムレツにナイフをすーっと投入。「ぱっかーん！」と開くと、とろっとろの卵が溢れ出します！ふわとろオムライスの完成！

おいしい演出に「食べたい！」わくわく感でお腹も心もいっぱいに！

「デミグラスソースのオムライス ～チーズハンバーグのせ～」2,178円(税込)

濃厚デミグラスソースをまとったふわとろオムライスに、ずっしり肉厚のチーズハンバーグを合わせた圧巻のビジュアルが大人気！お肉の旨味とチーズ、卵のコクと甘みが奏でるおいしさのハーモニーをお楽しみいただけます。

「デミグラスソースのオムライス」1,628円(税込)

卵を贅沢に使用した濃厚・贅沢な味わいの当店人気No.1オムライス！濃厚なデミグラスソースは風味豊かなバターライスとの相性抜群です。プルプルと揺れるオムレツにナイフを入れれば、中からとろ～り卵が溢れ出す魅惑の一皿。

「トリュフチーズソースのオムライス」 1,738円(税込)

芳醇なトリュフの風味を効かせたチーズソースは、シンプルな味付けのオムレツと相性抜群！とろとろ卵の食感と鼻を抜けるトリュフの芳醇な香り、口の中で広がる旨味は格別のおいしさです。

「明太クリームのオムライス」 1,848円(税込)

明太子の塩味とクリームソースのまろやかさのバランスが絶妙！一度食べれば虜になるおいしさ！卵の黄色と明太子をたっぷり入れたピンク色のチーズソースが見た目も可愛らしく演出します。

＼人気No,1／新感覚！『濃厚チーズの”沼”オムライス』

「濃厚チーズの”沼”オムライス」とは？

今話題の「ぱっかーんオムライス」に日本チーズ・フォンデュ協会監修のとろ～りチーズソースをたっぷり投入したチーズ好きのためのオムライス。

主役となるチーズソースは、チェダー、ゴーダ、パルメザン、マスカルポーネ、4種類のチーズをオムライスに合う黄金比率でブレンドし、さらに豆乳を使用することでよりクリーミーに仕上げました。

テーブルでふわとろオムレツをぱっかーんと割り、仕上げに卵黄をちょこんと乗せて、その上から追いチーズを贅沢に削れば、まさに映えるごちそうオムライスの出来上がりです！

＼お客様の目の前で仕上げることにより、出来たての美味しさをお楽しみいただけます！／

１.まず、プルプルのオムレツにナイフをすーっと投入。２.「ぱっかーん！」と開くと、とろっとろの卵が溢れ出します！３.さらに、オムライスの上に卵黄を乗せて、４.パルミジャーノチーズをたっぷり削りかけます！５.仕上げにお客様ご自身で卵黄を割っていただくと、６.「沼落ちオムライス」の出来上がり！

「濃厚チーズの”沼”オムライス WHITE」2,178円(税込)

濃厚チーズソースがたっぷりかかった、チーズ好きのための王道オムライス！チーズに溺れ、沼っていく美味しさ。舌も心もトロトロにさせるチーズの沼にご案内いたします。

【会社概要】

■会社名：GOSSO株式会社

■本社：〒150-0024 東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング6Ｆ

■代表者：代表取締役 藤田 建

■設立：2005年12月

■電話番号：03-6316-8191（代表）

■URL：http://www.gosso.co.jp/

■事業内容：飲食店(居酒屋/焼肉/麺/スイーツ)の経営/企画/運営、プロデュースおよびFC展開